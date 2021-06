Jakie mechanizmy zakupowe sprawdzą się w sklepie internetowym?

Pandemia zafundowała skok technologiczny sklepom internetowym. Jakie mechanizmy zakupowe warto zastosować, aby nadążyć za oczekiwaniami klientów?

Sklep internetowy i mechanizmy zakupowe

Wybuch pandemii przeniósł zakupy modowe do świata online. Zmuszeni do odnalezienia się w nowej sytuacji byli nie tylko konsumenci, ale i sklepy internetowe. Czy udźwignęli tę zmianę? Jak najbardziej! Niejako pandemii zawdzięczamy skok technologiczny jaki zafundowały nam sklepy internetowe z branży fashion.

Co to są mechanizmy zakupowe?

“Słownik PWN słowo mechanizm tłumaczy jako zespół współpracujących ze sobą części składowych. To właśnie ta definicja zainspirowała nas do tego, aby MECHANIZMY stały się motywem przewodnim IV numeru Clue - magazynu Grupy Domodi. Wychodzimy z założenia, że stanowią one nieodłączną część każdego biznesu. W branży modowej występują na wielu płaszczyznach: marketing, sprzedaż, logistyka, produkcja i wiele innych. Są sposobem, w jaki coś powstaje, przebiega i działa... lub nie.” - mówi Martyna Głowińska - marketing i PR manager, Grupa Domodi, redaktor naczelna magazynu Clue.

Jakie mechanizmy zakupowe wybierają konsumenci?

W ciągu ostatnich lat obserwujemy boom technologiczny dotyczący mechanizmów dokonywania zakupów w sieci. Rynek jest wysoce konkurencyjny, dlatego aby się na nim utrzymać, właściciele sklepów online muszą iść z duchem czasu, nadążać za oczekiwaniami klientów, a nawet wyprzedzać ich wymagania oferując nowe, udoskonalone rozwiązania - to główne wnioski badania przedstawione w raporcie pt. “Mechanizmy zakupowe bliskie konsumentom".

Wyniki badań, które wyraźnie pokazują, że w ostatnim czasie zdjęcia 360 stopni to praktycznie must have wśród internautów. Badani lubią mieć pełny obraz kupowanych produktów i móc obejrzeć je z każdej strony.

Równie mocno oczekiwane przez konsumentów staje się wyszukiwanie obrazem oraz przedstawienie produktów za pomocą wideo.

Inspiracje spotykamy wszędzie - w sieci, na ulicy, w tradycyjnych mediach - wystarczy zdjęcie i w wielu sklepach można znaleźć produkt najbardziej zbliżony do tego, który jest naszym wymarzonym, dzięki wyszukiwaniu za pomocą obrazu. Coraz większą popularnością cieszy się też prezentacja produktów za pomocą wideo.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA