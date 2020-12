Czy jedzenie można nadać przesyłką kurierską?

Czy jedzenie na święta można wysłać kurierem?

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą inne niż dotychczas. Wiele osób, w obawie o zdrowie swoje i najbliższych, zostanie w domach, a rodzinne spotkania przeniosą się do świata wirtualnego. Jedną z tradycji jest wspólna wieczerza i biesiadowanie przy stole uginającym się od wigilijnych potraw. Czy świąteczne przysmaki można zapakować i nadać kurierem? Okazuje się, że nie ma jednej słusznej odpowiedzi.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy





Towary zakazane, czyli czego nie można wysyłać kurierem?

Większość przewoźników, m.in. DPD, FedEx, GLS czy UPS nie posiada usług dedykowanych do transportu żywności dla klientów indywidualnych i okazyjnych. W regulaminach firm kurierskich widnieją wskazania towarów zakazanych do przesyłania w paczkach, są to m.in.:

Towary nietrwałe (między innymi żywność) – DPD, UPS

Produkty łatwo i szybko psujące się – FedEx

Towary wymagające temperatury kontrolowanej – GLS

Rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – GLS

Artykuły szybko psujące się – InPost

Produkty i artykuły wymagające szczególnych warunków transportu (w tym wydzielające woń lub płyn) – InPost

Powodem takiej decyzji są przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i wyzwania związane z logistyką. Brakuje odpowiednich magazynów i hal, przewoźnicy nie posiadają furgonetek dedykowanych do transportu jedzenia – jako produkt nietrwały i szybko psujący się jest wrażliwe na zmiany temperatury, co wpływa na jego świeżość i jakość. Warto pamiętać, że różnice temperatur pomiędzy magazynem a samochodem kuriera, szczególnie w okresie zimowym, mogą być znaczne. Przewoźnicy – nie mając świadomości, że w zapakowanej paczce znajduje się żywność, traktują ją jak pozostałe przesyłki, przez co może dojść do uszkodzeń mechanicznych.

Reklamacje paczek

W okresie okołoświątecznym, znacząco rośnie liczba zgłaszanych reklamacji – choć nie ma szczegółowych danych w tym zakresie, można przypuszczać, że duży odsetek z nich dotyczy właśnie produktów spożywczych. Należy pamiętać, że tego typu roszczenia nie zostaną uznane.

„Podejmując ryzyko nadania żywności przez firmy kurierskie, konsumenci muszą liczyć się z konsekwencjami. Jedzenie nie tylko może się zepsuć lub zniszczyć w trakcie transportu, ale także uszkodzić inne przesyłki. W takiej sytuacji reklamacja nie zostanie uznana z uwagi na złamanie regulaminu danego przewoźnika. Może się zdarzyć, że firma kurierska zażąda od konsumenta dodatkowych dopłat lub pokrycia szkód, np. gdy konieczna będzie utylizacja zepsutego towaru lub sprzątanie zabrudzonego magazynu, sortowni lub samochodu dostawczego” – komentuje Krzysztof Czarny, Szef Biura Współpracy z Klientem w Sendit S.A.