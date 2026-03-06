REKLAMA

Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej

Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej

06 marca 2026, 08:29
Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
Usługi księgowe i podatkowe, e-commerce oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami – w tych branżach największy jest udział kobiet w zarządach - informuje „Rz".

Udział kobiet w zarządach lekko spada

Po wyraźnej poprawie w 2025 r., w tym roku zmiany w firmowych statystykach nie są już dla kobiet tak pozytywne.

Jak wynika z danych Dun & Bradstreet Poland, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza, w marcu 2026 r. udział kobiet wśród szefów nieco się zmniejszył w porównaniu z początkiem marca ubiegłego roku (z ponad 25 proc. do 24,7 proc.). Kobiety były prezeskami 82,3 tys. firm. Zmalał także nieznacznie odsetek pań, które są wyłącznymi właścicielkami biznesów nad Wisłą – do 33,5 proc. z ponad 33,6 proc. przed rokiem. Nadal jest to jednak bardzo liczna grupa, sięgająca 845,6 tys.

Branże z największym udziałem kobiet - szefów

Według gazety, są sektory zdominowane przez kobiety-szefów. Panie są prezeskami prawie 55 proc. spółek prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe oraz 31 proc. firm w branży restauracyjno-gastronomicznej.

„Rz" przypomina, że w połowie tego roku ma wejść w życie unijna dyrektywa Women on Boards, która zakłada co najmniej 33-proc. odsetek kobiet w zarządach i radach nadzorczych dużych spółek giełdowych.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
