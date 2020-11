Producenci zdrowej żywności stabilnie na rynku

Zdrowa żywność praktycznie nie zdrożała. Najbardziej opłaca się iść po nią do dyskontów i hipermarketów. Analiza ponad 5 tys. cen art. BIO-EKO, VEGE i VEGAN, wykonana przez Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH, wykazała, że od stycznia do października br. wzrosły one tylko o 0,8% w porównaniu z ub.r.