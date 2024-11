Maksymalizacja bezpieczeństwa: Dlaczego oprogramowanie on-premise ma kluczowe znaczenie w świecie zdominowanym przez SaaS?

Jak wynika z szacunków Gartnera, już za 3 lata aż 75 proc. przedsiębiorstw będzie traktować tworzenie kopii zapasowych aplikacji typu SaaS (Oprogramowanie jako Usługa) jako wymóg krytyczny. Jeszcze w tym roku było to 15 proc . Ta istotna różnica wynika z oceny ryzyka. O ile oprogramowanie dostępne w modelu SaaS jest coraz częstszym wyborem organizacji na całym świecie, kluczowe staje się zapewnienie, że przechowywane tam dane są zarówno dobrze chronione, jak i możliwe do odzyskania. W tym kontekście zasadne może być pytanie o dostępne alternatywy, a zwłaszcza możliwość korzystania z tradycyjnego oprogramowania on-premise, które jest instalowane i zarządzane lokalnie.

Kontrola ma krytyczne znaczenie

Rzeczywiście – jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za utrzymywaniem rozwiązań on-premise jest pełna kontrola nad danymi. Chociaż dostawcy oprogramowania SaaS oferują zazwyczaj zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, zawsze istnieje pewne ryzyko związane z dostępem osób trzecich, nawet jeśli jest ono minimalne. Przechowywanie danych lokalnie minimalizuje to ryzyko, ponieważ firma wewnętrznie zarządza dostępem do danych i systemów. Firmy korzystające z modelu on-premise mają pełną świadomość, gdzie przechowywane są ich dane oraz w jaki sposób są zabezpieczane. W przypadku podmiotów, które muszą spełniać surowe regulacje prawne (np. sektor finansowy, medyczny), możliwość fizycznego zarządzania danymi może być kluczowa. Dzięki oprogramowaniu lokalnemu organizacje mogą samodzielnie określać polityki backupowe, szyfrowanie danych, a także zarządzać dostępem użytkowników do systemów.

Warto przy tym pamiętać, że wybór rozwiązań on-premise eliminuje ryzyko związane z poleganiem na zewnętrznych dostawcach usług. W przypadku chmury organizacja jest uzależniona od polityk, dostępności oraz jakości usług dostawcy. Przerwy w działaniu usług chmurowych, awarie serwerów dostawcy czy problemy związane z dostosowaniem się do zmian w umowach mogą wpłynąć na stabilność działania firmy. Rozwiązania on-premise pozwalają uniknąć tego typu ryzyka, oferując pełną autonomię.

Oprogramowanie on-premise – dla kogo?

Oprogramowanie on-premise znajdzie zastosowanie szczególnie w przypadku większych firm i podmiotów publicznych. Do zarządzania nimi na odpowiednią skalę niezbędny jest bowiem dostęp do specjalistów IT, którzy będą dbać m.in. o regularne aktualizacje oprogramowania i systemów zabezpieczeń. Należy przy tym pamiętać, że choć organizacje w tym wypadku zyskują pełną kontrolę nad swoimi danymi, to właśnie one są co do zasady odpowiedzialne za monitorowanie i wdrażanie wszystkich aktualizacji i bezpieczeństwo infrastruktury.

Posiadanie własnej infrastruktury IT pozwala jednak firmom na skonfigurowanie i utrzymywanie własnych narzędzi bezpieczeństwa w sposób, który najlepiej odpowiada ich specyficznym potrzebom. Mogą one implementować zaawansowane rozwiązania antywirusowe, firewalle, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS) czy segmentację sieci. W przypadku rozwiązań chmurowych firma musi polegać na dostawcy usług, który nie zawsze może dostarczyć tak precyzyjnie dostosowane środki ochrony.

Bezpieczeństwo finansowe

Oprogramowanie on-premise zakupione w postaci licencji wieczystej ma jeszcze jedną przewagę związaną nie tyle z cyberbezpieczeństwem, co z bezpieczeństwem finansowym danej organizacji. Często zdarza się bowiem tak, że wysokość opłat w przypadku oprogramowania oferowanego w formie subskrypcji podlega regularnym waloryzacjom, co dla wielu firm i instytucji publicznych oznacza niekiedy nawet coroczny wzrost niezbędnych nakładów na ten cel. W efekcie na rynku znajdziemy coraz większe grono podmiotów, które zwracają się w kierunku licencji wieczystych bądź też stosują podejście hybrydowe, decydując się na równoległe zastosowanie oprogramowania dostępnego w formie chmurowej z oprogramowaniem on-premise, wszędzie tam, gdzie ma to sens z biznesowego oraz technologicznego punktu widzenia.

Autor: Mateusz Drozdowski, Product Manager na region CEE w Forscope