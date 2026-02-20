Firmy ignorują rosnące zagrożenia. Tradycyjny antywirus to za mało w obliczu ataków hakerskich

Rosnąca liczba ataków hakerskich spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, mimo to większość nie planuje zwiększać wydatków na zabezpieczenia IT - informuje „PB".

Gazeta przytacza najnowszy raport Xopero Software „Cyberbezpieczeństwo - Trendy 2026”, z którego wynika, że w ciągu ostatniego roku 20 proc. przedsiębiorstw padło ofiarą cyberataku. Firma ta zbadała 420 przedsiębiorstw z różnych branż.

Najbardziej zagrożone sektory

Gazeta powołując się na ekspertów od bezpieczeństwa IT pisze, że cyberataki dotyczą wszystkich firm niezależnie od ich wielkości. Rośnie jednak ich liczba w przypadku trzech kluczowych sektorów: publicznego, zdrowotnego i produkcyjnego. Aż 80 proc. ekspertów twierdzi, że tempo rozwoju cyberzagrożeń wyprzedzi możliwości obronne przedsiębiorstw.

Cyberataki typu ransomware

Czego najbardziej obawiają się firmy? 83 proc. badanych wskazuje na cyberataki typu ransomware, w których przestępcy wykorzystują szyfrowanie zdalne, natomiast 71 proc. na phishing, czyli wyłudzenie danych uwierzytelniających - informuje „PB".

Autorzy raportu podkreślają, że aż 55 proc. badanych przedsiębiorców ocenia cyberodporność swojej firmy jako średnią, 16 proc. uważa ją za niską, a 29 proc. za wysoką lub bardzo wysoką. Co drugi ankietowany nie posiada planów ciągłości działania i reagowania firmy na incydenty hakerskie.

Budżety na bezpieczeństwo IT

Z cytowanego przez gazetę raportu wynika ponadto, że 40 proc. przedsiębiorców przeznacza na zabezpieczenia IT budżet w wysokości 10-50 tys. zł w skali roku, 37 proc. nie wydaje kwoty większej niż 10 tys. zł, a 13 i 10 proc. deklaruje budżet na poziomie 50-200 tys. zł i powyżej 200 tys. zł. Eksperci podkreślają, że większość przedsiębiorców nie zamierza wydawać więcej pieniędzy na cyberbezpieczeństwo niż dotychczas. O zwiększeniu budżetu myśli tylko 48 proc.

Eksperci zauważają też, że 51 proc. ankietowanych korzysta wyłącznie z tradycyjnego systemu antywirusowego. Bardziej zaawansowane rozwiązania stosuje tylko 22 proc. Ponadto połowa firm nie automatyzuje procesów reagowania na incydenty hakerskie - informuje „Puls Biznesu".