Jak koszt zakupu gruntów wpływa na ceny mieszkań?

Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Jakie ceny osiągają grunty pod budowę mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach największych miast? Jak wartość ich zakupu przedkłada się na rentowność inwestycji i ceny mieszkań? Jaka jest dostępność ziemi? Czy firmy planują zakupy gruntów? Jakich działek poszukują? Gdzie?

Kredyty frankowe a kurs CHF

Kredyty frankowe a kurs CHF. Przez rok frank szwajcarski wzmocnił się wobec złotego o prawie 3,8 proc. Jednak kurs poniżej poziomu 4,25 zł za franka powinien być obroniony.

Cash flow w MŚP. Jak zarządzać płynnością finansową?

Cash flow w MŚP. Małe i średnie firmy (MŚP) borykają się z różnymi problemami, jednak przede wszystkim największe trudności stanowią finanse. Dzieje się tak z powodu błędów w prawidłowym zarządzaniu gotówką i spływem należności, braku należytej kontroli nad kosztami lub koncentrowaniu zbyt dużej uwagi na tzw. „papierologię”.

Wartość marki i firmy - jak zwiększyć, jak wycenić przed sprzedażą

Wartość marki i firmy. Proces sprzedaży firmy niezależnie od branży, czy wielkości warto rozpocząć od oceny wartości podmiotu. Mamy do wyboru wiele metod – porównawczą, dochodową, czy majątkową. Bardzo ważny jest tutaj aspekt oceny przez potencjalnego inwestora tego, jaki osiągnie zwrot z inwestycji. Dlatego musimy udowodnić, że nasz firma ma duży potencjał zwrotu. Istnieje jednak kilka sposobów, które wpłyną na wartość sprzedanego podmiotu. Co zatem zrobić, aby uzyskać wyższą cenę podczas negocjacji? I w jaki sposób można wpłynąć na zwiększanie wartości marki?

Pijany kierowca zwraca pieniądze ubezpieczycielowi

Pijany kierowca a ubezpieczenie. Poszkodowani przez pijanych kierowców dostaną pieniądze z obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale sprawca wypadku zwróci wartość odszkodowania ubezpieczycielowi. Tak mówi polskie prawo.

GPW powołała Radę Rynku Rolnego

Rada Rynku Rolnego. Towarowa Giełda Energii powołała Radę Rynku Rolnego, w skład której wchodzą eksperci z branży rolno-spożywczej. Rada ma m.in. doradzać TGE w zakresie rozwoju Giełdowego Rynku Rolnego – poinformowała GPW w informacji prasowej.

Nowela ustawy śmieciowej z podpisem prezydenta

Ustawa śmieciowa. Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach - podała Kancelaria Prezydenta RP. Nowela ustanawia m.in. maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody.

Zakup mieszkania na kredyt - czy warto?

Zakup mieszkania. Zastanawiasz się, czy kupno mieszkania na kredyt w obecnej sytuacji to dobry pomysł? Czy zainwestowanie w lokum na wynajem nadal jest opłacalną inwestycją, jak przekonują media? Co przyszły kredytobiorca powinien wiedzieć o nowelizacji Rekomendacji S? Czy program „Polski Ład” wprowadzi istotne zmiany na rynku nieruchomości? Te pytania powinny zadać sobie osoby, które szykują się do zrealizowania swojego marzenia o posiadaniu własnych „czterech kątów”, w czym ma im pomóc kredyt, jak i wszyscy zainteresowani rynkiem najmu. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielą na nie odpowiedzi.

Wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze". Blisko 17 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację złożyli w lipcu Polacy do programu "Czyste powietrze" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Fundusz wskazał, że jest to dwukrotnie lepszy wynik niż w lipcu 2020 r. i 10 proc. wzrost do czerwca br.

Kiedy wynajmowanie mieszkań jest najbardziej opłacalne?

Wynajem mieszkań. Na nieruchomościach pod wynajem można osiągnąć nawet 20% stopę zwrotu z inwestycji, pod warunkiem, że lokal jest elastycznie wynajmowany.

Budownictwo mieszkaniowe - stabilizacja na wysokich poziomach

Budownictwo mieszkaniowe. Najnowsze statystyki GUS, będące podsumowaniem wyników budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku, wskazują na stabilizację aktywności inwestycyjnej rynku pierwotnego na zdecydowanie ponadprzeciętnych poziomach. Czy tego typu przyśpieszenie ma trwały czy może tylko przejściowy charakter?

Rolniczy handel detaliczny - limity żywności sprzedawanej do sklepów

RHD - limity. Określenie maksymalnych ilości żywności zbywanej przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) jest celem projektowanego rozporządzenia ministra rolnictwa, które opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Piaskownice regulacyjne w energetyce

Piaskownice regulacyjne w energetyce. Celem projektu nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74), znajdującego się obecnie na etapie konsultacji publicznych, jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce. Rozwój sektora przyśpieszy m.in. koncepcja tzw. piaskownic regulacyjnych, czyli bezpiecznej przestrzeni prawnej do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych.

Ustawa dla rolników w ramach Polskiego Ładu

Polski Ład a rolnictwo. W ramach 100 dni Polskiego Ładu przyjęte zostaną ustawy o rolniczym handlu detalicznym i o paliwach. Obie ustawy już są procedowane, chcemy jak najszybciej wprowadzać ułatwienia dla rolników - zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Budowa domów do 70 m kw. na zgłoszenie szansą dla rodzimych firm budowlanych

Budowy domów do 70 m kw. na zgłoszenie to szansa m.in dla rodzimych firm budowlanych – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w stanowisku do projektu ustawy w tej sprawie. Zastrzega, że z projektowanej ustawy trzeba wyeliminować wszelkie nieścisłości interpretacyjne.

Firmy rodzinne w Polsce - jak sobie radzą w kryzysie pandemicznym

Firmy rodzinne są w Polsce jednym z kół zamachowych gospodarki, generują ok. 1/5 krajowego PKB. Ich wyróżnikiem jest to, że na tle ogółu lepiej radzą sobie z kryzysami i rynkowymi zawirowaniami. Potwierdził to też okres pandemii, w którym spółki rodzinne notowane na GPW zapewniały inwestorom wyższą rentowność i mniejszą zmienność kursów niż nierodzinne biznesy. Nie oznacza to jednak, że wszystkim udało się przetrwać ten trudny okres. – W zależności od branży mówi się o kilku procentach firm, które już nigdy nie wrócą na rynek. W przypadku branży gastronomicznej ten odsetek sięga nawet 30 proc. – mówi dr hab. Krzysztof Safin z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Od 2035 roku w UE nie będzie można sprzedawać nowych samochodów z silnikami spalinowymi

Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Transport drogowy odpowiada za blisko 1/5 całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE i w przeciwieństwie do innych sektorów nie odnotowuje żadnego znaczącego spadku. Do zmiany w tym zakresie ma się przyczynić pakiet Fit for 55, który wprowadza wymóg obniżenia średnich emisji z nowych samochodów o 55 proc. od 2030 roku i o 100 proc. pięć lat później. To oznacza, że od 2035 roku w UE nie będzie można sprzedawać nowych samochodów z silnikami spalinowymi. – Rynek motoryzacyjny się zmieni, w ofercie będzie więcej samochodów elektrycznych i będą one bardziej dostępne cenowo – mówi ekspert tego rynku Rafał Bajczuk. Nie wszystkie koncerny są jednak gotowe na tak szybką transformację.

Kosz dachowy - jak wykonać prawidłowo

Kosz dachowy. Kosz dachowy słusznie zasłużył na opinię jednego z najbardziej wrażliwych na przeciekanie elementów dachu. Schowany pomiędzy dwiema połaciami, nie budzi zainteresowania dopóty, dopóki na poddaszu nie zauważymy plam wilgoci lub śladów zacieków na wewnętrznej ścianie przylegającej do ujścia kosza. Dlaczego osoby budujące swój dom powinny wiedzieć, czym jest kosz dachowy? Dlaczego jakość materiałów, z których jest wykonany, jest tak ważna? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oraz montażu, radzi Michał Zbójniewicz, uczestnik programu branżowego SUPERDEKARZ i Certyfikowany Dekarz BMI Braas, właściciel firmy Dach-Bud z Przemkowa (woj. dolnośląskie).

Zamożni kupują własne mieszkania, biedniejsi wybierają najem

Własność mieszkania czy najem. Osoby o wyższych dochodach wybierają własne „M”, podczas gdy gorzej zarabiających częściej na to po prostu nie stać i są zmuszeni do najmu. Jest to prawidłowość, która powtarza się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich.

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Pożar domu. Jednym z częstszych powodów pożarów w domach, obok nieostrożności mieszkańców, są usterki instalacji elektrycznej. O czym trzeba pamiętać, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia?

Wzrost cen produktów rolnych

Ceny produktów rolnych. O 16,4 proc. wzrosły ceny skupu podstawowych produktów rolnych w lipcu br. w porównaniu z lipcem 2020 r. W skupie podrożały wszystkie produkty, najwięcej kukurydza i drób, a najmniej trzoda chlewna - poinformował GUS.

Sytuacja na rynku najmu nie jest jednoznaczna

Rynek najmu mieszkań. Statystyki są windowane głównie przez najem krótkoterminowy i wakacyjną turystykę. Na jesień może być już zdecydowanie gorzej. Tym bardziej, że studenci wcale nie są pewni powrotu na swoje uczelnie.

Opony zimowe latem, czyli ubiór auta w drodze na plażę

Opony zimowe latem? Tak to się zdarza. Parkingi przed plażami są pełne takich aut. Zimówki nie lubią jednak wysokiej temperatury...

Mercedes klasy C All-Terrain - nowe kombi w stylu SUV-a

Mercedes klasy C All-Terrain jest drugim podwyższonym kombi w ofercie niemieckiej marki. Co wiadomo o nowym modelu?

Projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego w IV kwartale

Gwarancja wkładu własnego. Projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia w IV kwartale br. powinien być przedstawiony do konsultacji - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.