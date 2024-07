Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji.

Zapotrzebowanie w zakresie automatyzacji i AI

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie automatyzacji i AI. Już co czwarte przedsiębiorstwo planuje wdrażanie nowych rozwiązań. 35 proc. firm planuje zatrudnienie specjalisty ds. automatyzacji, robotyzacji lub sztucznej inteligencji. 42 proc. na razie nie ma tego w planie - podano w raporcie.

- Automatyzacja, robotyzacja oraz sztuczna inteligencja są nie do zatrzymania. (...) Pracownicy będą musieli zmodyfikować swoje umiejętności i kompetencje, bo spora część z nich stanie się nieaktualna. Powstaną też nowe zawody i to widać również w firmach w Polsce. Już co trzeci pracodawca wie, że niedługo nie da sobie rady bez specjalisty od AI czy automatyzacji. To będą jedni z najbardziej poszukiwanych profesjonalistów – ocenia założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot.

Zgodnie z „Barometrem Polskiego Rynku Pracy”, ponad połowa firm jest gotowa na wdrożenie nowych technologii, a 24 proc. przedsiębiorstw zajmuje się aktualnie ich wprowadzaniem. Potrzebę zatrudnienia specjalistów wykwalifikowanych w obsłudze nowych technologii zadeklarowało 39 proc. dużych firm, 38 proc. średnich przedsiębiorstw oraz 28 proc. małych. Według raportu to najwięksi wyznaczają trendy, a mniejsze firmy podążają za nimi, dostosowując się do nowych wymagań rynkowych.

HoReCa i TSL szukają pracowników

W jakich branżach można szukać zatrudnienia? W raporcie wskazano, że największe zainteresowanie wykazują branże HoReCa (67 proc.) oraz TSL - transport, spedycja, logistyka (65 proc.). Przyczyną tak dużego zapotrzebowania w sektorze HoReCa jest przede wszystkim potrzeba zwiększenia efektywności operacyjnej oraz poprawy jakości obsługi klienta. Automatyzacja procesów, takich jak rezerwacje, zarządzanie zapasami czy przygotowywanie posiłków pozwala na szybszą i bardziej efektywną obsługę - ocenia się w "Barometrze".

Z kolei w branży TSL, gdzie logistyka i terminowość są kluczowe, automatyzacja i AI mogą znacząco poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw, monitorowanie floty oraz optymalizację tras, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie konkurencyjności - wskazuje raport. Wysokie zapotrzebowanie jest również widoczne w sektorze produkcji (43 proc.) i budownictwa (36 proc.).

Głęboka transformacja

- Doszliśmy do punktu, w którym potrzeba zatrudnienia osób z nowymi umiejętnościami staje się kluczowa dla sukcesu firm. Zarządzanie AI oraz procesami automatyzacji i robotyzacji będzie coraz większym atutem pracowników, którzy chcą się wyróżniać na tle konkurencji. Ci, którzy są w stanie nie tylko zrozumieć, ale także skutecznie wdrażać i zarządzać nowoczesnymi technologiami, będą mieli przewagę na rynku pracy. Wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach wskazuje na głęboką transformację, która wymaga od nas ciągłego uczenia się i adaptacji. Firmy, które zainwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, będą mogły liczyć na lepsze wyniki oraz większą konkurencyjność – ocenia Krzysztof Inglot.

Personnel Service zajmuje się rekrutacją pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcingiem, pracą tymczasową, a także rekrutacjami stałymi i specjalistycznymi dla branż IT i medycznej.

