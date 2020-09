Jak zarobić na próbkach skał księżycowych?

NASA poinformowała, że czeka na oferty firm komercyjnych chętnych do udziału w inicjatywie. Będą miały one za zadanie zorganizować misję na Księżyc oraz pobrać na rzecz agencji od 50 do 500 gramów pokrywającego powierzchnię satelity Ziemi regolitu. Próbki będą musiały zostać zapakowane w specjalne pojemniki, które zabezpieczą je przez zanieczyszczeniami, zaś informacje o pobranym materiale oraz dokumentacja fotograficzna przesłane do agencji jako dowód na to, że próbki zostały wydobyte oraz mogą zostać bezpiecznie przetransportowane na Ziemię. Agencja nie zdefiniowała sposobu, w jaki materiał ma zostać pobrany, może on pochodzić z każdego rodzaju powierzchni na Księżycu i zawierać skały, pył czy fragmenty lodu.

Nawet 25 tyś USD

NASA zapłaci firmie za próbki od 15 tys. do 25 tys. dolarów - 10 proc. tej sumy zostanie przekazane przedsiębiorcom po tym, jak ich oferta zostanie wyłoniona przez agencję, kolejne 10 proc. po rozpoczęciu misji, zaś pozostałe 80 proc. po dostarczeniu skał. Przy czym zgodnie z umową agencja zachowa wyłączne prawa do materiału od momentu jego wydobycia.

Artemis

Inicjatywa jest częścią szerszego projektu realizowanego przez NASA o nazwie Artemis, który ma za zadanie zwiększenie udziału firm prywatnych w eksploracji przestrzeni kosmicznej. I tak, w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS), agencja współpracuje już z kilkoma dostawcami m.in. przy transporcie sprzętu technologicznego na Księżyc.

Jak mówią specjaliści, NASA zdaje sobie sprawę, że próbki pobrane na Księżycu przez prywatne firmy nie przebiją ilości materiałów przywiezionych ze wcześniejszych misji Apollo, realizowanych przez agencję, oraz że 25 tys. dolarów to niewielka rekompensata, ale agencja chce w ten sposób umożliwić przedsiębiorcom przetestowanie najnowszych technologii na Księżycu, na co wcześniej firmy prywatne nie miały szansy.

NASA chce zakończyć projekt pobierania próbek przed końcem 2024 r. Wtedy też na Księżyc zorganizowany ma zostać lot załogowy.

