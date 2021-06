KE: 1,4 mld zł wsparcia dla małych i średnich firm

KE zatwierdziła prawie 1 mld 400 mln zł dla firm z sektora MŚP na szybką pomoc przy wychodzeniu z pandemii. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Kto będzie mógł z nich skorzystać?

1,4 mld zł dla MŚP

Są pieniądze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Europejska wydała zgodę na prawie 1 mld 400 mln zł dla firm z sektora MŚP na szybką pomoc przy wychodzeniu z pandemii - poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Mamy decyzję KE na świeże, antycovidowe pieniądze, które w pierwszej kolejności trafią do firm w związku z tym, że one najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła prawie 1 mld 400 mln zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. I jest to takie pierwsze zatwierdzenie dla Polski w ramach instrumentu REACT-UE. Dotyczy programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 r. Są to środki z nowej perspektywy 21-27, ale dotyczą jeszcze programu, który wdrażamy w perspektywie 14-20 - - powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Kiedy zostaną uruchomione środki?

Fundusze zostaną uruchomione po ratyfikacji decyzji o Zwiększeniu Zasobów Własnych UE przez wszystkie państwa członkowskie. 31 maja 2021 r. prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE.

Pakiet 1,4 mld zł stanowi element 770 mld zł wynegocjowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Kto otrzyma wsparcie?

Według Jarosińskiej-Jedynak, plany Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zakładają, że środki w wysokości prawie 1,4 mld zł trafią do firm.

- Ponad 1,2 mld zł na znane i cieszące się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców pożyczki płynnościowe, ponad 110 mln zł zostanie przeznaczone na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, a ponad 52 mln zł na wsparcie, zarządzanie i monitorowanie realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii - podkreśliła.

O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, okres spłaty potrwa nawet do 6 lat, a karencja w spłacie do 6 miesięcy. Nie będzie też opłat ani prowizji za uruchomienie kredytu, oprocentowanie pozostanie na poziomie zero, a pożyczki będzie można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń dla pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, opcjonalnie także na wydatki inwestycyjne. O te pożyczki będzie można nadal ubiegać się u pośredników finansowych, którzy wybierani są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bony na cyfryzację

Kolejnym instrumentem dla firm są bony na cyfryzację, dzięki którym do mikro-, małych i średnich firm trafi ponad 110 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli za nie kupić oprogramowanie, licencje, nabyć specjalistyczne usługi. Wsparcie ma umożliwić rozwój MŚP w oparciu o innowacje powstające przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Pozwoli także na rozwój dostawcom i twórcom rozwiązań cyfrowych. Uruchomienie bonów planowane jest od 3 kwartału 2021 r., a konkursem zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.(PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ je/

