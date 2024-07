Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Sklep z własnym magazynem

Jako punkt wyjścia do tego artykułu potraktujemy tradycyjny model sprzedaży, w którym wszystkie towary składowane są w Twoim własnym magazynie. Możesz go kupić, wybudować lub po prostu wynająć. Tak czy inaczej, poniesiesz niemałe koszty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem. Zauważ, że wydatki będziesz ponosić także w związku z wynagrodzeniami personelu magazynu czy z racji zakupu i konserwacji różnych elementów wyposażenia tej przestrzeni.

Zaletą takiego rozwiązania jest jednak pełna niezależność. Możesz magazynować dowolne produkty, co pozwala Ci na budowę absolutnie unikalnego asortymentu. Zachowujesz też kontrolę nad wszystkimi procesami logistycznymi swojego sklepu. Oznacza to, że odpowiadasz za szybkość i dokładność realizowanych zamówień oraz za bezpieczeństwo przesyłek.

Musisz mieć jednak świadomość, że nie wszystkie składowane towary uda Ci się sprzedać. W tradycyjnym modelu ponosisz więc spore ryzyko inwestycyjne, a także narażasz się na przestoje wynikające z braku miejsca w magazynie. Przygotuj się na to, że sprawne zarządzanie asortymentem, żonglowanie cenami i organizacja wyprzedaży będą wymagały od Ciebie dużo energii.

Dropshipping

Wielu ze wspomnianych wyżej problemów uda Ci się uniknąć, jeśli zdecydujesz się na dropshipping. Jest to innowacyjny model logistyczny, w którym odpowiedzialność za logistykę ponoszą hurtownie. Jeśli współpracujesz z hurtownią dropshippingową, nie potrzebujesz więc własnego magazynu. Wszystkie produkty, które oferujesz swoim klientom, składowane są u Twoich dostawców.

Na tym nie koniec zalet dropshippingu, ponieważ hurtownie zajmują się także realizacją zamówień. Wystarczy, że będziesz przekazywał spływające do Ciebie dyspozycje swoim dostawcom, a oni zadbają o kompletację i wysyłkę paczek do odbiorców docelowych. Poskutkuje to znaczną oszczędnością czasu i energii, które spożytkujesz na inne aspekty zarządzania biznesem – takie jak choćby marketing i kontakt z klientami.

Powyższa charakterystyka może sugerować, że dropshipping jest rozwiązaniem bez wad. W rzeczywistości jednak sprzedawcy, którzy działają w tym modelu, stawiają czoła dość ograniczonym możliwościom. Liczba hurtowni dropshippingowych i oferowanych przez nie produktów jest znacznie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych dostawców, a ceny towarów mogą okazać się stosunkowo wysokie. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w dużej konkurencji i niskich marżach.

Jest to jednak cena, jaką sprzedawcy są gotowi ponieść w zamian za łatwość wejścia na rynek, eliminację ryzyka finansowego i zauważalną redukcję ponoszonych kosztów.

Fulfillment

Podobnie do dropshippingu działa fulfillment. Logistyki sklepu nie powierzasz jednak swoim dostawcom, a wyspecjalizowanemu operatorowi. Taka firma dysponuje olbrzymią przestrzenią magazynową, zaawansowanym zapleczem technicznym i niemal nieograniczonymi możliwościami rozwoju. Decydując się na fulfillment, masz więc gwarancję, że Twoje towary są w naprawdę doświadczonych rękach.

Takie usługi mają oczywiście swoją cenę, bo za składowanie towarów oraz kompletowanie i wysyłkę zamówień operatorzy pobierają określone prowizje. Warto jednak zauważyć, że z Twojej perspektywy koszty te będą zawsze współmierne do zysków. Nie musisz przejmować się żadnymi stałymi opłatami, ponieważ są one ściśle uzależnione od wykorzystywanych przez Ciebie zasobów. Okażą się wyższe, kiedy Twój asortyment będzie zajmował większą przestrzeń w magazynie, a pracownicy firmy logistycznej zrealizują więcej zamówień dla Twoich klientów. W drugą stronę zadziała to np. przy niskim sezonie lub innych przestojach.

Zaletą fulfillmentu jest również większa niż w dropshippingu elastyczność. Jako sprzedawca nie musisz się ograniczać do konkretnego asortymentu. W magazynie operatora możesz składować co tylko chcesz. Pozwala Ci to zaopatrywać sklep w różnych hurtowniach czy też bezpośrednio u producentów. Mało tego – fulfillment przyjdzie Ci z pomocą także w przypadku sprzedaży rękodzieła (np. własnych mebli).

Zastanawiając się nad fulfillmentem dla sklepu internetowego, miej na uwadze, że jest to model przeznaczony dla średniej wielkości firm. Operatorzy nie podejmują współpracy z najmniejszymi przedsiębiorcami, wymagając realizacji np. 100 zamówień miesięcznie. Model ten może się też nie opłacać największym sklepom internetowym. W ich przypadku wskazane zazwyczaj będzie prowadzenie własnego magazynu – odnotowuje Katarzyna Kwartnik, ekspertka Sky-Shop.pl.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o fulfillmencie, zajrzyj na https://blog.sky-shop.pl/fulfilment/.

Cross-docking

Ostatnim z innowacyjnych modeli logistycznych, o których warto wspomnieć w kontekście e-commerce, jest cross-docking. To specyficzne rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla wybranych branż. Polega na całkowitej eliminacji etapu magazynowania towarów. Jak więc realizowane są zamówienia? To proste: dostarczane produkty natychmiast się przepakowuje i wysyła do klienta. Służy temu specjalna strefa przeładunkowa, która zastępuje tradycyjny magazyn.

Jedna z głównych zasad cross-dockingu polega na tym, że żaden produkt nie powinien spędzić w strefie przeładunkowej więcej niż 24 godziny. Pozwala to znacznie zredukować koszty związane z magazynowaniem towaru i przyspieszyć realizację zamówień. Jako właściciel sklepu nie musisz też rezygnować z personalizacji przesyłek, ponieważ możesz się tym zająć na etapie ich kompletacji.

Cross-docking występuje w e-commerce pod różnymi postaciami, ale najlepiej sprawdza się w przypadku sprzedaży:

artykułów FMCG (zwłaszcza żywności) i wyrobów farmaceutycznych,

towarów o dużych gabarytach i innych produktów trudnych w magazynowaniu,

produktów konfigurowalnych, które są kompletowane na etapie przeładunku.

W niektórych przypadkach cross-docking może się więc okazać bardzo korzystnym rozwiązaniem, ale warto mieć na uwadze, że stawia on przed sprzedawcą liczne wyzwania organizacyjne. Wymaga precyzyjnego zarządzania, wykwalifikowanego personelu i niezawodnych systemów IT.

Jaki model logistyczny dla e-commerce? Podsumowanie

Znając 4 najpopularniejsze w e-commerce modele logistyczne, łatwo Ci będzie wybrać idealne rozwiązanie dla siebie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją działalność, postaw na bezpieczny i wygodny dropshipping. Jeżeli realizujesz już ponad 100 zamówień miesięcznie, może Ci się z kolei opłacić fulfilment, a w przypadku branży FMCG lub farmaceutycznej – cross-docking. Najwięksi na rynku przedsiębiorcy powinni zaś zainwestować we własny magazyn, ponieważ zapewni im on największe możliwości i kontrolę nad wydatkami.