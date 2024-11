Na jakie reformy czeka rynek pracy?

Przedsiębiorcy oczekują większego wsparcia od rządu, zwłaszcza w kwestii aktywizacji grup niedoreprezentowanych na rynku pracy. Chcieliby również zmniejszenia kosztów zatrudnienia i zapewnienia dostępu do kandydatów z państw trzecich. Nawołują także do stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Konfederacja Lewiatan mówi "sprawdzam"

Rok temu eksperci Konfederacji Lewiatan w porozumieniu z firmami, przygotowali kilkadziesiąt postulatów do nowego rządu, które obejmowały 12 obszarów, m.in. podatki, pracę, edukację, energetykę, cyfryzację. Nadszedł czas na ocenę tego, jak rząd realizuje propozycje przedsiębiorców w raporcie „Postulaty przedsiębiorców. Rok nowej władzy”.

- Rynek pracy, choć stabilny, stoi przed rosnącymi wyzwaniami związanymi z demografią, migracją i nowymi technologiami. Wymaga pilnych reform w kilku kluczowych obszarach, co wynika z naszych postulatów. Przyszłość rynku pracy będzie kształtowana przez cyfrową i zieloną transformację, które zmieniają zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje. Jednocześnie malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym będzie hamować rozwój gospodarki i zwiększać obciążenia finansowe państwa - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Aktywizacja pewnych grup zawodowych

- Musimy zatem zwrócić uwagę na szczególnie niską aktywność zawodową wśród matek, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Istotna zatem jest aktywizacja zawodowa kobiet, zwłaszcza tych powracających do pracy po przerwie macierzyńskiej. Pomimo rosnącego udziału ojców w korzystaniu z urlopów rodzicielskich, nadal zaledwie 7% mężczyzn zdecydowało się na to świadczenie. Wprowadzone niedawno rozwiązania wspierające kobiety w wejściu i powrocie na rynek pracy wymagają czasu na ocenę rezultatów – podkreśla Nadia Winiarska, ekspertka departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Grupą, która wymaga wsparcia są na pewno osoby z niepełnosprawnościami. Lewiatan, we współpracy z innymi organizacjami, zachęca firmy do tworzenia otwartych środowisk pracy. Ale żeby to zrobić, konieczne są dalsze zmiany systemowe, by poprawić efektywność aktywizacji zawodowej tej grupy. Podobne działania są potrzebne w przypadku osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, których aktywność zawodowa jest niska. Prace nad nową ustawą o rynku pracy, subsydiowanie wynagrodzeń oraz wsparcie w dostosowaniu organizacji pracy mogą sprzyjać większemu zatrudnieniu tych grup.

Migracje zawodowe i obciążenia przedsiębiorców

Gdzie jeszcze potrzebne są reformy. Na pewno przy migracjach zarobkowych. - Przedstawienie 5-letniej strategii migracyjnej Polski wywołało wśród pracodawców szereg wątpliwości, zastrzeżeń. Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa musimy mieć na uwadze, iż gospodarka potrzebuje migrantów ekonomicznych. Kluczowe jest uproszczenie i przyspieszenie procedur legalizacji pobytu i pracy oraz uznawania kwalifikacji cudzoziemców – uważa Nadia Winiarska.

- Wreszcie, pracodawcy postulują o rozwiązania zmniejszające ich obciążenia, a odejście od obowiązku wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez firmy zatrudniające do 20 osób, byłoby istotnym krokiem w poprawie ich sytuacji – dodaje Robert Lisicki.

Konfederacja Lewiatan

