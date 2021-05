Polski Nowy Ład. Ile stracą przedsiębiorcy i klasa średnia?

Nissan Leaf 62 kWh pojawił się przed naszą redakcją. Pierwsze wrażenie? Wydaje się taki zwykły jak na elektryka. Czy to dobrze? Naszym zdaniem...

Od ilu lat można jeździć na hulajnodze elektrycznej? To pytanie, które dość często przewija się po nowelizacji przepisów. Jaka jest odpowiedź?

Czy branża lotnicza wykorzysta wodór jako paliwo?

Wodór paliwem przyszłości? To możliwe, ponieważ podróżowanie samolotem ma duże przełożenie na środowisko i emisje CO2. Jak wskazują obliczenia bezpośredni lot w jedną stronę na trasie Warszawa–Paryż to ok. 259 kg CO2 w przeliczeniu tylko na jednego pasażera.