Jakie benefity dla pracowników oferują najczęściej małe i średnie firmy?

Ubezpieczenie na życie, spotkania integracyjne i prywatna opieka medyczna to trzy najczęstsze benefity oferowane pracownikom w sektorze MŚP. Choć ponad 90% firm w tej kategorii zapewnia świadczenia pozapłacowe, ich zakres wciąż odbiega od tego, co oferują duże przedsiębiorstwa. Jakie benefity są dostępne dla zatrudnionych w małych i średnich firmach?

Najpopularniejsze benefity sektora MŚP

Benefity dla pracowników to już norma. Według danych zebranych na zlecenie VanityStyle, przynajmniej jeden benefit swoim pracownikom oferuje 92 proc. firm z sektora MŚP, w tym 94 proc. średnich i 97 proc. małych podmiotów oraz 85 proc. mikroprzedsiębiorstw. Najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym jest ubezpieczenie na życie. Zapewnia je 35 proc. badanych pracodawców, w tym co drugi zatrudniający od 50 do 249 pracowników.

- Ubezpieczenia na życie stają się strategicznym narzędziem w sektorze MŚP, szczególnie w obliczu rosnącej konkurencji o pracowników. To stosunkowo niedrogi benefit, który buduje lojalność zespołu, ale również wzmacnia wizerunek firmy jako odpowiedzialnego i troskliwego pracodawcy – mówi Grzegorz Gasiecki, prezes firmy ProPlus specjalizującej się w ubezpieczeniach grupowych. - W wielu przypadkach polisy grupowe są elastyczne, co umożliwia ich dopasowanie do specyfiki branży, np. ochrony przed ryzykami związanymi z pracą fizyczną czy mobilnością. Popularnym rozwiązaniem są tzw. „kafelki”, umożliwiające indywidualny dobór zakresu ochrony do potrzeb pracowników – dodaje.

Na drugim miejscu listy najpopularniejszych benefitów pozapłacowych znalazły się spotkania integracyjne i okolicznościowe, które organizuje 29 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP. Z kolei prywatną opiekę medyczną oferuje co czwarty pracodawca, w tym 30 proc. małych i średnich firm oraz 15 proc. mikroprzedsiębiorstw.

Karty sportowe i krótsze piątki

Z badania wynika, że 24 proc. firm z sektora MŚP oferuje szkolenia oraz dofinansowanie do posiłków. Taki sam odsetek proponuje pracownikom dostęp do kart sportowych. To benefit szczególnie popularny w średnich przedsiębiorstwach zatrudniających od 50 do 249 osób (29 proc. wskazań).

– Rola kart sportowych jako benefitów pozapłacowych przeszła znaczącą transformację na przestrzeni lat. Na początku były one postrzegane przede wszystkim jako narzędzie motywacyjne – atrakcyjny dodatek, który wyróżniał firmę na tle konkurencji i pomagał w przyciąganiu oraz zatrzymywaniu talentów. Z biegiem czasu, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i rosnącą świadomość społeczną, stały się one czymś więcej niż tylko bonusem umożliwiającym relaks po pracy. Dziś w wielu firmach karty sportowe są integralnym elementem strategii dbania o zdrowie pracowników – tłumaczy Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle. – Pracodawcy coraz lepiej rozumieją, że aktywność fizyczna wpływa nie tylko na poprawę kondycji, ale również na redukcję stresu, lepsze samopoczucie i wyższą produktywność zespołów. Regularne ćwiczenia pomagają w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca, schorzenia układu krążenia czy depresja – dodaje.

Następne miejsca z listy najpopularniejszych benefitów pozapłacowych w sektorze MŚP to bony i karty przedpłacone (21 proc. wskazań) oraz skrócone godziny pracy w piątki (20 proc.). Pracodawcy z sektora MŚP coraz chętniej inwestują też w zapewnienie pracownikom kulturalnej rozrywki po pracy. Bilety oraz vouchery do kin i teatrów oferuje co piąty z nich, w tym 26 proc. średnich podmiotów, 20 proc. małych firm oraz 14 proc. mikroprzedsiębiorstw. Mniej niż 1/5 firm z sektora MŚP proponuje pracownikom kursy językowe, dofinansowanie dojazdu do pracy, wykłady i spotkania z ekspertami, dostęp do opieki psychologicznej czy przerwy wellbeeingowe.

Duże przedsiębiorstwo to więcej benefitów

Choć jak podkreśla Joanna Skoczeń, oferta benefitów w sektorze MŚP z roku na rok jest coraz obszerniejsza i bardziej urozmaicona, to wciąż – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstwach – widać istotne różnice w podejściu do motywacji pozapłacowej w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami.

– Przede wszystkim chodzi o ilość świadczeń przypadających na jednego pracownika – wyjaśnia Joanna Skoczeń. – Podczas gdy w mniejszych firmach pracownik może liczyć przeważnie na jeden lub dwa benefity, w dużych przedsiębiorstwach standardem są całe pakiety, często dostosowane do indywidualnych potrzeb zatrudnionego – dodaje.

Jak zauważa Joanna Skoczeń, inna jest też skala oferowania benefitów w sektorze MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Aspekt ten dobrze obrazuje badanie ICAN Institute zrealizowane w 2023 roku. Wynika z niego, że dostęp do prywatnej opieki medycznej proponuje aż 97 proc. dużych przedsiębiorstw, czyli niemal cztery razy więcej niż w sektorze MŚP. Ponadto 92 proc. firm zatrudniających powyżej 250 pracowników zapewnia im dofinansowanie do wypoczynku, 87 proc. dostęp do kart sportowych, 79 proc. elastyczny czas pracy i samochód służbowy, 68 proc. wyjścia i wyjazdy integracyjne, 62 proc. organizację imprez okolicznościowych, a 55 proc. ubezpieczenie lub programy emerytalne.

