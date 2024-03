Rolnicy i pożyczka lombardowa - zmiana przepisów ustawy

Sejm zmienił przepisy ustawy o pożyczce lombardowej. Przepisy nakazujące stosować do rolników ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej zostały uchylone.

Pożyczka lombardowa - rolnicy

Sejm znowelizował w środę [red. 30.03.2024] ustawę o pożyczce lombardowej, uchylając zapisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należało stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Za ustawą głosowało 255 posłów, przeciw było 180, nikt się nie wstrzymał. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa uchyla przepisy, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych i niektóre przepisy o pożyczce.

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej - co zmieniła?

Według autorów nowelizacji, wejście w życie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej spowodowało objęcie ochroną konsumencką wszystkich rolników, a więc także rolników, którzy w obecnym stanie prawnym kwalifikowani są jako przedsiębiorcy oraz ograniczyło dostęp rolników do zewnętrznego finansowania w postaci pożyczek udzielanych przez firmy leasingowe oraz zaburzenie stabilnego finansowania i rozwoju gospodarstw rolnych.

Ponadto nowe przepisy zaburzyły finansowanie procesów inwestycyjnych w rolnictwie ponieważ ustawa o kredycie konsumenckim (dotycząca prostych, masowych produktów kredytowych) nie jest dostosowana do finansowania skomplikowanych projektów inwestycyjnych w rolnictwie, a także do udzielania kredytów ze wsparciem publicznym (np. dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Banku Gospodarstwa Krajowego).

Kredyty dla rolników

Według informacji ministerstwa finansów, bazujących na danych pozyskanych z banków spółdzielczych, w okresie od 7 stycznia do 29 lutego br. ponad połowa banków spółdzielczych nie udzieliła żadnego kredytu w "reżimie konsumenckim", w stosunku tego samego okresu do ubiegłego roku liczba kredytów spadła o 74 proc. Obserwowany jest też sukcesywny spadek dostępu rolników do kredytów. W styczniu 2022 r. akcja kredytowa dla rolników wynosiła 393 mln zł; 1 stycznia 2023 r. - 286 mln zł, a rok później - 206 mln zł - wynika z danych MF, prezentowanych w czasie prac legislacyjnych w Sejmie.