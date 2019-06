Czy biznes jest gotowy na dynamiczne zmiany rynku?Nie da się ukryć, że świat pędzi jak szalony. Technologia wchodzi na niesamowity poziom. Wysyłamy w kosmos rakiety, posiadamy inteligentne domy, wirtualnych asystentów, aplikacje, które ułatwiają zakupy czy lodówki, które wysyłają nam zdjęcia ich zawartości. Medycyna wynajduje środki przeciwdziałające wirusowi HIV, biotechnologia tworzy ryż odporny na trudne warunki, chirurgia i technologia tworzą niezawodne protezy kończyn. To wszystko, co dotyka nas bezpośrednio jest fascynujące i niemalże możemy to schwycić. Jednak, to nie całość niesamowitych przemian, które zachodzą w naszym świecie. Mało kto wie, w jaki sposób rozwija się biznes.

Zaspokojenie potrzeb biznesu

W XXI wieku przed właścicielami firm, marketingowcami i sprzedawcami pojawiły się nowe trudności. Zalew tanich produktów, podatek węglowy, koszty produkcji, a do tego galopująca moda z modą spowodowały, że przedstawiciele organizacji musieli zacząć nie tylko kreować trendy, ale także przewidywać te wygenerowane poza ich strukturami. Było to trudne o tyle, że wszyscy wciąż pracowali na systemach, które nie akceptowały danych wprowadzanych z zewnętrznych źródeł – nie pozwalały zatem na dokonywanie metaanalizy całego dostępnego materiału. To wszystko zmieni się wraz z wejściem na rynek SAP S/4HANA i bazy danych HANA.

Firmy, w których wdrożone są najnowsze rozwiązania ERP, takie jak SAP S4/HANA mają zapewnione: szybsze operowanie danymi, dostęp do danych w czasie rzeczywistym i możliwość operowania danymi w raportach. Dodatkowo system będzie wyposażony w zróżnicowane moduły dostosowane do potrzeb różnych organizacji: logistyczne, magazynowe, finansowe czy controlingowe – i wiele innych. Korzystanie z narzędzia będzie o tyle wygodniejsze, że będzie wykorzystywało interfejs i logikę SAP Fiori.

Jak przetrwać z galopującym świecie?

Dla przedsiębiorców odpowiedź często może być jednoznaczna – inwestować w nowe technologie, które wesprą działanie biznesu i zoptymalizują procesy. Trend w zrządzaniu przedsiębiorstwami wskazuje na to, że kluczowym elementem jest szybkie otrzymywanie informacji i zarządzanie zbiorami danych w trybie rzeczywistym.

SAP wspiera lokowanie w chmurze procesów biznesowych. Także dane są dostępne z dowolnego miejsca na ziemi, nieograniczone w czasie. Jednak wdrożenie systemu S4/HANA jak w przypadku każdego rozwiązania do optymalizacji biznesu, to nie jest sytuacja, w której informatyk przychodzi i na płycie instaluje oprogramowanie. Jest to złożony proces wymagający konsultacji i opisania procesów, które zachodzą w organizacji. Dlatego warto w tym celu zwrócić się do certyfikowanego partnera, takiego jak Hicron, który kompleksowo i z wieloma sukcesami zajmuje się implementacją nawet bardziej złożonych rozwiązań.