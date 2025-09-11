Pracodawcy będą musieli bardziej chronić pracowników przed upałami. Zmiany już od 1 stycznia 2027 r.
Dotychczas polskie prawo regulowało jedynie minimalne temperatury w miejscu pracy. Wkrótce może się to zmienić – rząd przygotował projekt przepisów wprowadzających limity także dla upałów. To odpowiedź na coraz częstsze fale wysokich temperatur w Polsce.
- Maksymalne temperatury: 35°C w pomieszczeniach, 32°C na zewnątrz
- Obowiązki pracodawców w czasie upałów
- Maksymalne temperatury w miejscu pracy od 1 stycznia 2027 r.
- Co już dziś gwarantuje prawo?
Obowiązujące dziś regulacje przewidują jedynie minimalne temperatury, jakie muszą być zapewnione pracownikom. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku, w pomieszczeniach biurowych oraz przy lekkich pracach fizycznych temperatura nie może spaść poniżej 18°C, a przy innych pracach – poniżej 14°C. Nie ma jednak żadnych przepisów dotyczących maksymalnych temperatur, w których pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki.
Maksymalne temperatury: 35°C w pomieszczeniach, 32°C na zewnątrz
Projekt z 27 czerwca 2025 roku zakłada wprowadzenie maksymalnych limitów temperatur w miejscu pracy. Zgodnie z nim, w pomieszczeniach temperatura nie mogłaby przekroczyć 35°C, chyba że wymogi technologiczne uniemożliwiałyby utrzymanie niższego poziomu.
Na otwartej przestrzeni prace fizyczne wymagające dużego wysiłku (powyżej 1500 kcal dziennie u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet) mogłyby odbywać się jedynie w temperaturze do 32°C. Gdyby warunki atmosferyczne spowodowały przekroczenie tego progu, prace musiałyby zostać przerwane.
Obowiązki pracodawców w czasie upałów
Projekt przewiduje także szczegółowe obowiązki dla pracodawców. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 28°C, a przy ciężkich pracach fizycznych – 25°C, pracodawca będzie musiał:
- wprowadzić rozwiązania techniczne obniżające temperaturę (np. klimatyzacja, wentylacja),
- a jeśli to niemożliwe – zastosować rozwiązania organizacyjne, takie jak dodatkowe przerwy czy zmiana godzin pracy.
Podobne zasady mają obowiązywać przy pracach na otwartej przestrzeni – już powyżej 25°C pracodawca będzie zobowiązany ograniczyć negatywny wpływ upału na zdrowie pracowników.
Maksymalne temperatury w miejscu pracy od 1 stycznia 2027 r.
Projekt w dalszym ciągu jest na etapie opiniowania. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwem współpracującym jest Ministerstwo Zdrowia. Rozporządzenie zakłada, że wejście w życie nowych przepisów będzie możliwe od 1 stycznia 2027 r.
Co już dziś gwarantuje prawo?
Bez względu na nowe regulacje, obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to m.in.:
- dostęp do wody pitnej lub napojów,
- miejsca odpoczynku w cieniu lub klimatyzowane pomieszczenia,
- dodatkowe przerwy,
- osłony przeciwsłoneczne (rolety, markizy, zadaszenia).
Projekt: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Nr w wykazie prac Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 36)
