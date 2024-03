Jak efektywnie wdrożyć pracownika, aby został w firmie na dłużej?

Jak skutecznie wdrożyć pracownika? Jak sprawić, aby dobrze zrekrutowany pracownik został na dłużej? Czym jest efektywny onboarding?

Rotacja pracowników to już norma?

Onboarding, najprościej mówiąc, to wprowadzenie nowego pracownika do firmy, zaznajomienie go z zespołem oraz zakresem obowiązków. Wbrew pozorom nie jest to takie proste zadanie dla firm.

Z raportu przedstawionego przez Impact Instruction Group wynika, że 33% osób szuka nowego zajęcia w ciągu pół roku od podjęcia pracy. Z kolei analiza Wynhurst Group wskazuje, że w ankietowanych firmach w ciągu pierwszych czterech miesięcy zatrudnienia z firm odchodzi średnio 50% nowo zatrudnionych pracowników (przez pierwsze 45 dni rotacja wynosi około 22%). Odpowiedzią na to wyzwanie jest m.in. właściwie przeprowadzony proces aklimatyzacji nowego członka zespołu w środowisko pracy. Onboarding wydaje się najskuteczniejszym narzędziem pozwalającym ograniczyć fluktuację kadr.

Nieprawidłowo przeprowadzony onboarding może prowadzić do mniejszego zaangażowania pracownika już od samego początku. To z kolei może wpłynąć na jego opinię o pracodawcy i skończyć się odejściem z firmy w ciągu pierwszych miesięcy zatrudnienia. Taki błąd w procesie wdrożenia pracownika może prowadzić do ciągłego kręgu rekrutacji, gdzie słabo wdrożeni pracownicy odchodzą, a na ich miejsce przychodzą nowi, popełniając te same błędy. Generuje to stratę czasu, wysokie koszty i brak korzyści dla firmy. Dlatego ważne jest, aby proces onboardingu był przemyślany i efektywny.

Efektywny proces adaptacji nowego pracownika przynosi wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla samego pracownika. Dzięki temu pracownik poczuje się komfortowo i będzie zmotywowany do działania, z kolei pracodawca ograniczy rotację i zyska oszczędność czasu oraz pieniędzy. Proces wdrażania wpływa korzystnie na atmosferę pracy, co nie jest bez znaczenia dla całego zzespołu. Ponadto dobre przyjęcie nowej osoby buduje pozytywny wizerunek firmy zarówno w oczach pracowników, jak i kandydatów.

Jak przeprowadzić skuteczny onboarding

Onboarding to proces, który nie dzieje się błyskawicznie. Czas trwania onboardingu zależy od specyfiki firmy oraz charakteru stanowiska. W większości przypadków trwa on około trzech miesięcy, ale w niektórych sytuacjach może się wydłużyć nawet do ponad pół roku. Kluczowe jest, aby na początku nie przeciążać nowego pracownika informacjami, ale raczej ustalić racjonalny plan jego wdrażania.

W dobrym tonie jest skontaktowanie się z nowo zatrudnioną osobą mailowo lub telefonicznie na 2–3 dni przed jej pierwszą wizytą w firmie. Należy poinformować o dacie spotkania, godzinie rozpoczęcia pracy oraz planowanym harmonogramie dnia. Niezwykle ważne jest, by nowy członek zespołu poznał miejsce pracy, a także został przedstawiony swoim współpracownikom i wyznaczonym opiekunom, do których może kierować pytania podczas pierwszych tygodni onboardingu. Dobrym pomysłem będzie stworzenie dokumentu, w którym zostaną zebrane wszystkie ważne linki, adresy mailowe czy numery telefonów kadry kierowniczej. Obowiązkowo trzeba zadbać o sprawy techniczne – przygotować stanowisko oraz narzędzia pracy dla nowego członka zespołu. Należy precyzyjnie określić zakres obowiązków i zadań – zarówno w ujęciu krótko-, jak i długoterminowym. W kolejnych dniach warto wdrażać podwładnego w strukturę przedsiębiorstwa, nie pomijając przy tym kwestii związanych z socjalizacją i kulturą.

Onboarding usprawnią:

zadania do wykonania przed planowanym wdrażaniem,

zadania podczas pierwszego dnia pracy,

zadania na pierwszy tydzień pracy,

zadania na pierwszy miesiąc pracy i na późniejszy okres.

Warto też przeprowadzić ankietę wśród nowych pracowników na temat satysfakcji z onboardingu i jego skuteczności.

Tych błędów lepiej nie popełniać

Z raportu Gamfi „Onboarding po polsku: jak naprawdę wygląda wdrożenie pracowników w polskich firmach” (styczeń 2022) wynika, że w naszym kraju wdrażanie pracownika w nowe obowiązki odbywa się zbyt szybko. W przypadku 56% zapytanych onboarding trwał niecały tydzień. Zaledwie 16% pracowników miało więcej niż miesiąc na wdrożenie się w nowe obowiązki zawodowe. 8% ankietowanych w ogóle nie doświadczyło adaptacji. Co czwartemu badanemu brakowało wprowadzenia w nową rolę i zakres obowiązków. Co piąta osoba nie wiedziała, jakie zadania ma realizować w okresie próbnym oraz jakie cele biznesowe stawia przed nią nowy pracodawca. To duży problem – jeśli pracownik nie otrzymuje informacji, za co odpowiada, to trudno później oczekiwać od niego efektywności.

Kolejne często popełniane błędy w procesie onboardingu dotyczą głównie relacji ze współpracownikami. 21% badanych Polaków nie poznało członków nowego zespołu, a 17% nie miało szansy zbudować relacji z szefem. Najmniejszą grupę stanowią pracownicy, według których słabą stroną w onboardingu były kwestie formalne (16%).

Brak odpowiedniego przygotowania pracownika do obowiązków może skutkować brakiem motywacji do realizowania strategii biznesowej firmy. Powszechnie też wiadomo, że przywiązanie pracownika do firmy jest coraz mniejsze. Dlaczego? Jedną z przyczyn jest właśnie jego nieefektywne wdrożenie. Jeśli pracodawca nie dba o to, by nowy członek zespołu nawiązał dobre relacje ze współpracownikami i szefem, to w jaki sposób zamierza zbudować jego lojalność wobec organizacji?

Walka o pracownika się rozkręca

W raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” (luty 2024) autorzy przytaczają wyniki badania przeprowadzonego przez Grant Thornton na temat planów pracodawców. Z ankiety wynika, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy 31% firm zamierza tworzyć nowe miejsca pracy. To dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym badaniem zrealizowanym rok wcześniej, kiedy plany zwiększania zatrudnienia miało zaledwie 13% badanych przedsiębiorstw. Dodatkowo z danych GUS-u wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2024 r. wyniosła tylko 5,4%. Pracodawcy zamierzają podnosić też wynagrodzenia. Odsetek średnich i dużych firm, które planują w ciągu roku wzrost nominalnych płac, wynosi obecnie 79% wobec 72% rok wcześniej.

Współzawodnictwo o pracowników staje się coraz bardziej zacięte. Wyższe wynagrodzenia, dogodne warunki pracy oraz harmonia między życiem prywatnym a zawodowym, a także efektywny proces onboardingu – to właśnie te czynniki będą kluczowe w decyzji, czy pracownik zdecyduje się pozostać z nami na dłużej.

Raport przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) pt. „Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji”.

