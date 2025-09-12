REKLAMA

Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków

Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków

12 września 2025, 13:58
Brak płynności finansowej płatnika składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Takimi świadczeniami są zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, mają upoważnienie do ustalania uprawnień oraz wypłacania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) swoim pracownikom w czasie zatrudnienia.

Jeżeli płatnik składek nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku wypłaty zasiłków, gwarantem zabezpieczającym wypłatę świadczeń z FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może on przejąć wypłatę świadczenia na wniosek płatnika lub samego ubezpieczonego.

Wniosek od płatnika lub ubezpieczonego

Uzasadnieniem do przejęcia wypłaty zasiłków przez ZUS mogą być:

  • trudna sytuacja finansowa płatnika składek,
  • przedłużające się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  • inne przyczyny, niezależne od płatnika składek, które powodują, że nie może on pokryć roszczeń ubezpieczonych.

Ważne

Płatnik składek, który ma problemy z wypłatą zasiłków swoim ubezpieczonym, może wystąpić z wnioskiem o przejęcie wypłaty tych świadczeń przez ZUS. Aby to zrobić, powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości.

Ubezpieczeni, którym płatnik nie wypłaca zasiłków, również mogą zwrócić się do ZUS o przejęcie od niego wypłaty tych świadczeń.

Po otrzymaniu wniosku o przejęcie wypłaty zasiłków przeprowadzamy postępowanie wyjaśniające. Ustalamy, dlaczego płatnik nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku wypłaty zasiłków oraz czy ma możliwości, by je wypłacić. Możemy się też zwrócić do płatnika o pełną dokumentację niezbędną do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty, np. o przekazanie zaświadczenia o symbolu ZUS Z-3. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pozyskać dokumentów, bo np. płatnik nie współpracuje, przeprowadzamy postępowanie wyjaśniające. Po jego zakończeniu wydajemy decyzję rozstrzygającą sprawę.

Decyzja ZUS

Informacja o podjętej przez nas decyzji o przejęciu albo odmowie przejęcia wypłaty zasiłków jest przekazywana do płatnika składek. Jeśli ZUS przejmie wypłatę zasiłków, ubezpieczeni także otrzymują decyzję ustalającą prawo do zasiłków, wraz z informacją, że za opóźnienie w ich wypłacie mogą dochodzić odsetek od płatnika składek.

W momencie gdy ustanie przeszkoda, która uniemożliwia płatnikowi składek wypłatę zasiłków, ZUS informuje o tym ubezpieczonych i przekazuje płatnikowi wypłaty zasiłków do dalszej realizacji.

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody niesie ze sobą wiele korzyści. ZUS nie nalicza bowiem odsetek za zwłokę w opłatach, ale jedynie opłatę prolongacyjną, która jest o połowę niższa od odsetek.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: ZUS
Moja firma
