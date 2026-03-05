Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.

rozwiń >

Firmowy merch w 2026 roku

W 2026 roku kierunek profesjonalizacji w obszarze firmowego merchu wyraźnie się umacnia: rośnie znaczenie produktów premium i co-brandingu, klienci B2B oczekują kompleksowej obsługi zamiast samego gadżetu, coraz większą rolę odgrywają narzędzia AI, a duże organizacje przechodzą z modelu projektowego na systemowe platformy e-commerce. Merch coraz bardziej staje się trwałym elementem strategii marki pracodawcy, a nie jednorazowym działaniem. Wskazujemy pięć kluczowych trendów, które będą kształtować rynek merchu w nadchodzących miesiącach.

Rynek firmowego merchu dojrzewa – to, co jeszcze kilka lat temu było dodatkiem do działań marketingowych, dziś coraz częściej funkcjonuje jako świadomie zaprojektowane narzędzie budowania doświadczenia pracownika. Zmienia się nie tylko estetyka produktów, lecz przede wszystkim sposób myślenia o nich – jako o elemencie szerszej strategii komunikacji marki, wspierającym zarówno employer branding, jak i działania eventowe, marketingowe oraz budowanie spójnego doświadczenia odbiorców i pracowników. Trendy w tym obszarze na 2026 rok wyraźnie wzmacniają kierunki, które zarysowały się już wcześniej.

1. Jakość zamiast przypadkowych gadżetów firmowych

Jednym z najmocniejszych trendów ostatnich kilkunastu miesięcy jest zwrot w stronę produktów premium i merchu co-branded, czyli łączenia firmowego brandingu z rozpoznawalnymi markami. Coraz częściej wybierane są np. stalowe kubki turystyczne o charakterystycznym designie oraz funkcjonalna odzież trekkingowa – odporna, wygodna i gotowa na każdą przygodę na świeżym powietrzu. W świecie świadomych konsumentów jakość firmowego merchu bezpośrednio przekłada się na postrzeganie pracodawcy. - W 2025 roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie produktami z segmentu premium. Firmy chcą oferować pracownikom produkty, które realnie są używane i mają swoją wartość rynkową. Co-branding z rozpoznawalną marką podnosi rangę projektu i wzmacnia wizerunek pracodawcy. Myślę, że ten trend będzie się umacniał w kolejnych miesiącach - mówi Aleksander Paczek, współzałożyciel MerchUp, dostawcy personalizowanej odzieży i akcesoriów reklamowych.

2. Pełna obsługa firmowego merchu

Zmienia się również zakres oczekiwań wobec dostawców. Klienci B2B w coraz mniejszym stopniu są zainteresowani wyłącznie produktem z nadrukowanym logo. Oczekują kompleksowej obsługi – od koncepcji zestawu i opakowania, przez konfekcjonowanie, po magazynowanie i wysyłkę do wielu lokalizacji lub bezpośrednio do pracowników. W dużych organizacjach merch jest elementem onboardingu, kampanii rekrutacyjnych, wydarzeń firmowych i programów integracyjnych, dlatego kluczowe staje się sprawne zarządzanie całym procesem. - Klient B2B nie kupuje już samego produktu. Kupuje spokój operacyjny i przewidywalność. Dlatego przyszłość tego rynku opiera się na pełnej obsłudze – od projektowania po logistykę i raportowanie - wskazuje Aleksander Paczek z MerchUp.

3. Merch - stała platforma

Równolegle coraz więcej organizacji przechodzi z modelu projektowego na systemowy w obszarze stałych zamówień, wdrażając dedykowane platformy e-commerce z firmowym merchem. Takie rozwiązania pozwalają scentralizować zarządzanie budżetami, logistyką i stanami magazynowymi, eliminując operacyjny chaos. Model platformowy porządkuje powtarzalne procesy – onboarding, zamówienia oddziałów czy materiały standardowe – pozostawiając przestrzeń na realizację kampanii specjalnych wymagających większej dynamiki.

- Przykładem takiego podejścia może być wdrożenie zrealizowane dla jednej z największych polskich grup budowlanych, w której obszar merchu był wcześniej zarządzany w sposób zdecentralizowany - z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i manualnego monitorowania stanów magazynowych. W ramach projektu proces został uporządkowany - produkty zostały przyjęte do centralnego magazynu, wdrożona została również dedykowana platforma e-commerce, która umożliwiła bieżący wgląd w stany, budżety i historię zamówień. Dziś wszystkie dane są dostępne w jednym dashboardzie, a my odpowiadamy za logistykę i obsługę zamówień. To realne odciążenie działu marketingu i większa transparentność w całej organizacji - wskazuje przedstawiciel MerchUp.

4. Presja czasu jako nowe kryterium wyboru

Choć coraz więcej organizacji porządkuje obszar stałego merchu w modelu systemowym, projekty specjalne – związane z eventami, jubileuszami czy kampaniami wizerunkowymi – nadal często realizowane są w trybie przyspieszonym. Różnica polega jednak na tym, że skraca się czas podejmowania decyzji i oczekiwany termin realizacji. Presja time-to-market staje się coraz silniejsza, a działy marketingu i HR funkcjonują w środowisku wymagającym natychmiastowej reakcji.

W 2026 roku, aby sprostać tym oczekiwaniom, pożądane będzie wcześniejsze planowanie ramowe - tworzenie bazowych kolekcji, utrzymywanie stanów magazynowych najczęściej wykorzystywanych produktów oraz wypracowanie z partnerem gotowych scenariuszy realizacyjnych dla cyklicznych wydarzeń. Coraz większe znaczenie będzie miało także zabezpieczenie łańcucha dostaw i dywersyfikacja źródeł produkcji, tak aby ograniczać ryzyko opóźnień.

W efekcie rośnie znaczenie gotowości operacyjnej dostawców, sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz zabezpieczonych stanów magazynowych. Szybkość działania i elastyczność produkcyjno-logistyczna przestają być dodatkowym atutem, a stają się jednym z kluczowych kryteriów wyboru partnera.

5. AI zmienia zasady gry

Sztuczna inteligencja coraz wyraźniej wpływa na proces projektowania i wdrażania firmowego merchu. Po stronie klientów oznacza to bardziej zaawansowane briefy i gotowe koncepcje powstające z wykorzystaniem narzędzi generatywnych. Firmy przychodzą z wstępnymi wizualizacjami, moodboardami, a nawet kompletnymi projektami produktów, co znacząco przyspiesza etap koncepcyjny.

- Coraz częściej otrzymujemy koncepcje wygenerowane przez AI – od wstępnych wizualizacji po gotowe projekty produktów. Naszą rolą jest przełożyć je na realny, wykonalny produkt i dopasować do możliwości produkcyjnych, technologii znakowania oraz budżetu. Sztuczna inteligencja przyspiesza etap koncepcyjny, ale to doświadczenie operacyjne i znajomość procesu decydują o tym, czy projekt będzie trwały, estetyczny i możliwy do realizacji w większej skali – mówi Aleksander Paczek z MerchUp.

AI wspiera również rozwój oferty po stronie dostawców. Nowe narzędzia umożliwiają tworzenie profesjonalnych wizualizacji produktów na bazie prostych zdjęć czy próbek, co skraca czas przygotowania materiałów sprzedażowych i pozwala szybciej testować nowe kolekcje odzieżowe oraz akcesoria. W praktyce oznacza to większą elastyczność w reagowaniu na trendy i sprawniejsze wprowadzanie nowości na rynek.

Rok 2026 nie jest momentem przełomowym, lecz etapem dalszej profesjonalizacji rynku. Merch coraz wyraźniej funkcjonuje jako element strategii marki, a nie jednorazowa aktywność. Wraz ze wzrostem jakości oczekiwań rośnie znaczenie partnerów, którzy potrafią łączyć kompetencje produktowe, logistyczne i technologiczne z doradztwem strategicznym. To kierunek, który będzie kształtował rynek w najbliższych latach.

Źródło: MerchUp