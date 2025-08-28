REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Zasiłek chorobowy 2025 – jakie zmiany planuje rząd

Zasiłek chorobowy 2025 – jakie zmiany planuje rząd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2025, 15:29
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zasiłek chorobowy 2025 – jakie zmiany planuje rząd
Zasiłek chorobowy 2025 – rewolucyjne zmiany już wkrótce
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To może być prawdziwa rewolucja w systemie świadczeń chorobowych. Rząd chce, by już od 2026 roku pracodawcy nie musieli płacić za pierwsze dni choroby pracowników. Zasiłek od początku zwolnienia lekarskiego ma przejąć ZUS. Zmiana oznacza ulgę dla firm, ale jednocześnie zwiększy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy pracownicy zyskają, a system wytrzyma dodatkowe obciążenia?

rozwiń >

Dlaczego temat wraca właśnie teraz?

REKLAMA

Kwestia przeniesienia wypłaty świadczeń na ZUS od lat pojawiała się w debatach politycznych i gospodarczych. Znalazła się również w umowie koalicyjnej obecnego rządu. W sierpniu 2024 r. zapowiedź tej reformy trafiła do wykazu prac legislacyjnych, ale ostatecznie nie znalazła się w projekcie dotyczącym orzecznictwa lekarskiego.

REKLAMA

Teraz ministerstwo przygotowało odrębną ustawę wraz z oceną skutków regulacji. Dokument został przekazany do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM). To właśnie ten organ zadecyduje, czy projekt wejdzie do dalszych prac legislacyjnych. Dopiero po jego akceptacji możliwe będzie rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Ministerstwo w oficjalnym komunikacie wskazało, że:

Od początku zakładaliśmy, że wdrożenie rozwiązania dotyczącego finansowania zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy musi być powiązane z innymi reformami – w szczególności w obszarze orzecznictwa lekarskiego i kontroli wykorzystywania zwolnień od pracy. Bez tego trudno byłoby zapewnić stabilność finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jednocześnie ochronić system przed nadużyciami.

Jak działa system świadczeń chorobowych dziś?

Obecnie system jest podzielony na dwa etapy:

Wynagrodzenie chorobowe

  • finansowane przez pracodawcę z własnych środków,
  • przysługuje pracownikowi maksymalnie 33 dni w roku,
  • jeśli ukończył 50 lat – tylko 14 dni,
  • okresy te liczone są łącznie, nawet jeśli zwolnienia występują w kilku częściach.

Zasiłek chorobowy

  • finansowany przez ZUS od 34. dnia choroby (lub od 15. u osób 50+),
  • maksymalny okres pobierania to 182 dni,
  • w przypadku gruźlicy i ciąży – 270 dni,
  • po ustaniu zatrudnienia świadczenie przysługuje tylko przez 91 dni.

Wysokość świadczenia zależy od sytuacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • standardowo to 80% wynagrodzenia,
  • podczas pobytu w szpitalu – 70%,
  • wypadek przy pracy, choroba zawodowa, wypadek w drodze do pracy – 100%.

Podstawa wymiaru to średnia z ostatnich 12 miesięcy. Świadczenia nie są objęte składkami ZUS ani zdrowotnymi, ale podlegają opodatkowaniu.

Zasiłek chorobowy 2025 – co się zmieni?

Projekt przewiduje całkowite odejście od wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawców. Od dnia wejścia w życie ustawy to ZUS będzie wypłacał zasiłek od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Pracodawca zostałby więc zwolniony z obowiązku finansowania początkowego okresu absencji. Z punktu widzenia pracownika świadczenie nie zmieni wysokości ani zasad naliczania. Zmieni się jedynie instytucja wypłacająca pieniądze.

Dlaczego rząd chce zmienić zasady?

Ministerstwo wskazuje, że celem reformy jest odciążenie firm z kosztów chorobowego — co szczególnie docenią mikro- i mali przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy apelują o przyspieszenie prac nad przekazaniem obowiązku płacenia zasiłku chorobowego ZUS już od pierwszego dnia L4 — zauważa PulsHR.pl

Z drugiej strony, podczas obrad Rady Dialogu Społecznego wskazano na poważne ryzyka:

Dodatkowe obawy wzbudziło także ryzyko potencjalnych nadużyć… Nie zakładam, że takie zachowania byłyby powszechne, ale musimy je brać pod uwagę” — podkreślił wiceminister Sebastian Gajewski

Jednocześnie rząd wskazuje na ogromne koszty absencji. Według danych MRPiPS:

  • w 2024 r. koszt zwolnień chorobowych wyniósł 31 mld zł,
  • ZUS odnotował 27,4 mln zwolnień lekarskich,
  • co przełożyło się na 290 mln dni absencji.

Przeniesienie finansowania w całości na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych może znacząco zwiększyć obciążenia systemu. Dlatego resort zastrzega, że zmiana będzie możliwa tylko przy jednoczesnym wzmocnieniu kontroli nad wykorzystywaniem zwolnień i reformie orzecznictwa lekarskiego.

Co zyskają pracownicy i pracodawcy?

Potencjalne korzyści

  • Pracodawcy zostaną zwolnieni z kosztów wynagrodzenia chorobowego. Dla najmniejszych firm, zatrudniających kilku pracowników, to realna ulga.
  • Pracownicy będą mieli jednolite zasady – niezależnie od tego, kto jest ich pracodawcą, świadczenie od pierwszego dnia wypłaci ZUS.

Możliwe ryzyka

  • zwiększone koszty FUS mogą spowodować presję na podniesienie składek,
  • pojawiają się obawy, że aby utrzymać równowagę systemu, państwo może wprowadzić limity lub zmienić wysokość świadczeń,
  • przedsiębiorcy podkreślają, że zmiana nie rozwiązuje problemu rosnącej liczby zwolnień i możliwych nadużyć.

Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Na razie resort nie podaje daty. Proces legislacyjny dopiero się rozpoczyna. Eksperci oceniają, że w praktyce najwcześniej nowe przepisy mogłyby wejść w życie w 2026 r. Wiele zależy jednak od tempa prac i wyników konsultacji.

Ważne: obecne zasady nadal obowiązują

REKLAMA

Dopóki ustawa nie zostanie uchwalona i podpisana, nic się nie zmienia. Pracodawcy nadal finansują wynagrodzenie chorobowe za 33 lub 14 dni, a dopiero później świadczenie przejmuje ZUS. Zasady dotyczące długości i wysokości zasiłku pozostają bez zmian.

Projekt przejęcia wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia to jedna z największych reform systemu w ostatnich latach. Ma na celu odciążenie pracodawców i uproszczenie zasad, ale rodzi też pytania o stabilność finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na razie dokument jest na wstępnym etapie – losy ustawy będą zależeć od prac rządu, opinii ekspertów i wyniku konsultacji społecznych.

Powiązane
Zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i kiedy będzie podwyżka?
Zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługuje, ile wynosi i kiedy będzie podwyżka?
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2025 roku? [TABELA]
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS – jakie świadczenia, ulgi i dodatki przysługują w 2025 roku? [TABELA]
Dodatek dopełniający: 2610 zł co miesiąc z ZUS. 200 tysięcy osób już dostaje, ale inni zostali pominięci. Sprawdź, co się zmieni w 2025
Dodatek dopełniający: 2610 zł co miesiąc z ZUS. 200 tysięcy osób już dostaje, ale inni zostali pominięci. Sprawdź, co się zmieni w 2025
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obowiązkowy KSeF wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur [KOMENTARZ]
28 sie 2025

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) obejmie wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT), nawet najmniejsze firmy i wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur - podkreśla Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl i fillup.pl.
System kaucyjny od 1 października wchodzi w życie, co dla firm oznacza prawdziwą zmianę paradygmatu w obsłudze klientów
27 sie 2025

Większość Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepszy sposób na odzyskiwanie opakowań po napojach – społeczna akceptacja jest ogromna, a oczekiwania klientów rosną. Dla sklepów i producentów to nie tylko obowiązek prawny, ale także nowe wyzwania logistyczne, technologiczne i edukacyjne. Firmy będą musiały nauczyć klientów prostych, ale ważnych zasad – jak prawidłowo zwracać butelki i puszki, by otrzymać kaucję, jak zorganizować punkt zwrotów i jak zintegrować systemy sprzedaży, aby proces był szybki i intuicyjny. To moment, w którym codzienne zakupy przestają być tylko rutyną – stają się gestem odpowiedzialności, a dla firm szansą na budowanie wizerunku nowoczesnego, ekologicznego biznesu, który rozumie potrzeby klientów i dba o środowisko.
Fundacja rodzinna bez napięć - co powinien zawierać dobry statut?
27 sie 2025

Pomimo że fundacja rodzinna jest w polskim prawie stosunkowo nowym rozwiązaniem, to zdążyła już wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorców. Nic dziwnego – pozwala bowiem uporządkować proces sukcesji, ochronić majątek przed rozdrobnieniem i stworzyć ramy współpracy między pokoleniami, przekazując jednocześnie wartości i wizję fundatora jego sukcesorom.

Co trzecia polska firma MŚP boi się upadłości. Winne zatory płatnicze
26 sie 2025

Choć inflacja wyhamowała, a gospodarka wysyła sygnały poprawy, małe i średnie firmy wciąż zmagają się z poważnymi problemami. Z najnowszego raportu wynika, że niemal 30% z nich obawia się, iż w ciągu dwóch lat może zniknąć z rynku – głównie przez opóźnione płatności od kontrahentów.

REKLAMA

System kaucyjny od 1 października zagrożeniem dla MŚP? Rzecznik apeluje do rządu o zmiany
26 sie 2025

Od 1 października w Polsce ma ruszyć system kaucyjny, jednak przedsiębiorcy alarmują o poważnych problemach organizacyjnych i finansowych. Rzecznik MŚP apeluje do rządu o zmiany, ostrzegając przed chaosem i nierównymi warunkami dla małych sklepów.
W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być 33-40% kobiet [Dyrektywa Women on Board]
25 sie 2025

W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być odpowiednia reprezentacja płci. W związku z tym, że przeważają mężczyźni, nowe przepisy wprowadzają de facto obowiązek zapewnienia 33-40% kobiet ogólnej liczby osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw. Czy Polskie firmy są na to gotowe? Jak wdrożyć dyrektywę Women on Boards?
Czy finansiści, księgowi i inni profesjonaliści powinni bać się wieku średniego?
22 sie 2025

Wiek średni nie musi oznaczać zawodowego spowolnienia. Czy finansiści, księgowi i inni profesjonaliści powinni bać się wieku średniego? Raport ACCA 2025 pokazuje, że doświadczenie, rozwinięta inteligencja emocjonalna i neuroplastyczność mózgu pozwalają po 40. wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.
Zmiany w amortyzacji aut od 2026 r. – jak nie stracić 20 tys. zł na samochodzie firmowym?
20 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. nadchodzi rewolucja dla przedsiębiorców. Zmiany w przepisach sprawią, że auta spalinowe staną się znacznie droższe w rozliczeniu podatkowym. Nowe, niższe limity amortyzacji i leasingu mogą uszczuplić kieszeń firmy o nawet 20 tys. zł w ciągu kilku lat. Co zrobić jeszcze w 2025 r., żeby uniknąć dodatkowych kosztów i utrzymać maksymalne odliczenia? Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik.

REKLAMA

Obcokrajowcy wciąż chętnie zakładają w Polsce małe firmy. Głównie są to Ukraińcy i Białorusini [DANE Z CEIDG]
19 sie 2025

Obcokrajowcy wciąż chętnie zakładają w Polsce małe firmy. Głównie są to Ukraińcy i Białorusini [DANE Z CEIDG]. W pierwszej połowie br. 21,5 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej wpłynęło do rejestru CEIDG od osób, które mają obywatelstwo innego państwa. To 14,4% wszystkich zgłoszeń w tym zakresie.

Hossa na giełdzie w 2025 r. Dlaczego Polacy nie korzystają z tego okresu? Najwięcej zarabiają zagraniczni inwestorzy
18 sie 2025

Na warszawskiej giełdzie trwa hossa. Dlaczego Polacy nie korzystają z tego okresu? Najwięcej zarabiają u nas zagraniczni inwestorzy. Co musi się w Polsce zmienić, aby ludzie zaczęli inwestować na giełdzie?

REKLAMA