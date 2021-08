Wzrost cen produktów rolnych

Firmy rodzinne w Polsce - jak sobie radzą w kryzysie pandemicznym

Firmy rodzinne są w Polsce jednym z kół zamachowych gospodarki, generują ok. 1/5 krajowego PKB. Ich wyróżnikiem jest to, że na tle ogółu lepiej radzą sobie z kryzysami i rynkowymi zawirowaniami. Potwierdził to też okres pandemii, w którym spółki rodzinne notowane na GPW zapewniały inwestorom wyższą rentowność i mniejszą zmienność kursów niż nierodzinne biznesy. Nie oznacza to jednak, że wszystkim udało się przetrwać ten trudny okres. – W zależności od branży mówi się o kilku procentach firm, które już nigdy nie wrócą na rynek. W przypadku branży gastronomicznej ten odsetek sięga nawet 30 proc. – mówi dr hab. Krzysztof Safin z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Od 2035 roku w UE nie będzie można sprzedawać nowych samochodów z silnikami spalinowymi

Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi. Transport drogowy odpowiada za blisko 1/5 całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE i w przeciwieństwie do innych sektorów nie odnotowuje żadnego znaczącego spadku. Do zmiany w tym zakresie ma się przyczynić pakiet Fit for 55, który wprowadza wymóg obniżenia średnich emisji z nowych samochodów o 55 proc. od 2030 roku i o 100 proc. pięć lat później. To oznacza, że od 2035 roku w UE nie będzie można sprzedawać nowych samochodów z silnikami spalinowymi. – Rynek motoryzacyjny się zmieni, w ofercie będzie więcej samochodów elektrycznych i będą one bardziej dostępne cenowo – mówi ekspert tego rynku Rafał Bajczuk. Nie wszystkie koncerny są jednak gotowe na tak szybką transformację.

Kosz dachowy - jak wykonać prawidłowo

Kosz dachowy. Kosz dachowy słusznie zasłużył na opinię jednego z najbardziej wrażliwych na przeciekanie elementów dachu. Schowany pomiędzy dwiema połaciami, nie budzi zainteresowania dopóty, dopóki na poddaszu nie zauważymy plam wilgoci lub śladów zacieków na wewnętrznej ścianie przylegającej do ujścia kosza. Dlaczego osoby budujące swój dom powinny wiedzieć, czym jest kosz dachowy? Dlaczego jakość materiałów, z których jest wykonany, jest tak ważna? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oraz montażu, radzi Michał Zbójniewicz, uczestnik programu branżowego SUPERDEKARZ i Certyfikowany Dekarz BMI Braas, właściciel firmy Dach-Bud z Przemkowa (woj. dolnośląskie).

Zamożni kupują własne mieszkania, biedniejsi wybierają najem

Własność mieszkania czy najem. Osoby o wyższych dochodach wybierają własne „M”, podczas gdy gorzej zarabiających częściej na to po prostu nie stać i są zmuszeni do najmu. Jest to prawidłowość, która powtarza się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich.

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Pożar domu. Jednym z częstszych powodów pożarów w domach, obok nieostrożności mieszkańców, są usterki instalacji elektrycznej. O czym trzeba pamiętać, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia?

Wzrost cen produktów rolnych

Ceny produktów rolnych. O 16,4 proc. wzrosły ceny skupu podstawowych produktów rolnych w lipcu br. w porównaniu z lipcem 2020 r. W skupie podrożały wszystkie produkty, najwięcej kukurydza i drób, a najmniej trzoda chlewna - poinformował GUS.

Sytuacja na rynku najmu nie jest jednoznaczna

Rynek najmu mieszkań. Statystyki są windowane głównie przez najem krótkoterminowy i wakacyjną turystykę. Na jesień może być już zdecydowanie gorzej. Tym bardziej, że studenci wcale nie są pewni powrotu na swoje uczelnie.

Opony zimowe latem, czyli ubiór auta w drodze na plażę

Opony zimowe latem? Tak to się zdarza. Parkingi przed plażami są pełne takich aut. Zimówki nie lubią jednak wysokiej temperatury...

Mercedes klasy C All-Terrain - nowe kombi w stylu SUV-a

Mercedes klasy C All-Terrain jest drugim podwyższonym kombi w ofercie niemieckiej marki. Co wiadomo o nowym modelu?

Projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego w IV kwartale

Gwarancja wkładu własnego. Projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia w IV kwartale br. powinien być przedstawiony do konsultacji - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Czy można dostać mandat za jazdę bez butów?

Czy można dostać mandat za jazdę bez butów? W teorii nie - takich zapisów nie ma w polskim prawie. W praktyce policjanci jednak jest to możliwe.

Czy można prowadzić w klapkach? W teorii tak...

Czy można prowadzić w klapkach? Polskie przepisy właściwie nie regulują tej kwestii. Lepszym pytaniem jest jednak to czy należy prowadzić w klapkach.

Liczba fotoradarów w Polsce. Jak się zmieniała na przestrzeni lat?

Liczba fotoradarów w Polsce zmienia się z roku na rok. Co ma wpływ na tą zmianę i jakie są kryteria wyboru nowych lokalizacji?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych a opłaty za parking

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych a opłaty za parking, a więc czy niepełnosprawni muszą wnosić opłaty w strefie płatnego parkowania? I tak, i nie.

Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości - co trzeba wiedzieć

Aneks do umowy przedwstępnej. Przedłużenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży nieruchomości) jest możliwe, ale wymaga dobrej woli ze strony sprzedającego i sporządzenia aneksu do umowy przedwstępnej. W pewnych sytuacjach, aneks do umowy przedwstępnej powinien zostać zawarty w formie notarialnej. Długi termin oczekiwania na decyzję kredytową sprawia, że preferowane mogą być osoby posiadające własne środki na zakup nieruchomości. Co trzeba wiedzieć o aneksie do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?

Opel Astra: 30. urodziny niemieckiego hitu

Opel Astra, czyli 30 lat minęło jak jeden dzień... Niemiecki kompakt odniósł spory sukces i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Co wiadomo o nowej Astrze?

Mieszkania dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM). Na północnym Mazowszu będą budowane mieszkania na wynajem dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale mają możliwość utrzymania lokalu i bieżącego regulowania zobowiązań. Ciechanów, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i Glinojeck zawarły w tej sprawie umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Długie terminy wpisów do ksiąg wieczystych - kupujący mieszkania i deweloperzy mogą liczyć na odszkodowania

Terminy wpisów do księgi wieczystej. Trwa paraliż sądów wieczystoksięgowych. Za straty poniesione z powodu opóźnień w wpisach do ksiąg hipotecznych można uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie finansowe. Jest to ważne dla kupujących mieszkania na kredyt.

Pomoc dla rolników hodujących świnie

Pomoc dla rolników hodujących świnie. 17 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o rozpoczęciu realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie. Jest to pierwszy zintegrowany program wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF.

Samochód z przyczepą: jaka kategoria jest potrzebna?

Samochód z przyczepą: jaka kategoria jest potrzebna? Czasami wystarczy B, czasami B należy uzupełnić kodem 96, a czasami konieczne jest B+E.

Utrata prawka na 3 miesiące za ingerencję w tachograf

Utrata prawka na 3 miesiące za ingerencję w tachograf jest nową propozycją rządzących. Czy nowe przepisy w takim kształcie wejdą w życie?

Nie będzie już dofinansowania tylko dla paneli fotowoltaicznych

Program Mój Prąd. Montowanie samych paneli fotowoltaicznych ma nie być już dofinansowane. Dopiero dobudowanie do paneli akumulatorów ciepłej wody czy magazynów energii otwierać ma szanse na rządowe dotacje.

Eksporterzy odrabiają straty. Uwaga na ryzyko kursowe

Eksport a ryzyko kursowe. Odpracowując straty wywołane pandemią polski eksport mocno się rozpędził, zwracają uwagę eksperci Akcenty, międzynarodowej instytucji płatniczej. W porównaniu do I połowy w 2020 r., gdy obroty handlowe spadły (o 7 proc. r/r), w I półroczu br. sprzedaż nie tylko udało się odbudować, ale jeszcze dodatkowo rozwinąć. Eksport liczony w euro wzrósł bowiem wg danych GUS aż o blisko 23 proc. w porównaniu do wyniku zanotowanego na koniec czerwca w czasie pierwszego lockdownu. Podobny przyrost zanotował także import (o 23,6 proc.). Eksperci zwracają też uwagę na rosnące ryzyko kursowe w eksporcie.

Nowy taryfikator punktów karnych. Nawet 15 punktów naraz!

Nowy taryfikator punktów karnych nie ma zamiaru rozpieszczać kierowców. Prowadzący za szereg wykroczeń może otrzymać nawet 15 punktów karnych!

Samochód używany, na którym zarobisz! Oto lista TOP 10

Samochód używany: czy da się na nim zarobić? Pewnie. Najpierw jednak kierowca musi właściwie wybrać. Oto lista modeli procentujących na przyszłość.