Pracodawcy będą musieli bardziej chronić pracowników przed upałami. Zmiany już od 1 stycznia 2027 r.

Dotychczas polskie prawo regulowało jedynie minimalne temperatury w miejscu pracy. Wkrótce może się to zmienić – rząd przygotował projekt przepisów wprowadzających limity także dla upałów. To odpowiedź na coraz częstsze fale wysokich temperatur w Polsce.

Obowiązujące dziś regulacje przewidują jedynie minimalne temperatury, jakie muszą być zapewnione pracownikom. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku, w pomieszczeniach biurowych oraz przy lekkich pracach fizycznych temperatura nie może spaść poniżej 18°C, a przy innych pracach – poniżej 14°C. Nie ma jednak żadnych przepisów dotyczących maksymalnych temperatur, w których pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki.

Maksymalne temperatury: 35°C w pomieszczeniach, 32°C na zewnątrz

Projekt z 27 czerwca 2025 roku zakłada wprowadzenie maksymalnych limitów temperatur w miejscu pracy. Zgodnie z nim, w pomieszczeniach temperatura nie mogłaby przekroczyć 35°C, chyba że wymogi technologiczne uniemożliwiałyby utrzymanie niższego poziomu.

Na otwartej przestrzeni prace fizyczne wymagające dużego wysiłku (powyżej 1500 kcal dziennie u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet) mogłyby odbywać się jedynie w temperaturze do 32°C. Gdyby warunki atmosferyczne spowodowały przekroczenie tego progu, prace musiałyby zostać przerwane.

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Projekt przewiduje także szczegółowe obowiązki dla pracodawców. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28°C, a przy ciężkich pracach fizycznych – 25°C, pracodawca będzie musiał:

wprowadzić rozwiązania techniczne obniżające temperaturę (np. klimatyzacja, wentylacja),

a jeśli to niemożliwe – zastosować rozwiązania organizacyjne, takie jak dodatkowe przerwy czy zmiana godzin pracy.

Podobne zasady mają obowiązywać przy pracach na otwartej przestrzeni – już powyżej 25°C pracodawca będzie zobowiązany ograniczyć negatywny wpływ upału na zdrowie pracowników.

Maksymalne temperatury w miejscu pracy od 1 stycznia 2027 r.

Projekt w dalszym ciągu jest na etapie opiniowania. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwem współpracującym jest Ministerstwo Zdrowia. Rozporządzenie zakłada, że wejście w życie nowych przepisów będzie możliwe od 1 stycznia 2027 r.

Co już dziś gwarantuje prawo?

Bez względu na nowe regulacje, obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to m.in.:

dostęp do wody pitnej lub napojów,

miejsca odpoczynku w cieniu lub klimatyzowane pomieszczenia,

dodatkowe przerwy,

osłony przeciwsłoneczne (rolety, markizy, zadaszenia).