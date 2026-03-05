REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.

Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 15:14
firmowy merch 5 trendów 2026
Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.: jakość zamiast przypadkowych gadżetów firmowych, pełna obsługa firmowego merchu, merch jako stała platforma, presja czasu jako nowe kryterium wyboru, AI zmienia zasady gry.

rozwiń >

Firmowy merch w 2026 roku

W 2026 roku kierunek profesjonalizacji w obszarze firmowego merchu wyraźnie się umacnia: rośnie znaczenie produktów premium i co-brandingu, klienci B2B oczekują kompleksowej obsługi zamiast samego gadżetu, coraz większą rolę odgrywają narzędzia AI, a duże organizacje przechodzą z modelu projektowego na systemowe platformy e-commerce. Merch coraz bardziej staje się trwałym elementem strategii marki pracodawcy, a nie jednorazowym działaniem. Wskazujemy pięć kluczowych trendów, które będą kształtować rynek merchu w nadchodzących miesiącach.

REKLAMA

REKLAMA

Rynek firmowego merchu dojrzewa – to, co jeszcze kilka lat temu było dodatkiem do działań marketingowych, dziś coraz częściej funkcjonuje jako świadomie zaprojektowane narzędzie budowania doświadczenia pracownika. Zmienia się nie tylko estetyka produktów, lecz przede wszystkim sposób myślenia o nich – jako o elemencie szerszej strategii komunikacji marki, wspierającym zarówno employer branding, jak i działania eventowe, marketingowe oraz budowanie spójnego doświadczenia odbiorców i pracowników. Trendy w tym obszarze na 2026 rok wyraźnie wzmacniają kierunki, które zarysowały się już wcześniej.

1. Jakość zamiast przypadkowych gadżetów firmowych

Jednym z najmocniejszych trendów ostatnich kilkunastu miesięcy jest zwrot w stronę produktów premium i merchu co-branded, czyli łączenia firmowego brandingu z rozpoznawalnymi markami. Coraz częściej wybierane są np. stalowe kubki turystyczne o charakterystycznym designie oraz funkcjonalna odzież trekkingowa – odporna, wygodna i gotowa na każdą przygodę na świeżym powietrzu. W świecie świadomych konsumentów jakość firmowego merchu bezpośrednio przekłada się na postrzeganie pracodawcy. - W 2025 roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie produktami z segmentu premium. Firmy chcą oferować pracownikom produkty, które realnie są używane i mają swoją wartość rynkową. Co-branding z rozpoznawalną marką podnosi rangę projektu i wzmacnia wizerunek pracodawcy. Myślę, że ten trend będzie się umacniał w kolejnych miesiącach - mówi Aleksander Paczek, współzałożyciel MerchUp, dostawcy personalizowanej odzieży i akcesoriów reklamowych.

2. Pełna obsługa firmowego merchu

Zmienia się również zakres oczekiwań wobec dostawców. Klienci B2B w coraz mniejszym stopniu są zainteresowani wyłącznie produktem z nadrukowanym logo. Oczekują kompleksowej obsługi – od koncepcji zestawu i opakowania, przez konfekcjonowanie, po magazynowanie i wysyłkę do wielu lokalizacji lub bezpośrednio do pracowników. W dużych organizacjach merch jest elementem onboardingu, kampanii rekrutacyjnych, wydarzeń firmowych i programów integracyjnych, dlatego kluczowe staje się sprawne zarządzanie całym procesem. - Klient B2B nie kupuje już samego produktu. Kupuje spokój operacyjny i przewidywalność. Dlatego przyszłość tego rynku opiera się na pełnej obsłudze – od projektowania po logistykę i raportowanie - wskazuje Aleksander Paczek z MerchUp.

REKLAMA

3. Merch - stała platforma

Równolegle coraz więcej organizacji przechodzi z modelu projektowego na systemowy w obszarze stałych zamówień, wdrażając dedykowane platformy e-commerce z firmowym merchem. Takie rozwiązania pozwalają scentralizować zarządzanie budżetami, logistyką i stanami magazynowymi, eliminując operacyjny chaos. Model platformowy porządkuje powtarzalne procesy – onboarding, zamówienia oddziałów czy materiały standardowe – pozostawiając przestrzeń na realizację kampanii specjalnych wymagających większej dynamiki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Przykładem takiego podejścia może być wdrożenie zrealizowane dla jednej z największych polskich grup budowlanych, w której obszar merchu był wcześniej zarządzany w sposób zdecentralizowany - z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i manualnego monitorowania stanów magazynowych. W ramach projektu proces został uporządkowany - produkty zostały przyjęte do centralnego magazynu, wdrożona została również dedykowana platforma e-commerce, która umożliwiła bieżący wgląd w stany, budżety i historię zamówień. Dziś wszystkie dane są dostępne w jednym dashboardzie, a my odpowiadamy za logistykę i obsługę zamówień. To realne odciążenie działu marketingu i większa transparentność w całej organizacji - wskazuje przedstawiciel MerchUp.

4. Presja czasu jako nowe kryterium wyboru

Choć coraz więcej organizacji porządkuje obszar stałego merchu w modelu systemowym, projekty specjalne – związane z eventami, jubileuszami czy kampaniami wizerunkowymi – nadal często realizowane są w trybie przyspieszonym. Różnica polega jednak na tym, że skraca się czas podejmowania decyzji i oczekiwany termin realizacji. Presja time-to-market staje się coraz silniejsza, a działy marketingu i HR funkcjonują w środowisku wymagającym natychmiastowej reakcji.

W 2026 roku, aby sprostać tym oczekiwaniom, pożądane będzie wcześniejsze planowanie ramowe - tworzenie bazowych kolekcji, utrzymywanie stanów magazynowych najczęściej wykorzystywanych produktów oraz wypracowanie z partnerem gotowych scenariuszy realizacyjnych dla cyklicznych wydarzeń. Coraz większe znaczenie będzie miało także zabezpieczenie łańcucha dostaw i dywersyfikacja źródeł produkcji, tak aby ograniczać ryzyko opóźnień.

W efekcie rośnie znaczenie gotowości operacyjnej dostawców, sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz zabezpieczonych stanów magazynowych. Szybkość działania i elastyczność produkcyjno-logistyczna przestają być dodatkowym atutem, a stają się jednym z kluczowych kryteriów wyboru partnera.

5. AI zmienia zasady gry

Sztuczna inteligencja coraz wyraźniej wpływa na proces projektowania i wdrażania firmowego merchu. Po stronie klientów oznacza to bardziej zaawansowane briefy i gotowe koncepcje powstające z wykorzystaniem narzędzi generatywnych. Firmy przychodzą z wstępnymi wizualizacjami, moodboardami, a nawet kompletnymi projektami produktów, co znacząco przyspiesza etap koncepcyjny.

- Coraz częściej otrzymujemy koncepcje wygenerowane przez AI – od wstępnych wizualizacji po gotowe projekty produktów. Naszą rolą jest przełożyć je na realny, wykonalny produkt i dopasować do możliwości produkcyjnych, technologii znakowania oraz budżetu. Sztuczna inteligencja przyspiesza etap koncepcyjny, ale to doświadczenie operacyjne i znajomość procesu decydują o tym, czy projekt będzie trwały, estetyczny i możliwy do realizacji w większej skali – mówi Aleksander Paczek z MerchUp.

AI wspiera również rozwój oferty po stronie dostawców. Nowe narzędzia umożliwiają tworzenie profesjonalnych wizualizacji produktów na bazie prostych zdjęć czy próbek, co skraca czas przygotowania materiałów sprzedażowych i pozwala szybciej testować nowe kolekcje odzieżowe oraz akcesoria. W praktyce oznacza to większą elastyczność w reagowaniu na trendy i sprawniejsze wprowadzanie nowości na rynek.

Rok 2026 nie jest momentem przełomowym, lecz etapem dalszej profesjonalizacji rynku. Merch coraz wyraźniej funkcjonuje jako element strategii marki, a nie jednorazowa aktywność. Wraz ze wzrostem jakości oczekiwań rośnie znaczenie partnerów, którzy potrafią łączyć kompetencje produktowe, logistyczne i technologiczne z doradztwem strategicznym. To kierunek, który będzie kształtował rynek w najbliższych latach.

Źródło: MerchUp

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Sukces, który wypala. Cichy kryzys przedsiębiorców
Sukces, który wypala. Cichy kryzys przedsiębiorców
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Cyfrowy paszport produktu nadchodzi - konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE
05 mar 2026

Cyfrowy paszport produktu nadchodzi (DPP - Digital Product Passport). Jakie będą konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE? To duża szansa dla Polski jako wschodniej bramy do Europy.
Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.
05 mar 2026

Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.: jakość zamiast przypadkowych gadżetów firmowych, pełna obsługa firmowego merchu, merch jako stała platforma, presja czasu jako nowe kryterium wyboru, AI zmienia zasady gry.
Sukcesja bez konfliktów – jak przygotować firmę rodzinną na zmianę pokoleniową?
05 mar 2026

„Nie chcę, żeby się pokłócili” – powiedział właściciel firmy produkcyjnej, który od 30 lat budował markę rozpoznawalną w całym regionie. Miał troje dzieci. Dwoje pracowało w firmie. Trzecie – nie. Formalnie wszystko było proste. Emocjonalnie – nic nie było oczywiste.

REKLAMA

Darowizna, sprzedaż czy fundacja rodzinna? Jak mądrze przekazać firmę dzieciom
05 mar 2026

"Chcę, żeby firma została w rodzinie, ale też chcę być bezpieczny" – to zdanie powtarza się w rozmowach o przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu. Do wyboru są różne modele. Każdy ma swoje konsekwencje – prawne, podatkowe i majątkowe.
Sukces, który wypala. Cichy kryzys przedsiębiorców
05 mar 2026

W Polsce w 2025 roku zjawisko wypalenia zawodowego osiągnęło skalę, która nie może być ignorowana – według badań prof. Dominiki Maison z Uniwersytetu Warszawskiego aż 64% Polaków deklaruje, że doświadczyło objawów wypalenia zawodowego, a 80% uważa je za poważny problem . Stan ten, choć najczęściej kojarzony z pracownikami etatowymi, coraz bardziej dotyka także przedsiębiorców - ludzi, których działalność powinna być realizacją misji, a często staje się źródłem chronicznego stresu i utraty sensu pracy.
Mimo wojny w Zatoce Perskiej, firmy zagraniczne, w tym polskie, utrzymują inwestycje. Eksperci wskazują powody
05 mar 2026

Mimo wojny w Zatoce Perskiej, zagraniczne firmy - w tym polskie - nie rezygnują z inwestycji; zdaniem ekspertów zakłócenia są przejściowe, a region ma długoterminowe atuty - informuje „Pb”. Wiele firm utrzymuje swoje plany, widząc stabilność rynku i możliwości rozwoju, pomimo bieżących trudności.
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
04 mar 2026

W świecie social mediów granica między hobby a dochodowym biznesem jest cieńsza niż kiedykolwiek. Jeden viralowy film może sprawić, że Twoja skrzynka odbiorcza zapełni się propozycjami współprac od przedstawicieli marek oraz od innych twórców. Jednak za błyskiem lamp i estetycznymi kadrami kryje się twarda rzeczywistość, jak prawo autorskie, podatki, wytyczne UOKiK i skomplikowane kontrakty.

REKLAMA

InPost zbliża się do 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Produkcja w Polsce
04 mar 2026

Paczkomaty, które InPost wykorzystuje w Wielkiej Brytanii produkowane są w Polsce i eksportowane do Wielkiej Brytanii - poinformował dziennikarzy członek zarządu InPostu ds. spraw międzynarodowych Michael Rouse. Dodał, że operator zbliża się do liczby 15 tys. paczkomatów na Wyspach.
PGE uspokaja. Brak zagrożenia dla dostaw gazu do Polski
04 mar 2026

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie przewiduje, żeby kryzys na Bliskim Wschodzie mógł prowadzić do zagrożenia dostaw gazu ziemnego do Polski, poinformował prezes Dariusz Lubera.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA