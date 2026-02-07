REKLAMA

Outsourcing fakturowania – nowoczesne i efektywne wsparcie dla firm

Outsourcing fakturowania – nowoczesne i efektywne wsparcie dla firm

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lutego 2026, 04:00
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
oprac. Iga Leszczyńska
Outsourcing fakturowania – nowoczesne i efektywne wsparcie dla firm
Outsourcing usług księgowych staje się coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem. Dynamiczny rozwój systemów informatycznych oraz technologii na przestrzeni lat przyczynił się do popularyzacji outsourcingu w firmach różnej wielkości, w tym również do zlecania na zewnątrz procesu wystawiania faktur.

Co to jest outsourcing procesu wystawiania faktur?

Outsourcing fakturowania polega na przekazaniu firmie zewnętrznej pełnej obsługi procesu wystawiania, archiwizowania oraz wysyłania faktur sprzedażowych za towary i usługi do kontrahentów. Firma zlecająca najczęściej zapewnia kluczowe narzędzia IT i oprogramowanie, które automatyzują znaczną część procesu, gwarantując precyzję, powtarzalność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma oferująca outsourcing fakturowania przejmuje kompleksową odpowiedzialność za cały proces – od generowania dokumentów, przez aktualizację danych, aż po terminową wysyłkę faktur do kontrahentów.

Jak wygląda proces wystawiania faktur?

Proces wystawiania faktur obejmuje wprowadzenie oraz weryfikację danych klienta w systemie (najczęściej w oparciu o wcześniej utworzone bazy danych), kontrolę zapisów umownych, sprawdzenie dokładności i aktualności danych kontrahentów, a także ustalenie odpowiednich terminów płatności oraz stawek VAT.

Istotnym elementem procesu jest również nadawanie i zachowanie prawidłowej numeracji dokumentów, a na koniec – bezpieczna archiwizacja faktur, prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego firmy decydują się na outsourcing fakturowania?

Proces wystawiania faktur jest czasochłonny i wymaga dużej koncentracji, co w firmach obsługujących dużą liczbę dokumentów może prowadzić do popełniania błędów. Najczęściej są to nieprawidłowe dane klienta, błędna numeracja, niezgodne kwoty, niewłaściwe daty sprzedaży lub terminy płatności, a także rozbieżności pomiędzy fakturą a zapisami umowy.

Nagromadzenie innych pilnych i strategicznych zadań dodatkowo zwiększa ryzyko pomyłek. Z tego względu wiele firm, dążąc do optymalizacji czasu i procesów, decyduje się na outsourcing fakturowania jako rozwiązanie zwiększające efektywność operacyjną.

Outsourcing fakturowania w praktyce

Firma przekazuje podmiotowi zewnętrznemu protokoły, dokumenty magazynowe (np. WZ) lub inne potwierdzenia sprzedaży. Firma outsourcingowa, działając zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi, wykorzystuje wskazane narzędzia informatyczne, takie jak dedykowane programy do fakturowania lub zdalny dostęp do systemów klienta.

Na podstawie otrzymanych danych generowana jest faktura z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm i przepisów prawnych. Dzięki nowoczesnym technologiom proces ten jest znacznie uproszczony i zautomatyzowany – system automatycznie uzupełnia dane kontrahenta, wartości oraz opisy, a specjalista weryfikuje poprawność dokumentu. Po wystawieniu faktury firma outsourcingowa odpowiada za jej dostarczenie do kontrahenta drogą elektroniczną lub mailową.

Korzyści z outsourcingu fakturowania

  1. Oszczędność czasu i zasobów – outsourcing pozwala firmie skoncentrować się na kluczowych i bardziej dochodowych obszarach działalności.
  2. Zmniejszenie ryzyka błędów – nowoczesne systemy oraz doświadczenie specjalistów znacząco ograniczają możliwość pomyłek.
  3. Zgodność z przepisami – firmy outsourcingowe posiadają aktualną wiedzę z zakresu przepisów podatkowych i księgowych.
  4. Optymalizacja kosztów – outsourcing fakturowania jest często tańszym rozwiązaniem niż zatrudnianie i szkolenie dodatkowych pracowników.

Podsumowanie

Outsourcing procesu wystawiania faktur w przedsiębiorstwach obsługujących dużą liczbę dokumentów umożliwia optymalizację czasu, zasobów oraz kosztów operacyjnych. Dzięki wsparciu wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych proces fakturowania staje się szybszy, bardziej precyzyjny i zgodny z obowiązującymi przepisami, a dane są bezpiecznie przechowywane i prawidłowo archiwizowane.

Autor: Bartosz Wyszomirski, Asystent Księgowy, MDDP Outsourcing

