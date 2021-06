Dane z sądów: Przedsiębiorcy złożyli o blisko 38% mniej wniosków o upadłość

Z danych sądów rejonowych wynika, że w I kwartale br. wpłynęło do nich w sumie o około 40% mniej wniosków o ogłoszenie upadłości firm niż na początku 2020 roku. Co jest przyczyną mniejszej ilości wniosków?

Czy fotowoltaika sprawdzi się w przypadku awarii sieci?

Czy to prawda, że fotowoltaika naprawdę nie gwarantuje bezpieczeństwa energetycznego domów, ponieważ po zaniku napięcia w sieci przestaje produkować prąd? Sprawdziliśmy to.

PIG: Czas zlikwidować zakaz handlu w niedzielę

Północna Izba Gospodarcza apeluje o likwidację zakazy handlu w niedzielę. Projekt ten nie spełnił oczekiwań społecznych, a w czasach pandemii koronawirusa jest tylko generatorem strat dla mocno poobijanej branży handlowej i usługowej.

Zmiany dla przewoźników - transport międzynarodowy tylko z licencją

Licencja dla przewoźników. Od maja 2022 roku przewoźnicy, których chcą transportować towary na terenie Unie Europejskiej pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, będą musieli uzyskać licencję. Z jakimi kosztami wiążą się takie zmiany?

Mieszkanie na przedmieściach coraz popularniejsze

Mieszkanie na przedmieściach. Proces migracji Polaków na przedmieścia dużych miast rozpoczął się już kilka lat temu, a pandemia tylko to zjawisko wzmocniła. Powodem przeprowadzki jest najczęściej potrzeba bliskości natury i chęć posiadania większego lokum za niższą cenę. Jednak mieszkanie na obrzeżach to również minusy m.in. trudniejszy dojazd do centrum.

Jakie błędy popełniają firmy przy planowaniu inwestycyjnym?

O czym pamiętać przy planowaniu procesu inwestycyjnego? Co zrobić, aby nie był on karkołomnym zadaniem oraz jakich potencjalnych błędów unikać?

Rośnie zainteresowanie domami z drewna

Domy drewniane mogą w przyszłości stanowić w Polsce nawet jedną piątą budynków. Na razie ich udział sięga 1 proc.

ESPON: ruszają programy wsparcia dla branży turystycznej

Eksperci europejskiego programu badawczego ESPON zachęcają regiony turystyczne - także z Polski - do korzystania z szeregu inicjatyw pomocowych. Jakie to programy i kto może z nich skorzystać?

Podatek cukrowy. Producenci napojów zmieniają składy

Od momentu wprowadzenia opłaty cukrowej ceny napojów gazowanych wzrosły o 32%. W odpowiedzi na opłatę część producentów zmieniła receptury obniżając poziom cukru w produkowanych napojach.

Test: Nissan Leaf 62 kWh: 217-konny elektryk z dużym zasięgiem

Nissan Leaf 62 kWh pojawił się przed naszą redakcją. Pierwsze wrażenie? Wydaje się taki zwykły jak na elektryka. Czy to dobrze? Naszym zdaniem...

Od ilu lat można jeździć na hulajnodze elektrycznej?

Od ilu lat można jeździć na hulajnodze elektrycznej? To pytanie, które dość często przewija się po nowelizacji przepisów. Jaka jest odpowiedź?

Czy branża lotnicza wykorzysta wodór jako paliwo?

Wodór paliwem przyszłości? To możliwe, ponieważ podróżowanie samolotem ma duże przełożenie na środowisko i emisje CO2. Jak wskazują obliczenia bezpośredni lot w jedną stronę na trasie Warszawa–Paryż to ok. 259 kg CO2 w przeliczeniu tylko na jednego pasażera.

Konrad Rochalski: Reforma OFE – czy technologia wygra z czasem? [PODCAST]

Czy jeżeli reforma OFE wejdzie w życie w czerwcu to programiści zdążą wykonać swoje prace? Nadal wiele z jej szczegółów stoi pod znakiem zapytania. Zapraszamy do słuchania podcastu.

Kredyty frankowe. Co oznacza nowa interpretacja przedawnienia?

Pozwy dotyczące kredytów frankowych coraz częściej mogą dotyczyć zwrotu wszystkich kwot, jakie klient zapłacił na rzecz pozwanego banku przez cały okres kredytowania. Wcześniej było to ostatnie 10 lat. Czy frankowicze odzyskają od banków jeszcze więcej?

Nieruchomość inwestycyjna - jak kupić i szybko sprzedać z zyskiem?

Nieruchomość inwestycyjna. Zakup, czasem remont i sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, to proces, który wymaga wielu przygotowań. Zaczyna się na długo przed tym, nim zostanie ona wystawiona na sprzedaż. Jak to zrobić?

ZUS: 75 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Od 1 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku ZUS przeznaczy na ten cel aż 75 mln zł, to o 25 mln więcej niż w latach poprzednich.

Zakaz używania telefonu na pasach

Zakaz używania telefonu na pasach zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku. Co oznacza dla pieszych? Chociażby mandat za komórkę.

Fundusz Odbudowy - coraz bliżej na uruchomenie środków z UE

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję ws. zasobów własnych w budżecie UE. Jednak, aby środki mogły zostać uruchomione wszystkie państwa unijne muszą ratyfikować decyzję.

Nieruchomości biurowe - niskie poziomy wynajęcia i mniej metrów w budowie

Rynek nieruchomości biurowych w Polsce znajdował się w fazie hossy do czasu wybuchu pandemii. Rok 2020 przyniósł wiele zmian i spowolnienie aktywności zarówno deweloperów, jak i najemców. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda ten rynek teraz, po ponad roku funkcjonowania w nowych warunkach. Firma doradcza Cresa przeprowadziła analizę aktualnego poziomu wynajęcia biurowców oraz realizowanych inwestycji biurowych w Polsce.

Polski Nowy Ład. Ile stracą przedsiębiorcy i klasa średnia?

Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń; straci na nich klasa średnia oraz przedsiębiorcy - podkreśla w swoim stanowisku Rada Przedsiębiorczości.

Data kodeksowej pracy zdalnej wciąż nieznana

Resort rozwoju i pracy przedstawił rządowy projekt zmiany kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Nadal jednak nie wiemy, kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie.

Dodatki do OC. Które warto wybrać?

Dodatki do OC to nie zawsze sposób na powiększenie kwoty składki. Czasami to metoda na wybór ciekawej polisy, która może realnie pomóc kierowcy.

OZE sposobem na obniżenie kosztów serwerowni

Dzięki wykorzystaniu OZE i energooszczędnych technologii, rynek data center może urosnąć do 2026 roku nawet o 26,5%. Jednak nie każdy operator może liczyć na wzrosty. Dlaczego?

Domek dla pożytecznych owadów zapylających. Z czego zrobić, gdzie umieścić?

Domek dla owadów. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska radzi jak zrobić i gdzie umieścić domek dla pożytecznych owadów zapylających.

10 najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w logistyce

Brak wykwalifikowanej kadry to jedno z kluczowych wyzwań w obszarze logistyki, z jakimi borykają się firmy. Jakie są przyczyny trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami?