Handel zagraniczny nadal pod kreską

Handel zagraniczny odrabia straty

Po przetrwaniu pierwszej fali chaosu, lockdownu i reorganizacji firmy powoli odbudowują obroty. Mimo że do powrotu do wyników sprzed pandemii jeszcze bardzo daleko, to dobry sygnał świadczący o tym, że firmy przystosowują się coraz lepiej do nowych warunków prowadzenia biznesu.

Koronawirus a handel zagraniczny

Wartość eksportu w ciągu III kwartałów br. liczona w EUR spadła o 4% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem i wyniosła prawie 170 mld euro. Wpływ pandemii na handel jest zatem wyraźnie widoczny. W poprzednim roku podobne wartości do obecnych spadków notowano wówczas na plus – w III kwartale 2019 r. wywóz rósł w tempie 5% r/r. O ile po podobnych wynikach pozostaje wspomnienie, to we wrześniowych danych można doszukać się jednak także pozytywów, wskazuje ekspert międzynarodowej instytucji płatniczej Akcenta. – Wydaje się, że polskiemu eksportowi udało się wyjść z największego dołka, który przypadł na miesiące maj, czerwiec, lipiec, gdy obroty spadały w tempie odpowiednio 8,4%, 7% i 6% r/r. W kolejnych miesiącach sytuacja w biznesie zaczęła się już normować, a rynek wymiany ożywiać. W III kwartale szczególnie udany był eksport towarów konsumpcyjnych. Jednakże kolejne ograniczenia w handlu i restrykcje związane z drugą falą pandemii, wprowadzone w kraju, jak i na innych rynkach, znów mogą się odbić na wynikach firm handlujących z zagranicą. Tym razem jednak miały trochę czasu aby na taki scenariusz się przygotować. Jednakże kolejnego osłabienia wyników handlu nie można na razie całkowicie wykluczyć – zaznacza Miroslav Novák, główny analityk Akcenty.

Rok 2020 Zmiana dynamiki polskiego eksportu r/r w EUR I 0,4% I-II 4,1% I-III 1,7% I-IV -5,3% I-V -8,4% I-VI -7% I-VII -6% I-VIII -5,6% I-IX -4% Źródło: Akcenta na podst. danych GUS

Mniej towarów na granicach

Wymiana handlowa na polskich granicach osłabła także w sferze wwozu. Dynamika importu zmalała dwukrotnie mocniej niż eksportu (-8% r/r). Tym samym zwiększyła się jednak nadwyżka w saldzie handlu zagranicznego. Po 9. miesiącach br. sięga 7,5 mld euro. Dla porównania w poprzednich latach wartość sprzedawanych i sprowadzanych do Polski towarów była bardzo zbliżona – w całym 2019 r. dodatni bilans wyniósł jedynie 1,17 mld euro.