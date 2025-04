Reputacja przedsiębiorcy to jedno z kluczowych aktywów firmy. Tak uważa coraz więcej właścicieli firm w Polsce

Firmy w Polsce coraz częściej traktują reputację jako kapitał, który warto chronić, nawet kosztem wyników finansowych. To po części efekt walki stereotypu przedsiębiorcy, który chce osiągać zyski za wszelką cenę. Jest on wciąż głęboko zakorzeniony w świadomości społecznej.

Jednocześnie zaufanie społeczne do przedsiębiorców pozostaje na niskim poziomie, co pokazuje wyraźny rozdźwięk między realnymi działaniami biznesu a utrwalonymi stereotypami.

Wzrost reputacji firmy nawet za cenę spadku zysków

Według badania Employer Branding Institute aż 76 proc. przedsiębiorstw deklaruje gotowość do rezygnacji z części zysków w krótkiej perspektywie, jeśli miałoby to chronić reputację marki.

– Podejście to przestaje być wyjątkiem, a staje się rynkowym standardem. Firmy inwestują w przejrzystość procesów, działania z zakresu CSR, ESG, etyczne praktyki i udowadnianie swojej rzetelności. Wiarygodność staje się częścią strategii, która przekłada się na relacje z klientami, partnerami i pracownikami – mówi Sandra Czerwińska, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Te deklaracje znajdują potwierdzenie w badaniu Rzetelnej Firmy „Zaufanie w biznesie”, z którego wynika, że aż 78 proc. przedsiębiorców uważa zaufanie za fundament udanej współpracy biznesowej.

65 proc. z nich przyznaje, że w ostatnich dwóch latach odmówiło nawiązania relacji handlowej z partnerem, którego reputacja budziła wątpliwości. Pokazuje to, że polskie firmy nie tylko rozumieją wagę zaufania, ale realnie działają w jego obronie.

Dobra reputacja: trzeba przełamać niekorzystny stereotyp przedsiębiorcy

Wyniki badania Forum Wolności Gospodarczej i SW Research pokazuje, że 38 proc. Polaków kojarzy przedsiębiorcę z kombinatorstwem, a 31 proc. – z wyzyskiem. Tylko 13 proc. badanych deklaruje zaufanie do właścicieli firm. 35 proc. dostrzega ich pracowitość, a 22 proc. odpowiedzialność.

– Wiarygodność to dziś nie tylko obietnica, ale konkretne dane, które każdy może zweryfikować. Dzięki narzędziom takim jak wizytówka Rzetelnej Firmy odświeżana w trybie 24/7, przedsiębiorcy mogą pokazać swoją wiarygodność płatniczą w oparciu o sprawdzone źródła i etyczne podejście do biznesu. To realny dowód, że firma stara się działać fair wobec klientów, partnerów i swoich pracowników – mówi Sandra Czerwińska.

Z raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024 opublikowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że 61 proc. Polaków uważa prowadzenie własnej działalności za atrakcyjną formę aktywności zawodowej.

Jednocześnie wskaźnik TEA, czyli odsetek osób zaangażowanych w rozwój młodych firm, wynosi 5,8 proc. i pozostaje poniżej średniej dla krajów o porównywalnym poziomie rozwoju. Przedsiębiorców zniechęcają głównie biurokracja, nieprzewidywalność przepisów i trudności w pozyskiwaniu finansowania.

– Firmy, które konsekwentnie pracują nad reputacją, najczęściej opierają swoje działania na trzech filarach. Po pierwsze, transparentność – otwarte komunikowanie celów, wyników finansowych i założeń strategicznych. Po drugie, zaangażowanie społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw, projektów edukacyjnych i ekologicznych. Po trzecie, etyczne przywództwo, budowanie kultury opartej na uczciwości i odpowiedzialności – mówi Sandra Czerwińska.

Ranga reputacji firmy rośnie już od dłuższego czasu

Badanie Rzetelnej Firmy potwierdza, że zaufanie staje się także przewagą konkurencyjną. Dla 73 proc. przedsiębiorców dobra reputacja wpływa bezpośrednio na pozyskiwanie klientów, a ponad połowa badanych przyznaje, że wiarygodne firmy łatwiej zatrzymują wartościowych pracowników.

– Dobrze zarządzana, buduje lojalność klientów, przyciąga wartościowych pracowników i otwiera dostęp do nowych rynków. To już nie tylko dodatek, ale twarda przewaga, która może zdecydować o przetrwaniu. Choć stereotypy wciąż są silne, coraz więcej przedsiębiorców potwierdza, że etyka w biznesie i jej udowadnianie to nie slogan, lecz opłacalna i długofalowa strategia – mówi Sandra Czerwińska.

Polscy przedsiębiorcy coraz wyraźniej dostrzegają, że to właśnie zaufanie jest dziś najpewniejszą inwestycją w przyszłość.