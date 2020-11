Działa już Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Centrum Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostało stworzone przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Początkowo pomagało wyłącznie przedsiębiorcom z Katowic, później – firmom z całego województwa. Obecnie rozwiązanie cieszy się popularnością i przede wszystkim – dobrą opinią, co skutkuje tym, że instytucje centralne zaczęły rozważać rozszerzenie działania projektu na całą Polskę. Zdaniem jego twórców świadczy to o wyraźnym zapotrzebowaniu przedsiębiorców na wsparcie i doradztwo w trudnym okresie pandemii, a sprawdzone rozwiązania będą w najbliższym czasie szczególnie cenne.

Pomoc dla każdej firmy

Z uwagi na sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią i wiosennym lockdownem, wielu polskich przedsiębiorców musiało zmierzyć się z problemami, których nikt się nie spodziewał. Wraz z ogłoszeniem rządowych programów pomocowych pojawiły się nowe wyzwania, m.in. jak i gdzie ubiegać się o wsparcie finansowe, jak rozstrzygać kwestie prawne z kontrahentami, jak rozmawiać z pracownikami o zmianach w organizacji. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już w kwietniu wyszła z inicjatywą, która umożliwiła lokalnym przedsiębiorcom pozyskiwanie bezpłatnych porad związanych niemal z każdym obszarem prowadzonej działalności. Tym rozwiązaniem było Centrum Wsparcia MŚP.

- Działanie Centrum jest bardzo intuicyjne i to przekonało wiele osób do skorzystania z naszej pomocy. Każdy lokalny przedsiębiorca, który miał określony problem, mógł – i nadal może - zadzwonić do Centrum Wsparcia MŚP pod specjalny numer infolinii Punktu Doradztwa Kryzysowego lub zgłosić się na stronie www.centrumwsparciamsp.pl. Wówczas precyzuje swoje wątpliwości i pytania, a my kierujemy go niezwłocznie do odpowiednich ekspertów, którzy udzielą mu szczegółowych porad lub pomogą zrealizować konkretne zadanie – tłumaczy Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Eksperci z CW MŚP

Grono eksperckie Centrum Wsparcia MŚP stanowią pracownicy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także zrzeszone w ramach Izby kancelarie, biura księgowe, agencje marketingowe i consultingowe, które wyraziły chęć współpracy z RIG Katowice przy tym projekcie.

- Dzięki temu, każdy lokalny przedsiębiorca może uzyskać wsparcie z tego obszaru, w którym najbardziej go potrzebuje. W ramach bezpłatnych konsultacji z ekspertami, wiele firm skorzystało np. z możliwości przygotowania pisma przez kancelarię prawną, doradztwa księgowego czy porad w zakresie możliwości przebranżowienia swojej działalności – wymienia Marcin Krupa, prezydent Katowic.