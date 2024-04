Biznesowy sukces na rynku zdrowia? Sprawdź, jak się wyróżnić

W Polsce obserwujemy rosnącą liczbę firm, które specjalizują się w usługach związanych ze zdrowiem, urodą i branżą wellness. Właściciele starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i jednocześnie wyróżnić na rynku. Jak z sukcesami prowadzić biznes w branży medycznej? Jest kilka sposobów.

Dobra jakość usług to za mało

Doskonała jakość usług, wyszkoleni specjaliści i sprawdzone produkty to teraz za mało, aby stać się liderem wśród klinik czy gabinetów. To oczywiście kluczowe kwestie, ale pacjenci, zwłaszcza ci z generacji Z, wymagają więcej. Chcą otrzymywać opiekę na najwyższym poziomie, a także mieć pewność, że wybrana placówka jest godna zaufania. Dlatego tak ważna jest również komunikacja zewnętrzna – jeśli firmy nie można znaleźć w sieci, to tak jakby nie istniała. To jednak nie wszystko.

Specjaliści, którzy podnoszą kwalifikacje

W pierwszej kolejności należy zadbać o zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów. Niezależnie od tego, czy prowadzimy prywatny gabinet stomatologiczny, dużą klinikę psychologiczną czy przychodnię weterynaryjną, to właśnie pracujący w placówce eksperci i ich wiedza oraz umiejętności wpływają na renomę firmy.

- To ważne, by dbać o stały rozwój swój i specjalistów, którzy są częścią naszego zespołu – mówi Jakub Czarzasty, CEO LM PAY S.A., lidera na rynku płatności odroczonych. - Chodzi tutaj przede wszystkim o podnoszenie ich kwalifikacji – umożliwienie udziału w konferencjach, kursach czy zdobywanie dodatkowych specjalizacji. Badania pokazują, że konsumenci polegają na opinii specjalistów. Potwierdza to m.in. raport McKinsey Future of Wellness, gdzie polecenia lekarzy znalazły się na trzecim miejscu wśród czynników wpływających na zakupy produktów i usług związanych z wellness[1]– dodaje ekspert.

Wykwalifikowanymi specjalistami warto chwalić się w mediach społecznościowych. To będzie dobra informacja dla klientów, którzy szukają konkretów.

Jak się robi biznes w XXI w.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie to podstawa sukcesu w biznesie. To nie ogranicza się jedynie do profesjonalnego wykonywania zabiegów czy podstawowej obsługi pacjentów i klientów. Kluczem jest dbałość o jakość, indywidualne podejście i ciągłe doskonalenie.

- Z raportu What Business Needs To Know About The Generation Changing Everything opublikowanego przez TNM wynika, że młodzi konsumenci zwracają szczególną uwagę na świadomość ekologiczną firmy oraz stosowane przez nią nowoczesne rozwiązania oparte na technologii[2]– komentuje Jakub Czarzasty. – Chętniej wybierają te miejsca, gdzie mogą rozłożyć płatność na raty lub skorzystać z wygodnej opcji płatności odroczonych. Rynek tych ostatnich nieustannie rośnie – dodaje.

W ostatnim czasie usługa Care Now, Pay Later (Zadbaj teraz, zapłać później) zdobywa coraz większą popularność w różnych branżach, w tym również w medycynie. Lekarze, stomatolodzy, psycholodzy, dietetycy i weterynarze coraz częsciej oferują swoim pacjentom tę opcję. Dzięki niej można skorzystać z usługi i opłacić ją w wygodnym dla siebie momencie. To świetny sposób na ułatwienie dostępu do potrzebnych zabiegów i usług, bez konieczności natychmiastowej płatności.

Dziś firma bez internetu praktycznie nie istnieje. Wyróżnienie się na tle innych gabinetów czy klinik oznacza także zadbanie o widoczność w internecie. Aktualizowane media społecznościowe oraz widoczne w sieci opinie klientów to również istotny czynnik, który uwiarygadnia działalność firmy i realnie wpływa na jej sukces biznesowy.

Leczenie zgodnie z planem

Kompleksowa opieka to jest coś, czego oczekują pacjenci trafiający do klinik i gabinetów. Coraz częściej przygotowanie harmonogramu leczenia jest standardem w profesjonalnych placówkach. Nadal jednak wiele miejsc nie wdrożyło tego elementu, a jest on dla pacjentów bardzo istotny w procesie podejmowania decyzji o leczeniu.

- Jeśli chcemy wyróżnić się na rynku medycznym, warto już na początku współpracy przedstawić klientowi harmonogram zabiegów, uwzględniając zarówno te większe, jak i mniejsze. Rozpiszmy wizyty kontrolne i wytłumaczmy, jak będzie wyglądał cały proces leczenia, zaprezentujmy także opcje związane z opłatami – mówi Jakub Czarzasty. – Dzięki rozłożeniu leczenia w czasie pacjent nie będzie musiał płacić za całą kurację za jednym razem, co jest o wiele wygodniejszą opcją – dodaje ekspert.

Biznesowy sukces na rynku zdrowia to przede wszystkim zrozumienie potrzeb pacjentów – zarówno tych starszych, jak i młodszych, którzy chętniej wydają pieniądze na usługi związane ze zdrowiem. Warto przyjrzeć się współczesnym trendom w obsłudze klienta i zastanowić się, w jaki sposób możemy ułatwić korzystanie z naszych usług.

LM PAY S.A. jest liderem na rynku finansowania usług medycznych w Polsce, działa od 2010 roku.