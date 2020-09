Jak rozpocząć sprzedaż żywności z gospodarstwa?

Jedną z możliwości zwiększenia dochodów rolników, którzy prowadzą niewielkie, tradycyjne gospodarstwa rolne, jest sprzedaż wyprodukowanej żywności bezpośrednio konsumentowi. Działalność ta jest ważna również z perspektywy polskiej gospodarki – małe gospodarstwa rolne, często prowadzone rodzinnie, w dużej mierze przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Rolnicy gwarantują Polakom dostęp do regionalnej żywności wysokiej jakości, a przy tym w przystępnej cenie. Wspieranie gospodarstw, które produkują żywność na małą skalę na polski rynek lokalny, jest jednym z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Formy działalności rolniczej

Obecnie w Polsce produkcja żywności w gospodarstwach rolnych i wprowadzanie jej na rynek na małą skalę, może odbywać się w ramach następujących form działalności:• dostawy bezpośrednie,• sprzedaż bezpośrednia,• rolniczy handel detaliczny (RHD),• działalność marginalna, ograniczona i lokalna (MOL). Dodatkowo, rolnicy mogą prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, które znajdują się na terenie gospodarstw.





Wsparcie dla rolników

Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa - można się dowiedzieć z broszury przygotowanej przez resort rolnictwa. Publikacja ma ułatwić rolnikom funkcjonowanie na rynku.

Do niedawna nie było możliwości sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa, teraz jest już taka możliwość. . "Rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, produkcja marginalna, ograniczona i lokalna, rzeźnie rolnicze, a ostatnio także polski ebazarek, to realne możliwości rozwoju gospodarstw, uzyskiwania dodatkowych dochodów i wzmocnienia gospodarczej aktywności rolników. To także przełamanie monopolu rzeszy pośredników w skupie, przetwórstwie i handlu. Jednocześnie jest to element powrotu do tradycyjnych więzi pomiędzy rolnikiem, a konsumentem - napisał minister Jan Krzysztof Ardanowski we wstępie do broszury.

W tej publikacji zebrane są wszystkie niezbędne informacje o możliwościach aktywnego funkcjonowania na rynku poprzez sprzedaż wytworzonych we własnym gospodarstwie produktów. Są tu także informacje o gwarancjach bezpieczeństwa konsumentów, a także o Kodeksie Etyki Żywnościowej.

Broszura pt. „Żywność prosto z gospodarstwa źródłem dochodu rolników” dostępna jest na stronie internetowej MRiRW. Publikacja będzie dostępna także na stronach ośrodków doradztwa rolniczego.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA