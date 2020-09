Locavore – trend na kupowanie krajowych produktów

Produkt lokalny wspiera gospodarkę

Sposób odżywiania to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na odporność organizmu. W celu wzmocnienia swojej odporności jesienią, warto wybierać produkty sezonowe, jak warzywa i owoce, które według piramidy żywienia są ważnym elementem zdrowej i zbilansowanej diety. W tym okresie szczególnie warto zwrócić uwagę na zdrowe, nieprzetworzone produkty pochodzące do lokalnych dostawców.

Coraz większa świadomość lokalnych zakupów

Polacy chcą kupować lokalnie – 47,5 proc. badanych uważa, że największym atutem zakupów w sklepach w najbliższym sąsiedztwie jest świeżość produktów. Polscy konsumenci coraz chętniej wybierają produkty ze swojej najbliższej okolicy, ponieważ są one dla nich synonimem świeżości i zdrowia.

– Świeże owoce i warzywa są źródłem wielu cennych składników odżywczych takich jak różnorodne przeciwutleniacze, aktywne enzymy, witaminy i składniki mineralne. Aby w pełni wykorzystać te niezbędne dla naszego zdrowia składniki, owoce i warzywa powinny naturalnie dojrzewać na polu czy w ogrodzie oraz nie powinny być konserwowane środkami chemicznymi. Magazynowanie i transport tych produktów wymaga stosowania środków konserwujących oraz przedwczesnego ich zbioru, aby dojrzewały w kontenerach w trakcie transportu. W sezonie letnim i jesiennym, kiedy mamy dostęp do lokalnych, świeżych owoców i warzyw, warto z nich korzystać, aby wzmocnić organizm przed nadchodzącą zimą, kiedy wybór świeżych, lokalnych produktów jest bardzo ograniczony. Pamiętajmy, że dobra odporność organizmu to nie tylko ochrona przed wirusami ale także profilaktyka nowotworów czy chorób sercowo-naczyniowych – tłumaczy Jadwiga Przybyłowska, dietetyk, specjalizująca się w przeciwzapalnych programach żywieniowych.

Zdaniem konsumentów kupowanie produktów ze znanych i sprawdzonych źródeł pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie, ale również na polską gospodarkę. Taka postawa związana jest z rosnącym znaczeniem patriotyzmu konsumenckiego. Z badania Agencji SW Research wynika, że ponad 30 proc. Polaków docenia wpływ przedsiębiorców na życie lokalnych społeczności, ponieważ odpowiadają oni za tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój polskiej gospodarki.

Locavore

Osobę kupującą żywność o pochodzeniu krajowym, której dostawa przyczynia się do niższej emisji dwutlenku węgla niż tradycyjny transport, określamy mianem „locavore”. Termin powstał w wyniku połączenia wyrazów carnivore (mięsożerca) i herbivore (roślinożerca). Krótka odległość od producenta do sklepu oznacza minimalizację produkcji opakowań, mniejsze zanieczyszczenie środowiska i świeżość produktów, co przekłada się na dłuższą trwałość składników odżywczych. W obliczu pandemii nawyki zakupowe Polaków uległy zmianie – co piąty badany deklaruje, że częściej wybiera produkty nieszkodzące środowisku, kierując się przede wszystkim aspektami zdrowotnymi i ekologicznymi. Pochodzenie produktu stało się ważnym aspektem decyzji zakupowych Polaków.



