Przedsiębiorcy do 3 czerwca 2024 r. mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Co, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty?

Rozliczenie składki zdrowotnej

Obowiązek rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 r. dotyczył osób prowadzących działalność, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczeniem byli objęci również ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłacali podatek na zasadach ogólnych.

REKLAMA

Ważne Termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 rok minął 20 maja 2024 r.

Składka zdrowotna - 3 czerwca 2024 r. upływa ważny termin

Ważne 3 czerwca 2024 r. upływa jednak kolejny ważny termin. Chodzi o złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 rok.

"Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Taki wniosek przedsiębiorca powinien zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do ZUS najpóźniej do 3 czerwca. Wówczas do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek" – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim.

Kiedy ZUS sam rozliczy nadpłatę?

Jeżeli przedsiębiorca zrobi to w terminie, to ZUS przekaże nadpłatę do 1 sierpnia. Jeśli zaś nie zrobi tego we wskazanym czasie, to ZUS za niego rozliczy nadpłatę, a pieniądze przekazane zostaną w późniejszym terminie, najpóźniej do końca 2024 r.