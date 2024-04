Praca tymczasowa: Liczy się wynagrodzenie, lokalizacja miejsca pracy, czas trwania rekrutacji i szansa na stałą pracę

Praca tymczasowa to nie tylko opcja dla studentów – najwięcej pracowników stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Pracownicy tymczasowi przy wyborze oferty pracy najczęściej zwracają uwagę na wysokość wynagrodzenia, lokalizację miejsca pracy oraz szansę na stałe zatrudnienie, a także szybkość procesu rekrutacji.

Liczy się czas trwania rekrutacji, cyfryzacja i kwalifikacje

Monitorowanie rynku pracy jest kluczowym narzędziem do skutecznego dostosowywania się do ciągłych zmian i doskonalenia procesów w firmach.

– Badanie satysfakcji pracowników, a także klientów przeprowadzamy corocznie i jest głosem płynącym bezpośrednio z branży produkcyjnej oraz logistycznej, bowiem na rynku pracy tymczasowej wspieramy głównie te sektory gospodarki. W 2024 r. otrzymaliśmy ciekawe wyniki. Czas trwania rekrutacji, cyfryzacja formalności oraz kwalifikacje pracowników – to aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwagę w najbliższej przyszłości – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse, jednej z wiodących agencji pracy tymczasowej i członka Polskiego Forum, HR.

Z Badania satysfakcji pracowników tymczasowych Job Impulse wynika, że wśród respondentów nie dominują - jakby się mogło wydawać - studenci, a osoby w grupie wiekowej 25-34 lata (32%), w drugiej kolejności 35-44 lata (25%). W czasie płynącej z różnych stron narracji o aktywizacji zawodowej osób 55+, również na tym rynku stanowią oni niewielki odsetek, odpowiadający niewiele ponad 4%. W gronie badanych 34% z nich posiada obywatelstwo polskie, natomiast 59% ukraińskie - warto przy tym zaznaczyć, że udział kobiet i mężczyzn był wyrównany (kolejno 50,48% oraz 49,52%). Od lat nie zmienia się to, że praca tymczasowa wiąże się z dużą rotacją wśród pracowników. Blisko 55% z nich zajmuje stanowisko mniej niż rok, 30% między 7 a 12 miesięcy, tylko 16% pozostaje powyżej 12 miesięcy.

Priorytetem są wynagrodzenie i lokalizacja miejsca pracy

Analizując dane z 2024 r. oraz porównując je z danymi z 2023 r., dotyczącymi preferencji przy wyborze oferty pracy, można wskazać kilka istotnych wniosków:

w obu latach największym priorytetem dla respondentów jest wysokość stawki wynagrodzenia. W 2024 r. na ten czynnik zwraca uwagę 78% ankietowanych, podczas gdy w 2023 r. odsetek ten wynosił aż 84%, co świadczy o jego stabilności i dominacji w podejmowaniu decyzji o podjęciu pracy,

lokalizacja miejsca pracy oraz szansa na stałe zatrudnienie nadal pozostają równie istotnymi czynnikami przy wyborze oferty. W 2024 r. lokalizacja została wskazana przez 62% respondentów, natomiast szansa na stałe zatrudnienie przez 52%.

W 2024 r. szybkość procesu rekrutacji zajmuje wyższe miejsce niż w 2023 r. Obecnie na ten czynnik zwraca uwagę 39% respondentów, podczas gdy w 2023 r. odsetek ten wyniósł 29%. Sugeruje to rosnące znaczenie efektywności i szybkości procesu rekrutacyjnego dla pracowników.

Opinie znajomych o miejscu pracy oraz te w Internecie nadal są istotne, choć ich znaczenie zmniejszyło się w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2024 r. uwagę na te czynniki zwraca odpowiednio 35% i 19% respondentów.

Cyfrowa transformacja zmienia agencje pracy

Jak wynika z Badania satysfakcji klientów Job Impulse, wśród najważniejszych potrzeb pracodawców pojawia się konieczność cyfryzacji oraz digitalizacji wszelkich procesów i dokumentów.

- Wraz ze zmieniającym się krajobrazem biznesowym, priorytety klientów przesuwają się w kierunku efektywności, szybkości i łatwości dostępu do informacji. Cyfryzacja procesów w agencjach pracy umożliwia lepsze dopasowanie się do tych oczekiwań, co przekłada się na bardziej efektywną oraz elastyczną obsługę. Nasze cykliczne badania pozwalają rozwijać usługi zgodnie z potrzebami rynku - dzięki otwartości na zmiany, możemy cieszyć się wieloletnią współpracą z partnerami biznesowymi oraz docenianiem naszej kultury organizacyjnej, jak i jakości obsługi, która utrzymuje się na wysokim poziomie – dodaje Łukasz Koszczoł.

Preferencje przy wyborze agencji zatrudnienia

Analizując preferencje przy wyborze agencji zatrudnienia do współpracy w latach 2023 i 2024, warto poruszyć jeszcze kilka istotnych kwestii.

W 2024 r., niezmiennie jakość obsługi klienta jest priorytetem dla 80% badanych, choć w 2023 r. ten odsetek wynosił aż 88%. Kolejnym istotnym czynnikiem w 2024 r. jest doświadczenie w branży reprezentowanej przez klienta, co wskazało 53% ankietowanych. W porównaniu z rokiem 2023, ten aspekt zyskał na znaczeniu, podnosząc się z trzeciego na drugie miejsce. Dobre opinie/referencje oraz cena nadal pozostają ważnymi czynnikami, choć ich znaczenie w 2024 r. nieco zmalało w porównaniu z rokiem poprzednim, wynosząc kolejno 41% oraz 36%.

- Jest coś jeszcze, o czym mówią pracodawcy. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników tymczasowych staje się coraz bardziej palącą kwestią dla firm. Wybór odpowiednich osób ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorach produkcyjnym i logistycznym, gdzie pracownicy tymczasowi odgrywają kluczową rolę. Nie zapominajmy przy tym, że rynek boryka się z problemem braku rąk do pracy fizycznej oraz rotacji – agencje stoją zatem przed ogromnym wyzwaniem, musimy zapewniać nie tylko dużą ilość pracowników, ale jednocześnie stabilnych, a przy tym odpowiednio wykwalifikowanych – podkreśla Prezes Job Impulse.

Badanie satysfakcji pracowników tymczasowych wykazało, że 98% z nich poleciłoby współpracę z Job Impulse, natomiast Badanie satysfakcji klientów wskazało, że 99% respondentów rekomenduje firmę jako solidnego partnera biznesowego.

Źródło: Job Impulse