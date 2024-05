Urlop od płacenia składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Nowe rozwiązania coraz bliżej?

Sejm uchwalił ustawę o tzw. wakacjach składkowych. Nowe przepisy są skierowane do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Wniosek do ZUS Dla kogo wakacje składkowe? Ustawa została uchwalona przez Sejm w czwartek 10 maja 2024 r. Za jej uchwaleniem głosowało 432 posłów, 7 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ma ona objąć ok. 1,7 mln przedsiębiorców, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zatrudniających oprócz siebie do 9 osób i o przychodach do 2 mln euro rocznie. Ważne Rozwiązanie to skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. "Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie" - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w swoim komunikacie. Co istotne, ma to być rozwiązanie dobrowolne, a wakacje dotyczą zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka z budżetu państwa Jak informuje resort rozwoju, wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Podczas korzystania z ulgi, składkę na ubezpieczenia społeczne zapłaci za przedsiębiorców budżet państwa. "Korzystanie z rozwiązania nie będzie powodowało w przyszłości obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podczas wakacji przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury" - zapewnia ministerstwo. Wniosek do ZUS Wniosek o wakacje składkowe będzie można złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Według szacunków rządu roczny koszt ustawy w 2024 r. ma wynosić 1,640 mld zł rocznie. Stałoby się tak w wypadku gdyby z wakacji składkowych skorzystali wszyscy uprawnieni. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, PAP Zobacz również: Wakacje składkowe - projekt ustawy po drugim czytaniu w sejmie