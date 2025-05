Teraz płatności odroczone także przy zakupach dla firmy

Polskie firmy uzyskują dostęp do płatności odroczonych oraz ratalnych w standardzie zbliżonym do tego oferowanego konsumentom. To duże ułatwienie, z którego skorzystają w pierwszej kolejności małe i średnie firmy.

Teraz sklepy i punkty usługowe korzystając z rozwiązania płatniczego Comfino będą mogły oferować swoim klientom biznesowym zakupy w modelu BNPL.

– Wprowadzanie w Comfino nowych metod płatności to jeden z kluczowych elementów rozwoju naszego marketplace’u płatniczego – mówi Miłosz Mickiewicz z Grupy Comperia.pl, odpowiedzialny za rozwój Comfino.

– Z punktu widzenia sklepów, które wdrożyły płatności Comfino, zapewnienie finansowania dla zakupów firmowych jest tym istotniejsze, że pozwala im skierować swoją ofertę do nowego grona klientów B2B, a co za tym idzie: znacząco podwyższyć wolumen sprzedaży – dodaje Miłosz Mickiewicz.

Konsumencki standard dla firm, decyzja nawet w 90… sekund!

PragmaPay to rozwiązanie BNPL przeznaczone szczególnie dla firm z sektora MŚP. Przebieg całej transakcji jest podobnie wygodny i szybki, co przy płatnościach odroczonych dla konsumentów. Wszystko odbywa się online za pośrednictwem formularza i nie wymaga przesyłania żadnych dokumentów.

Przedsiębiorca wybiera okres, na jaki chce odroczyć spłatę (do 60 dni) lub liczbę rat (maksymalnie 12), podaje dane firmy, a następnie podpisuje umowę przy pomocy SMS-a i potwierdza numer firmowego rachunku bankowego.

– Dzięki współpracy z Comfino umożliwiamy tysiącom przedsiębiorców łatwy dostęp do środków na firmowe zakupy. Płatności odroczone to nowoczesna i elastyczna forma finansowania, która realnie odpowiada na potrzeby biznesów poszukujących wsparcia przy zakupach operacyjnych, inwestycyjnych czy technologicznych. Dzięki autorskim modelom scoringowym i technologii rozwijanej przez naszą spółkę PragmaGO.tech, decyzję o finansowaniu podejmujemy online, bez zbędnych formalności, nawet w 90 sekund – mówi Agata Lisowska, Partnerships Team Leader PragmaGO.

Płatności odroczone: zakupy dla firmy do 50 tys. zł

Korzystające z płatności PragmaPay w Comfino firmy mogą uzyskać finansowanie zakupów na poziomie do 50 tys. zł – wielokrotnie więcej niż ma to miejsce w wypadku płatności odroczonych dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy nie mają też żadnych ograniczeń jeśli chodzi o rodzaj finansowanych transakcji.

Może to być zarówno zakup usług, jak i towarów, w tym choćby środków trwałych.

Elastyczność rozwiązania jakim są płatności odroczone powoduje, że ich popularność w Polsce stale rośnie. Z przeprowadzonego dla Comfino badania konsumenckiego “Płatności ratalne i odroczone” dowiadujemy się, że o tej metodzie finansowania słyszał niemal każdy, a skorzystała połowa ankietowanych.

Dla części klientów BNPL stało się wręcz domyślnym sposobem opłacania zakupów, a połowie zdarzyło się zrezygnować z zakupów w sklepie, który płatności odroczonych nie oferował.

Za to w sklepach, w których te nowoczesne metody płatności są dostępne, spada liczba porzuconych koszyków, a jednocześnie ich wartość rośnie nawet o 60 proc. Zwiększa się też konwersja i liczba zamówień.

Co istotne, udostępnienie klientom biznesowym płatności PragmaPay w ramach rozwiązania Comfino, nie wiąże się dla sprzedawców z żadnym ryzykiem. Całą należność za towar otrzymują oni natychmiast, a wszelkie ewentualne opóźnienia w spłacie lub koszty windykacji przejmuje na siebie PragmaGO.

– Płatności odroczone dla biznesu PragmaPay dają korzyści obu stronom transakcji – kupujący zyskują więcej swobody finansowej, a sprzedający otrzymują zapłatę za towar lub usługę natychmiast. Jako operator finansowania bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za spłatę zobowiązania oraz wszelkie działania windykacyjne – podkreśla Agata Lisowska z PragmaGO.

Płatności Comfino są już dostępne w ponad 3 tys. internetowych oraz stacjonarnych sklepów i punktów usługowych z ponad 20 różnych branż, w tym takich, które dotychczas rzadko lub wręcz wcale nie oferowały podobnych rozwiązań.

Mowa tu choćby o placówkach medycznych (np. Medicover Stomatologia, Kliniki.pl), branży jubilerskiej (Briju, zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online), funeralnej (Grupa Klepsydra) czy motoryzacyjnej (Yanosik). Grupa Comperia.pl na początku tego roku podpisała też umowę z Grupą OLX, która gwarantuje tej pierwszej wyłączność w dostarczaniu finansowania dla klientów OTOMOTO.

– Niezwykła łatwość, z jaką uruchamia się nasze rozwiązanie płatnicze powoduje, że każdy punkt handlowy lub usługowy może szybko i bez zbędnego nakładu pracy wdrożyć nasze rozwiązania, w tym płatności Comfino – podkreślaMiłosz Mickiewicz z Grupy Comperia.pl SA. – W ten sposób, bez konieczności indywidualnych negocjacji z bankami czy fintechami i czasochłonnych integracji, sprzedawcy mogą udostępnić swoim klientom zarówno płatności odroczone, jak również produkty ratalne oraz płatności BLIK – uzupełnia ekspert Comfino.