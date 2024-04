Dostawa jedzenia w majówkę nie musi być tylko do domu

Majówka w tym roku, przy dobrej organizacji urlopu, może mieć aż 9 dni. Część Polaków decyduje się na taki długi wyjazd, sporo planuje wziąć dodatkowe wolne tylko 2 maja i też wyjechać, część będzie odpoczywać w domu. Będziemy jadać w restauracjach, gotować czy zamawiać jedzenie na wynos?

Prawdziwy odpoczynek bez gotowania

Tegoroczna majówka to prawdziwa okazja do wypoczynku. W tym roku majówkowe plany wyjazdowe zadeklarowało o 10 proc. więcej Polaków niż w 2023 r., ale badania Polskiej Organizacji Turystycznej pokazują, że wciąż 6 na 10 osób nie planuje urlopu w nadchodzący weekend majowy. Co trzecia osoba z tej grupy zdecyduje się na jednodniowe wycieczki bez noclegu, a pozostali spędzą ten czas w domu. Ci, którzy planują rzeczywiście odpocząć, w tym również od gotowania, zapewne zdecydują się na wyjścia do restauracji albo zamówienia na wynos.

Branża dostaw rośnie w błyskawicznym tempie. Na polskim rynku kształtują ją przede wszystkim zmieniające się trendy konsumenckie, na które odpowiada coraz więcej przedstawicieli gastronomii. W ciągu kilku ostatnich lat Polacy pokochali zamawianie posiłków do domu, a według raportu Makro „Polska na talerzu” 47 proc. restauratorów uznaje ten segment za kluczowy kierunek rozwoju branży gastronomicznej[1]. Jedzenie na wynos to dla wielu osób doskonała alternatywa pozwalająca zaoszczędzić czas i pozwolić spróbować czegoś nowego.

Grill nieobowiązkowy

Weekend majowy to często pierwszy dłuższy cieplejszy czas, który możemy poświęcić na spotkania z bliskimi i różne aktywności. Według statystyk GWI, Polacy, którzy chętnie zamawiają jedzenie z dowozem, w wolnym czasie uwielbiają oglądać filmy (71 proc.) i grać w gry komputerowe (53 proc.). Taka forma spędzania wolnych chwil sprzyja kanałowi dostaw, choć wśród jego zwolenników nie widnieją jedynie domatorzy. Są też tacy, którzy chętnie wypoczywają na świeżym powietrzu (57 proc.) i uprawiają sport (46 proc.). Nie każdy ma jednak możliwość grillowania, a wygoda i specjalnie przygotowane na ten czas promocje rokrocznie utrzymują oddane grono zainteresowanych i chętnych kulinarnych wrażeń.

- Zeszłoroczny weekend majowy był dla kurierów czasem aktywnej pracy, a jej efekty okazały się bardzo owocne. Według naszych danych zamówienia z ekspresową dostawą cieszą się w tym czasie dużym zainteresowaniem. Tylko 3 maja ubiegłego roku zrealizowaliśmy o 1/3 więcej dostaw niż wynosi średnia z całego roku. Biorąc pod uwagę te dane możemy liczyć na to, że w najbliższy weekend majowy liczba zrealizowanych zamówień będzie równie wysoka – zaznacza Agnieszka Majewska, General Manager w Stuart.

Restauratorzy przyglądają się trendom

Prym będą wiodły grille i majówkowe wycieczki, ale wiele czynników wpłynie na to, że w najbliższy weekend majowy, zarówno dostawcy, jak i restauratorzy mogą mieć ręce pełne pracy. Wszystko wskazuje na to, że q-commerce to już nie tylko udogodnienie dla zabieganych codziennością, ale i dla tych, którzy cenią sobie głównie komfort. Dostawy jedzenia to trend, który zyskuje na popularności, a majówka to doskonały moment, w którym wielu Polaków skorzysta z tego rozwiązania.

Przy tak dużym zainteresowaniu zamówieniami online, restauratorzy powinni się zatem baczniej przyjrzeć rynkowym danym z ostatnich lat i wyciągnąć wnioski na nadchodzące dni. Szybka i sprawna realizacja zamówień może wzbogacić niejeden wspólnie spędzony w domu dzień czy wieczór. Dla świadomego przedsiębiorcy będzie to o tyle cenniejsze, że może przełożyć się na solidną, długofalową relację, która zaczęła się w piękny majowy tydzień.