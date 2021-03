jednazwielu Nowy atrybut dla firm prowadzonych przez kobiety

Atrybut #jednazwielu

Niedawno wprowadzony w Polsce nowy atrybut w Google Moja Firma pozwala wyróżnić się w wyszukiwarce i na Mapach Google biznesom prowadzonym przez kobiety. W ramach akcji #jednazwielu Google zachęca przedsiębiorczynie do opowiedzenia o własnych sukcesach oraz dodania nowego atrybutu w wizytówce, niezależnie od tego, czy prowadzą lokalną kawiarnię, sklep online czy startup.

W Polsce około jedna trzecia firm jest prowadzona przez kobiety. Nowy atrybut w ramach Google Moja Firma ma pomóc zauważyć, za jak wiele biznesów wokół nas odpowiadają kobiety, a akcja #jednazwielu zachęcić je do opowiedzenia o swoich sukcesach, aby zainspirować kolejne przedsiębiorczynie, innowatorki i startuperki do działań.

Jak dodać nowy atrybut do profilu?

Nowy atrybut dla biznesów “Firma zarządzana przez kobiety” właścicielki firm mogą dodać w swoim profilu Google Moja Firma. Wyświetli się on użytkownikom Map Google w wizytówce firmy, obok innych informacji, takich jak godziny otwarcia, numer telefonu czy strona internetowa. Od momentu wprowadzenia nowego atrybutu w Polsce już ponad 30 tys. biznesów zidentyfikowało się jako zarządzane przez kobiety. Zaktualizowana o dodatkowe informacje wizytówka - takie jak godziny otwarcia, nowości, numer telefonu - na Mapach Google pomaga w dotarciu do klientów; takie firmy otrzymują średnio 4,3 razy więcej telefonów, a ich strony odwiedza 2,6 razy więcej zainteresowanych.

‒ Atrybut przeznaczony dla kobiecych biznesów w wizytówce Google Moja Firma to nasz krok do tego, aby biznesy prowadzone przez kobiety były na co dzień bardziej widoczne. Może ułatwić wybór tym, którzy chcą wspierać przedsiębiorczość wśród kobiet ‒ mówi Olga Sztuba z Google.

‒ Mamy nadzieję, że dzięki temu odkryjemy, że zarówno pobliski sklep lub kwiaciarnia, którą codziennie odwiedzamy, jak i sklep internetowy, któremu od początku kibicujemy - wszystkie te firmy i sukcesy to zasługa pomysłu i pracy kobiet - dodaje Sztuba.

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorczyń

Jednocześnie Google oferuje całkowicie bezpłatne wsparcie w ramach programu Firmy Jutra wszystkim właścicielkom mikro-, małych i średnich biznesów, które chciałyby założyć profil Google Moja Firma oraz bezpłatną wizytówkę i dodać atrybut “Firma zarządzana przez kobiety”. Doradca Firm Jutra podczas konsultacji pomoże przenieść biznes do internetu, a także wskaże ścieżkę rozwoju firmy w sieci. Szkolenia kierowane są zarówno do biznesów rozpoczynających swoją działalność online, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć sprzedaż, podnieść efektywność swojego marketingu internetowego czy skorzystać z rozwiązań chmurowych.

Akcja #jednazwielu

Z okazji Dnia Kobiet Google zainicjowało też akcję #jednazwielu. W jej ramach, odnosząc się do pierwszych z wielu, czyli Polek, które przetarły szlaki w różnych dziedzinach, pokazuje, że każda z kobiet jest dzisiaj jedną z wielu, które odniosły sukces w biznesie, technologiach, nauce, prowadzeniu firmy, innowacjach czy codziennym życiu.

‒ Zachęcamy przedsiębiorczynie do oznaczania swoich biznesów nowo wprowadzonym atrybutem, a także do opowiadania o swoich sukcesach i oznaczenia tych historii hashtagiem #jednazwielu. Z okazji Dnia Kobiet chcemy celebrować kobiecą przedsiębiorczość. Mamy nadzieję, że internet wypełni się niezwykłymi opowieściami o sukcesach kobiet i wspólnie pokażemy, że bycie #jednazwielu to ogromna siła, która tkwi w solidarności kobiet ‒ mówi Olga Sztuba z Google.

