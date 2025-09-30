ZUS udostępnił nowy formularz wniosku o wakacje składkowe

Zmiana upraszcza zasady wykazywania otrzymanej pomocy de minims. Płatnicy nie muszą już podawać danych organów udzielających pomocy wraz z kwotą i datą jej udzielenia.

Wakacje składkowe – zmiana formularza wniosku RWS

Zwolnienie z opłacenia składek tzw. wakacje składkowe są pomocą de minimis, dlatego część wniosku stanowi blok z danymi dotyczącymi korzystania z tej pomocy. W celu potwierdzenia otrzymanej pomocy konieczne jest wypełnienie oświadczenia albo załączenia do wniosku zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Płatnicy, którzy do wykazania wysokości pomocy de minimis wybiorą sposób jej udokumentowania w formie „oświadczenia” będą zobowiązani do podania jedynie łącznej wartości pomocy de minimis w euro za okres 3 minionych lat od wszystkich organów.

Ta było

W dotychczasowej wersji kreatora wniosku RWS konieczne było podanie wszystkich przypadków uzyskanej pomocy de minimis, tj. podania:

nazwy i NIP-u podmiotu udzielającego pomocy,

daty udzielonej pomocy,

wartości pomocy w euro.

Tak jest

Wprowadzona zmiana upraszcza zasady wykazywania otrzymanej pomocy de minims. Płatnicy nie muszą już podawać danych organów udzielających pomocy wraz z kwotą i datą jej udzielenia.

W sytuacji wyboru sposobu dokumentacji w formie „zaświadczenia” zasady nie uległy zmianie.

​​​​​​​Załącznikiem o udzielonej pomocy de minimis nie jest wydruk z sytemu udostępniania danych o pomocy publicznej - SUDOP.