Cloud computing w dużych firmach i korporacjach

Czym są chmury?

Używając pewnego uproszczenia, chmury możemy wyobrazić sobie jako całkowicie wirtualne twarde dyski o nieograniczonej pojemności, odporne na wszelkiego typu fizyczne uszkodzenia.

Zalety chmur

Do największych zalet chmur obliczeniowych zaliczyć można bezpieczeństwo zamieszczonych w nich danych (są chronione przed cyberatakami oraz niewrażliwe na fizyczne uszkodzenia), skalowalność, łatwość obsługi, możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy użytkownikami, oraz wiążące się z nimi oszczędności – użytkownicy nie ponoszą kosztów związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania, ani opłacania specjalistycznej obsługi.

Chmury w natarciu

Zdaniem analityków mamy obecnie do czynienia z tzw. drugą falą technologii chmurowej; jednakże żeby wyjaśnić to zjawisko, najpierw należy wspomnieć o pierwszej.

Podczas „pierwszej fali” do dobrodziejstw chmur przekonali się użytkownicy indywidualni oraz małe przedsiębiorstwa. Można założyć, że spośród wszystkich zalet cloud computingu w tym przypadku decydujące znaczenie miały kwestie oszczędnościowe; zarówno dla przeciętnego Kowalskiego, jak i niewielkiego przedsiębiorstwa liczącego każdą złotówkę, brak konieczności zakupu coraz to nowego sprzętu i oprogramowania, nie mówiąc już o stworzeniu i utrzymaniu własnej serwerowni oszczędności, jakie przynoszą chmury ma niebagatelne znaczenie. Pozostałe zalety chmur to niejako bonus dla kwestii ekonomicznych.

Druga fala chmur

„Druga fala” polega na zaadoptowaniu rozwiązań chmurowych przez duże firmy i wielkie korporacje. W tym przypadku należy jednak zadać sobie pytanie, dlaczego tego rodzaju podmioty przekonały się do chmur później niż małe?

Zdaniem analityków przyczyna leży w braku zaufania co do bezpieczeństwa zamieszczanych w chmurach danych, opóźnień przesyłu danych i zdolności przyłączeniowych nowego sprzętu. Jednakże w miarę upływu czasu, kiedy rozwój technologii informatycznej minimalizował wspomniane wyżej niedogodności, wielkie koncerny coraz wyraźniej dostrzegały te zalety chmur, na które już wcześniej zwrócili uwagę użytkownicy indywidualni i małe firmy. Mowa tu o ułatwieniu wykonywania zadań realizowanych przy użyciu sieci, oraz zmniejszeniu ryzyka związanego z zamieszczaniem w internecie poufnych danych (kwestia bezpieczeństwa chmur). Dzięki chmurom, zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa lepiej współpracują ze swoimi klientami, oraz zwiększają dochody dzięki dotarciu do coraz to większej liczby klientów.