Coraz więcej firm ma w planach inwestycje – najwięcej wśród średnich, co trzecia. Co to oznacza dla gospodarki

Czwarty kwartał z rzędu rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, co oznacza powrót do normalności jakiego nie było od czasów pandemii. Stabilność w pozytywnych nastrojach właścicieli i kadry zarządzającej firmy dobrze rokuje dla tempa wzrostu polskiej gospodarki.

Odczyt Barometru EFL na II kwartał br. wyniósł 52,6 pkt. i jest o 0,1 pkt. wyższy w ujęciu kwartalnym i o 4,9 pkt. wyższy w ujęciu rocznym. Obecnie odnotowana wartość to najwyższy wynik od II kwartału 2021 roku (52,8 pkt.), a w ostatnich pomiarach zauważalny jest systematyczny wzrost wartości wskaźnika Barometru.

Firmy mają w planach inwestycje, ale nie wszystkie

Eksperci EFL zwracają także uwagę na rosnący już od roku optymizm inwestycyjny. W II kwartale ponad 12% firm planuje więcej inwestować. W szczególności dotyczy to średnich firm, wśród których ten odsetek wyniósł 34%.

– Odczyt Barometru na II kwartał uspokaja i daje nadzieję. Od kilku lat trudno nam było przewidywać, jaki wynik będziemy mieć w kolejnym kwartale. Odczyt najczęściej nas zaskakiwał, i to negatywnie. Tym razem widać pewną stabilizację nastrojów przedsiębiorców, bo od kilku kwartałów notujemy niewielkie, ale konsekwentne wzrosty – komentuje Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Ekspert uważa, iż zapewne związane jest to z uspokojeniem w sferze społeczno-gospodarczej w kraju, które mocno rzutuje na opinie respondentów.

– Patrząc historycznie na indeks, w kolejnym pomiarze, który będzie badać nastroje na sezon wakacyjny, także spodziewamy się wzrostu. A dalej, zgodnie z trendem sprzed pandemii, wskaźnik powinien lekko wyhamować. Takiego normalnego cyklu koniunkturalnego nie mieliśmy od czasu wybuchu pandemii – dodaje Radosław Woźniak.

Najmniej optymizmu w sprawie sprzedaży i finansowania zewnętrznego

Właściwie na każdy obszar, który składa się na wartość głównego indeksu „Barometru EFL”, przedsiębiorcy MŚP patrzą inaczej. W przypadku inwestycji i finansowania zewnętrznego widać lekką poprawę w ujęciu kwartalnym, w przypadku sprzedaży i płynności finansowej lekki spadek.

Analizując dane z ostatnich pomiarów, zauważalny jest nieznaczny, ale regularny wzrost grupy przedsiębiorców planujących więcej inwestować. W II kwartale tego roku taki plan ma ponad 12% (12,18%), podczas gdy kwartał wcześniej niecałe 12% (11,75%). Pod koniec 2023 roku było to 8%, w III kwartale 5%, a w II kwartale 2%.

Wcześniej wartości oscylowały wokół 1%. Za inwestycjami idzie często większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Na jej wzrost wskazuje obecnie ponad 24% przedsiębiorców, kwartał wcześniej było to niecałe 23%.

Niewielki spadek liczby respondentów widać wśród przedsiębiorców liczących na większą sprzedaż produktów i usług. Niecałe 19% firm przewiduje wzrost przychodów od kwietnia do czerwca tego roku. Kwartał wcześniej było to 21%. Za słabszą sprzedażą idzie słabsza płynność finansowa – jej poprawy spodziewa się 16% firm. W I kwartale było to 18%.

Większe firmy radzą sobie lepiej

REKLAMA

Biorąc pod uwagę wielkość firm w najlepszych nastrojach – podobnie jak kwartał wcześniej – są najwięksi gracze sektora MŚP.

Widać jednak znaczącą różnicę pomiędzy wartościami subindeksów średnich firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz mikro, gdzie pracuje do 9 pracowników. Odczyt dla średnich firm wyniósł 59,3 pkt., a dla mikro był niemal o 10 pkt. niższy i wyniósł mniej niż próg OR – 49,7 pkt. W przypadku małych wynik wyniósł 51,8 pkt.

Na zdecydowanie wyższy odczyt dla średnich firm wpłynęły opinie dotyczące inwestycji. Co trzecie przedsiębiorstwo planuje więcej inwestować (34%), a przypadku małych i mikro ten wynik wyniósł odpowiednio 8% i 5%. Podobny rozdźwięk widać w obszarze sprzedaży. Aż 42% średnich firm liczy na większe obroty, podczas gdy tylko 17% małych i 7,5% mikro.

Wzrost optymizmu u przedsiębiorców już czwarty kwartał z rzędu

Główny odczyt Barometru EFL na II kwartał 2024 roku wynosi 52,6 pkt. i jest o 0,1 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar. To czwarty wzrost wskaźnika z rzędu i trzeci z kolei wynik powyżej poziomu ograniczonego rozwoju (OR).

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który w Barometrze EFL wynosi co najmniej 50 pkt. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących czterech sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne.

Wartość wskaźnika na poziomie 52,6 pkt. oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Wynik na II kwartał jest również zdecydowanie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, o 4,9 pkt. Co więcej, jest to najwyższy odczyt od trzech lat, kiedy w II kwartale 2021 roku wyniósł 52,8 pkt.