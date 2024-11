Z tym wnioskiem, blisko 2 mln przedsiębiorców, może obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wakacje składkowe 2024 i 2025

w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek (czyli w odniesieniu do wniosku złożonego w listopadzie 2024 r. – w październiku 2024 r.), miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych (czyli nie więcej niż 9 pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców i siebie),

w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku (czyli w odniesieniu do wniosku złożonego w listopadzie 2024 r. – w latach 2022 i 2023), nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat (czyli w odniesieniu do wniosku złożonego w listopadzie 2024 r. – w roku 2022 lub 2023) – jego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro (przeliczonych na PLN według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku),

jako ubezpieczony, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku (czyli w odniesieniu do wniosku złożonego w listopadzie 2024 r. – w roku 2023) oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku (czyli w odniesieniu do wniosku złożonego w listopadzie 2024 r. – od stycznia do listopada br.), nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym, wykonywał czynności wchodzące w zakres jego działalności gospodarczej oraz