Co dziesiąta firma działa w przestarzałym modelu cyfrowym

Większość firm chętnie wykorzystuje narzędzia Business Intelligence i analitykę danych. Jednak wciąż pojawiają się podmioty, które ignorują analitykę Big Data. A bywają nawet takie, w których kadra zarządzająca nie widzi w niej żadnej wartości biznesowej.

Big Data siłą napędową

Sukces zapisany jest w liczbach, ale te trzeba jeszcze umieć rozszyfrować. Tak w jednym zdaniu można opisać wyniki raportu TechRepublic. Czego konkretnie możemy się dowiedzieć z jego lektury? Przede wszystkim tego, że “analityka Big Data jest główną siłą napędową sukcesu przedsiębiorstw i to się nie zmieni”, uważa aż 8 na 10 ankietowanych przedstawicieli kadry C-level. Można ich określić mianem cyfrowych prymusów.

Twórcy raportu mają też dla nas mniej optymistyczną wiadomość, 11% ankietowanych deklaruje, że ich przedsiębiorstwo nie korzysta obecnie z żadnych narzędzi analitycznych.

– To cyfrowi outsiderzy, których działalność wkrótce, o ile już tak nie jest, zostanie poważnie zagrożona. – zauważa Bartosz Michalczyk z BPSC i tłumaczy – Oznacza to, że co dziesiąta firma działa w przestarzałym modelu i kompletnie nie wie co dzieje się w jej strukturach. Decyzje podejmowane są na przysłowiowy “nos”, a ewaluacje niepoparte są żadnymi spójnymi miarami. To tak jakby sklep nie sprawdzał, co się sprzedaje. Takie działania nie mogą przynieść niczego dobrego. – mówi dosadnie ekspert z katowickiej spółki IT.

Brak wiedzy kadry zarządzającej

Z odpowiedzi udzielonych przez managerów wynika, że w 5% firm zespół zarządzający nie widzi żadnej wartości biznesowej w analityce. Zapytany o przyczynę takiego stanu rzeczy, ekspert z BPSC jest przekonany, że to efekt niewiedzy kadry zarządzającej, jednocześnie Bartosz Michalczyk zwraca uwagę na inny istotny aspekt:

– Co może martwić, to nie sam wynik, ale fakt, że mówimy o kadrze kierowniczej, która wyznacza kierunki i podejmuje strategiczne decyzje w organizacji. Niechęć do analityki to dzisiaj niemal anomalia, dlatego dla stabilności rynku nie jest to duże zagrożenie, ale dla firm, którymi tacy decydenci kierują, już owszem. – zauważa ekspert z BPSC.

Co tracą managerowie, którzy ignorują możliwości predykcyjne i operacyjne BI?

Cyfrowi prymusi dostrzegają wiele korzyści, wynikających z wykorzystania analityki danych. Używają jej przede wszystkim do usprawnienia działań operacyjnych, a także sprzedaży i marketingu. Dla 65% respondentów największą korzyścią z zastosowania analityki było usprawnienie procesu podejmowania decyzji strategicznych. Pozostałe korzyści, jakie wymieniali ankietowani, to lepsza wiedza o klientach (45%), oszczędność kosztów (44%) i wyższa sprzedaż (32%).

