Black Friday, Cyber Monday. Cyberprzestępcy już na to czekają. Jak firmy mogą się zabezpieczyć przed zagrożeniami? Przedświąteczny sezon zakupowy może stwarzać zagrożenia nie tylko dla klientów ale także dla sklepów.

Jak wynika z badania Deloitte konsumenci w tegorocznym sezonie świątecznym planują zwiększyć wydatki o 8 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. 75 proc. kupujących deklaruje, że skorzysta z okazji takich jak Black Friday czy Cyber Monday. Ponad połowa sprzedawców detalicznych wskazuje, że w tym właśnie czasie wzrasta ryzyko cyberataków. Według badania VikingCloud aż 4 na 5 sprzedawców padło ofiarą ataków w ciągu ostatniego roku, a wielu z nich zostało zaatakowanych wielokrotnie. Najczęstszym celem ataków są łańcuchy dostaw (52 proc.) i dane klientów (48 proc.).

W przesłanej informacji prasowej przypomniano, że skutki cyberataków wpływają na reputację firm. Ponad połowa sprzedawców po incydencie odnotowuje spadek zaufania klientów, a 44 proc. ukrywa szczegóły przed opinią publiczną. Zdaniem eksperta priorytetem w przedświątecznym szczycie zamówień, obok logistyki, powinno być cyberbezpieczeństwo. Wzmocnienie zabezpieczeń infrastruktury IT oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza dla pracowników sezonowych, jest kluczowe. Firmy, które nie są odpowiednio przygotowane, narażają się na poważne ryzyko – od ataków na łańcuchy dostaw po naruszenia danych klientów – powiedział Robert Ługowski, architekt cyberbezpieczeństwa z firmy Safesqr. W jego ocenie firmy powinny wdrożyć systemy monitorowania w czasie rzeczywistym, przeprowadzać regularne testy penetracyjne oraz symulacje phishingowe. Kluczowe jest także korzystanie z doradztwa specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT, którzy mogą pomóc w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem oraz audytów wewnętrznych. Outsourcing usług cyberbezpieczeństwa, takich jak zarządzanie incydentami czy analiza zagrożeń, może znacznie odciążyć wewnętrzne zespoły IT, które często po prostu zmagają się z brakami kadrowymi i rotacją personelu – dodał Ługowski. Przypomniano także, że kompleksowe podejście do ochrony danych i infrastruktury IT staje się niezbędnym elementem strategii każdej firmy działającej w sektorze detalicznym, a bez odpowiednich środków zabezpieczających, ryzyko strat finansowych i utraty reputacji jest znaczące.