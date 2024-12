Świadczenie interwencyjne 2024 - wnioski i zmiana wysokości

Co to jest świadczenie interwencyjne? Dla kogo zostało przewidziane w 2024 roku? Od kiedy można składać wnioski? Jakie zmiany w wysokości świadczenia interwencyjnego zostały poczynione?

Wnioski o świadczenie interwencyjne

Od 5 października 2024 roku przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie interwencyjne. Rolą tego świadczenia jest wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Do ZUS wpłynęło dotychczas (16 grudnia) ponad 1,4 tys. wniosków o to świadczenie. Kwota ujęta we wnioskach to ponad 161 mln zł, z czego wypłacono dotąd ponad 140 mln zł. Pierwsze świadczenia zostały wypłacone już 11 października.

Wysokość świadczenia interwencyjnego - zmiany

Od 26 listopada obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe zasady ustalenia kwoty świadczenia interwencyjnego dla poszkodowanych przedsiębiorców, którzy nie zawarli umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa.

Wysokość przyznanego świadczenia nie może dla nich przekroczyć 75 proc. wysokości szkody oraz 75 proc. maksymalnej wysokości świadczenia interwencyjnego, czyli 1 mln zł. Zasady te dotyczą wszystkich wniosków złożonych przez poszkodowanych przedsiębiorców, którzy nie zawarli takiej umowy. Dlatego ZUS na nowo ustala kwoty świadczenia w celu uzupełnienia wypłaconej kwoty.

Według rzeczniczki, na konta prawie 600 przedsiębiorców ZUS przelał już ponad 8,5 mln zł wyrównania w ramach świadczenia interwencyjnego.

Inne formy wsparcia - powódź

Poza świadczeniem interwencyjnym ZUS oferuje także inne formy wsparcia w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego. Najwięcej takich wniosków dotyczy nowego terminu płatności - 1557, rozłożenia na raty należności z tytułu składek - 26 i zmiany warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek - 21. W czterech kolejnych przypadkach ZUS wyraził zgodę na zmianę warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek. Na Dolnym Śląsku wpłynęły od przedsiębiorców:

• 788 wnioski o świadczenie interwencyjne na kwotę 80,8 mln zł (w kraju: 1449)

• 967 wniosków o nowy termin płatności składek (w kraju: 1706)

• 27 wniosków o rozłożenie należności na raty (w kraju: 59)