Relokacja kosztów działalności a konkurencyjność inwestycyjna Polski

Coraz więcej firm, poszukując oszczędności, przenosi część swojej działalności poza Unię Europejską – do krajów takich jak Indie. Trzeba jednak pamiętać, że w dobie rosnących napięć geopolitycznych te pozornie korzystne decyzje niosą ze sobą poważne ryzyka. Blokady transportowe, zamykane przestrzenie powietrzne czy opóźnienia w dostawach komponentów sprawiają, że europejski rynek wewnętrzny zyskuje na znaczeniu. Stabilność i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw stają się dziś wartościami kluczowymi dla inwestorów.

Wzrost kosztów płacy osłabia konkurencyjność Polski

Z perspektywy Polski sytuacja nie jest jednak wolna od wyzwań. Dynamiczny wzrost kosztów pracy – jeden z najszybszych w Europie – stopniowo osłabia naszą konkurencyjność. Dla zagranicznych inwestorów i krajowych pracodawców oznacza to większą trudność w przyciąganiu nowych projektów oraz rozwijaniu obecnych sektorów, szczególnie produkcji, logistyki i przemysłu. Automatyzacja i robotyzacja, choć postępują, wciąż nie są w stanie zrównoważyć rosnących obciążeń płacowych. W rezultacie część firm rozważa przeniesienie działalności do innych lokalizacji.

Polska jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Europie

Warto jednak podkreślić, że w obrębie Unii Europejskiej brakuje realnych alternatyw, które łączyłyby niższe koszty z wyższą efektywnością. W krajach takich jak Litwa, Łotwa czy Rumunia również obserwuje się wzrost kosztów pracy, a warunki rynkowe nie zapewniają przewagi w postaci wyższej wydajności. Dlatego mimo rosnących wyzwań Polska wciąż pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych w Europie – nie tylko ze względu na swoje położenie i potencjał gospodarczy, ale także dzięki stabilności, która w obecnych czasach nabiera wyjątkowej wartości.