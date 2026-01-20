REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Biznes » 419 mln zł środków na szkolenia z KFS – szansa na darmowy rozwój kompetencji pracowników

419 mln zł środków na szkolenia z KFS – szansa na darmowy rozwój kompetencji pracowników

20 stycznia 2026, 12:19
Wiesław Mitura
Wiesław Mitura
Założyciel Mitel-Edu Szkolenia
419 mln zł środków na szkolenia z KFS – szansa na darmowy rozwój kompetencji pracowników
Wraz z uruchomieniem nowej puli środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pracodawcy ponownie otrzymali realne narzędzie do podnoszenia kompetencji pracowników bez konieczności angażowania własnych środków. Z perspektywy firm oraz instytucji publicznych – szczególnie w czasach dynamicznych zmian technologicznych i organizacyjnych – jest to rozwiązanie, które warto wykorzystać możliwie szybko, ponieważ środki te są ograniczone i przyznawane do wyczerpania puli.

KFS od lat pełni istotną rolę w systemie wspierania rozwoju kompetencji na rynku pracy, jednak obecna edycja finansowania w szczególny sposób odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw mierzących się z transformacją cyfrową, automatyzacją procesów oraz rosnącymi wymaganiami wobec pracowników.

Jakie szkolenia można sfinansować z KFS?

Nowa pula środków KFS umożliwia dofinansowanie szerokiego katalogu szkoleń, które odpowiadają na aktualne i przyszłe potrzeby firm. W praktyce największym zainteresowaniem cieszą się dziś szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe, menedżerskie oraz technologiczne.

Do najczęściej realizowanych szkoleń należą m.in.:

  • kursy sztucznej inteligencji (AI) – obejmujące praktyczne wykorzystanie AI w sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta, administracji i produkcji,
  • szkolenia z automatyzacji procesów biznesowych i pracy z danymi,
  • szkolenia z kompetencji cyfrowych i analitycznych,
  • szkolenia menedżerskie i liderskie,
  • szkolenia sprzedażowe i marketingowe dostosowane do realiów rynku B2B,
  • szkolenia dedykowane, projektowane pod konkretne procesy i specyfikę danej organizacji.

Istotne jest to, że KFS nie finansuje „szkoleń dla samego szkolenia”. Kluczowe znaczenie ma związek programu szkoleniowego z realnym rozwojem kompetencji pracowników, które przekładają się na efektywność pracy i stabilność organizacji.

Proces krok po kroku – jak wygląda skorzystanie ze środków KFS?

Z perspektywy pracodawców procedura pozyskania środków z KFS bywa postrzegana jako skomplikowana. W praktyce jednak, przy odpowiednim wsparciu, jest to proces uporządkowany i możliwy do sprawnego przeprowadzenia.

1. Pozyskanie środków z KFS

Pierwszym etapem jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie do właściwego urzędu pracy. Na tym etapie kluczowe znaczenie ma właściwe uzasadnienie potrzeby szkolenia oraz jego zgodność z celami KFS.

2. Przygotowanie szkolenia

Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków następuje etap projektowania szkolenia. Program powinien być dopasowany do specyfiki branży, stanowisk pracy oraz realnych wyzwań organizacji. Coraz częściej firmy decydują się na szkolenia praktyczne, warsztatowe, prowadzone na danych i procesach wykorzystywanych na co dzień w firmie.

3. Realizacja szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach KFS mają charakter rozwojowy i kompetencyjny. Oznacza to, że uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę, ale przede wszystkim uczą się, jak zastosować ją w praktyce. Właśnie ten element decyduje o realnej wartości szkolenia dla organizacji.

Korzyści dla firm – dlaczego warto inwestować w kompetencje?

Z doświadczenia firm szkoleniowych wynika jednoznacznie, że szkolenia przynoszą wymierne korzyści biznesowe, a nie są jedynie formalnym spełnieniem obowiązku szkoleniowego.

Do najważniejszych korzyści należą:

  • wzrost efektywności pracy zespołów,
  • skrócenie czasu realizacji procesów,
  • lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych i technologii,
  • większa samodzielność pracowników,
  • wzrost konkurencyjności firmy na rynku,
  • lepsze przygotowanie organizacji na zmiany technologiczne i rynkowe.

W przypadku szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji i automatyzacji bardzo często obserwuje się także bezpośrednie oszczędności czasu i kosztów, co czyni takie inwestycje szczególnie atrakcyjnymi z punktu widzenia zarządów i właścicieli firm.

Ograniczona pula środków – czas ma znaczenie

Należy podkreślić, że środki dostępne w ramach KFS są limitowane. W praktyce oznacza to, że decyduje kolejność składania wniosków oraz ich poprawność merytoryczna. Z każdym miesiącem dostępność finansowania maleje, a firmy odkładające decyzję często tracą możliwość skorzystania z dofinansowania w danym roku.

Doświadczenie praktyka – rosnące zainteresowanie i realne efekty

Jako właściciel firmy szkoleniowej od lat współpracującej z przedsiębiorstwami z różnych sektorów obserwuję wyraźny wzrost zainteresowania szkoleniami finansowanymi z KFS. Co istotne, nie jest to już zainteresowanie „dla formalności”, lecz świadoma decyzja biznesowa.

Firmy oraz instytucje coraz częściej dostrzegają, że:

  • rozwój kompetencji pracowników jest inwestycją, a nie kosztem,
  • szkolenia praktyczne realnie wpływają na wyniki organizacji,
  • środki z KFS pozwalają wdrażać zmiany szybciej i bez ryzyka finansowego.

Z tego względu zachęcam pracodawców do jak najszybszego wykorzystania dostępnych środków, zanim pula finansowania zostanie wyczerpana. Dobrze zaplanowane szkolenie to dziś jeden z najprostszych sposobów na wzmocnienie pozycji firmy w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym.

oprac. Kinga Olszacka
