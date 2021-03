To ostatnie dni na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Pomoc na zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Wnioski o przyznanie pomocy na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej można było składać do 30 grudnia 2020 r.

Możliwa do otrzymania wysokość pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, to kwota do 1.500 zł na rodzinę.

Kto może dostać wsparcie?

Pomoc przysługuje rodzinie:

w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Jak rozliczyć zakup komputera?

Rozliczenie pomocy będzie mogło nastąpić na podstawie faktur potwierdzających dokonanie zakupów w terminie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu komputera dla dziecka trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r.

Czy wsparcie może zostać cofnięte?

Tak, może zdarzyć się tak, że otrzymana pomoc będzie podlegała zwrotowi na rachunek Agencji w przypadku:

gdy koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką są niższe niż kwota otrzymanej pomocy - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej pomocy a kwotą wynikającą z przedłożonej kopii faktury;

braku dostarczenia do dnia 15 kwietnia 2021 r. kopii faktury potwierdzającej dokonanie zakupu od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - w pełnej wysokości;

zbycia przed upływem 2 lat od daty zakupu, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, do zakupu których rodzic/opiekun otrzymał pomoc - w pełnej wysokości.

Jaki sprzęt należy kupić?

Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

