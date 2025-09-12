Gdy przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, ZUS może przejąć wypłatę zasiłków

Brak płynności finansowej płatnika składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Takimi świadczeniami są zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.

ZUS może przejąć wypłatę świadczeń od przedsiębiorcy w trudnej sytuacji

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, mają upoważnienie do ustalania uprawnień oraz wypłacania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) swoim pracownikom w czasie zatrudnienia.

Jeżeli płatnik składek nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku wypłaty zasiłków, gwarantem zabezpieczającym wypłatę świadczeń z FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może on przejąć wypłatę świadczenia na wniosek płatnika lub samego ubezpieczonego.

Wniosek od płatnika lub ubezpieczonego

Uzasadnieniem do przejęcia wypłaty zasiłków przez ZUS mogą być:

trudna sytuacja finansowa płatnika składek,

przedłużające się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

inne przyczyny, niezależne od płatnika składek, które powodują, że nie może on pokryć roszczeń ubezpieczonych.

Ważne Płatnik składek, który ma problemy z wypłatą zasiłków swoim ubezpieczonym, może wystąpić z wnioskiem o przejęcie wypłaty tych świadczeń przez ZUS. Aby to zrobić, powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości. Ubezpieczeni, którym płatnik nie wypłaca zasiłków, również mogą zwrócić się do ZUS o przejęcie od niego wypłaty tych świadczeń.

Po otrzymaniu wniosku o przejęcie wypłaty zasiłków przeprowadzamy postępowanie wyjaśniające. Ustalamy, dlaczego płatnik nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku wypłaty zasiłków oraz czy ma możliwości, by je wypłacić. Możemy się też zwrócić do płatnika o pełną dokumentację niezbędną do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty, np. o przekazanie zaświadczenia o symbolu ZUS Z-3. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pozyskać dokumentów, bo np. płatnik nie współpracuje, przeprowadzamy postępowanie wyjaśniające. Po jego zakończeniu wydajemy decyzję rozstrzygającą sprawę.

Decyzja ZUS

Informacja o podjętej przez nas decyzji o przejęciu albo odmowie przejęcia wypłaty zasiłków jest przekazywana do płatnika składek. Jeśli ZUS przejmie wypłatę zasiłków, ubezpieczeni także otrzymują decyzję ustalającą prawo do zasiłków, wraz z informacją, że za opóźnienie w ich wypłacie mogą dochodzić odsetek od płatnika składek.

W momencie gdy ustanie przeszkoda, która uniemożliwia płatnikowi składek wypłatę zasiłków, ZUS informuje o tym ubezpieczonych i przekazuje płatnikowi wypłaty zasiłków do dalszej realizacji.

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody niesie ze sobą wiele korzyści. ZUS nie nalicza bowiem odsetek za zwłokę w opłatach, ale jedynie opłatę prolongacyjną, która jest o połowę niższa od odsetek.