ZUS: Wypłacono ponad 96,8 mln zł z tytułu świadczenia interwencyjnego. Wnioski można składać do 16 marca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że przygotowuje kolejne wypłaty świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czwartkowym komunikacie przekazał najnowsze dane dotyczące świadczenia interwencyjnego. Od 5 października 2024 r. przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie interwencyjne.

REKLAMA

ZUS: Wypłacono ponad 96,8 mln zł z tytułu świadczenia interwencyjnego

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że najwięcej wniosków złożyli przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego (612), opolskiego (488), a następnie śląskiego (59) i lubuskiego (7). Najwyższa wnioskowana kwota to 2,8 mln zł, a najniższa to 1,2 tys. zł. ZUS już od 11 października rozpoczął wypłatę pierwszych świadczeń. Do ZUS wpłynęło dotychczas (stan na 21 listopada) 1166 wniosków, a suma kwot do wypłaty przekroczyła 130,6 mln zł. Wypłacono już ponad 96,8 mln zł - przekazał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. W komunikacie przypomniano, że świadczenie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 16 września 2024 r. Adresatami wsparcia są zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną (której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną).

Wnioski można składać do 16 marca 2025 r.

Do 16 marca 2025 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie interwencyjne. Można je złożyć elektronicznie, poprzez profil eZUS, dołączając wniosek jako pismo ogólne (POG) lub papierowo. Do wniosku należy dołączyć:

oszacowanie wraz z dokumentacją, na podstawie której zostało ono dokonane, albo zobowiązanie do przesłania tego oszacowania wraz z tą dokumentacją w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego; dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych - jeżeli zawarł taką umowę, albo oświadczenie o niezawarciu takiej umowy; oświadczenie o faktycznym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej; oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na dzień wydania rozporządzenia; zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zobowiązanie do utrzymania poziomu zatrudnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że poza świadczeniem interwencyjnym ZUS oferuje także inne formy wsparcia. ZUS realizuje wnioski w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego. Najwięcej takich wniosków dotyczy nowego terminu płatności - 1451, rozłożenia na raty należności z tytułu składek - 21 i zmiany warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek - 20. W 4 kolejnym przypadkach ZUS wyraził zgodę na zmianę warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek.

Świadczenie interwencyjne: dla kogo

Świadczenie interwencyjne – jak już wyżej zostało wspomniane - przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy zostali poszkodowani w wyniku powodzi. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mogli dalej prowadzić swoją działalność. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność gospodarczą nadzień 16 września 2024 r. Kierowane jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną (której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie interwencyjne: warunki

By otrzymać świadczenie interwencyjne należy spełniać określone warunki. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę polegającą na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, bezpośrednio w wyniku powodzi, składników materialnych przedsiębiorstwa niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej musi zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej sześć miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego. Dodatkowo musi także zobowiązać się do utrzymania poziomu zatrudnienia przez sześć miesięcy od dnia 16 września 2024 r. Przez utrzymanie poziomu zatrudnienia rozumie się utrzymanie liczby ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku przedsiębiorców, którzy mają zawieszoną działalność – od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego – muszą wznowić jej prowadzenie.