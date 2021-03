Wydłużono wsparcie na inwestycje zapobiegające suszy

Inwestycje zapobiegające suszy

Do 29 marca br. wydłużony został termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w środki chroniące przed skutkami klęsk żywiołowych, m.in. suszy, oraz na inwestycje w zakresie bioasekuracji - poinformował resort rolnictwa.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc ubiegać się mogą rolnicy na inwestycje dotyczące bioasekuracji oraz spółki wodne lub związki spółek wodnych na inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowalnych dla rolników, jeżeli inwestycje dotyczą m.in. utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej; wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji; wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia; budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń.

Kiedy możliwy jest zwrot środków?

Spółki wodne i związki spółek wodnych mogą otrzymać częściowy zwrot środków, gdy dokonają inwestycji polegających na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Natomiast w przypadku inwestycji polegającej na wykonaniu ogrodzenia chlewni stawki za wykonanie: metra bieżącego ogrodzenia – oszacowano na 200 zł; bramy – 1820 zł; furtki – 610 zł.

Ile wynosi wsparcie?

Maksymalna pomoc w przypadku rolnika, który prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie, wynosi 100 tys. zł. Aż 1 mln zł mogą dostać spółki wodne lub związki spółek wodnych, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji).

