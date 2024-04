Cyfrowa współpraca księgowych i przedsiębiorców

Postęp w zakresie rozwiązań technologicznych oraz innowacje w sposobie komunikacji pomiędzy urzędami i podmiotami zmieniają sposób prowadzenia przedsiębiorstw - w szczególności małych i mikrofirm. Równocześnie szybka adopcja rozwiązań technologicznych sprawia, że cyfryzacja sektora publicznego - także na linii obywatel - urząd w kontekście przykładowo cyfrowych rozliczeń podatkowych – nabiera rozpędu i będzie coraz intensywniej dotykać również inne powiązane z nią sektory i branże.

- Cyfrowe rozwiązania płatnicze, jak i systemy oraz aplikacje tworzone, aby wspierać kontakty pomiędzy obywatelami a sektorem publicznym stają się coraz bardziej powszechne. Dzięki nim, procesy związane z płatnościami i komunikacją z urzędami stają się prostsze, szybsze i bardziej efektywne – wyjaśnia Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Cyfrowe biura księgowe

Zmianie ulega również relacja na linii przedsiębiorca - biuro rachunkowe, która wkracza w cyfrową erę. Zastępujemy papierowe wersje dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego na pliki cyfrowe. E-dokumenty to wielowymiarowe oszczędności zarówno dla przedsiębiorców, jak i biur księgowych. Brak konieczności ręcznego wprowadzania faktur oraz paragonów fiskalnych z numerem NIP, sprawne zarządzanie dokumentami, eliminacja ton segregatorów i oszczędność powierzchni biurowej oraz mniejszy wpływ środowiskowy - to tylko niektóre z korzyści wynikających z cyfryzacji.

Konsument i płatności bezgotówkowe

Trendy związane z dostępnością i postrzeganiem rozwiązań cyfrowych potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa - ponad 65% wszystkich transakcji w Polsce realizowanych jest bezgotówkowo. Konsumenci coraz bardziej doceniają płatności kartą oraz za pomocą urządzeń mobilnych, ponieważ uważają je za wygodne i bezpieczne. Podobnie postrzegają także rozwiązania cyfrowe – jako narzędzia będące wsparciem w życiu, nauce, pracy i rozwoju.

Oczekiwania i preferencje klientów w zakresie digitalizacji oraz w szczególności wyboru metod płatności będą wzrastać. Jednocześnie dostęp do płatności bezgotówkowych staje się coraz bardziej pożądany przez właścicieli małych i mikroprzedsiębiorców oraz ich klientów.

- Konsumenci oczekują, że w każdym miejscu i za każdą usługę będą mogli zapłacić w dowolny, wybrany przez siebie sposób - np. gotówką, kartą czy mobilnie. Nadal jednak wielu z nich napotyka ograniczenia w dostępie do płatności bezgotówkowych – zwłaszcza wśród małych firm. Program Polska Bezgotówkowa powstał po to, aby umożliwić każdemu przedsiębiorcy – bez względu na wielkość firmy - równy dostęp do infrastruktury płatniczej, a klientom zapewnić wybór i różnorodność – dodaje Zbigniew Wiśniewski.

Płatności bezgotówkowe i mobilne usługi w jednym urządzeniu

Przedsiębiorcy mają również opcję wyboru terminali z rozbudowanymi i mobilnymi systemami obsługi. Cyfrowe, wielozadaniowe rozwiązania stają się centrum zarządzania systemem finansowym firmy, łącząc w sobie funkcje urządzenia fiskalnego, jednocześnie oferując zintegrowane płatności bezgotówkowe. Tego typu rozwiązania umożliwiają integrację z oprogramowaniem księgowym, co pozwala na automatyczne generowanie raportów oraz kontrolowanie finansów firmy. Dzięki temu znacząco ułatwiają prowadzenie biznesu, stanowią wsparcie dla księgowych pracujących w firmach lub przyspieszają wymianę informacji między przedsiębiorcą, a biurami księgowymi, których w Polsce funkcjonuje ok. 70 tys.

płatność kartą Materiały prasowe

Bezpłatne terminale dostępne „od ręki”

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy mogą wypróbować terminal płatniczy lub terminal w telefonie całkowicie bezpłatnie przez okres 12 miesięcy. W ten sposób mogą zweryfikować, czy takie rozwiązanie sprawdzi się w ich biznesie. Fundacja pokrywa również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu rocznego na jeden terminal. Po bezpłatnym okresie testowym, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na zatrzymanie terminala na określonych warunkach lub dobrowolnie zrezygnować z jego posiadania.

Program Fundacji Polska Bezgotówkowa realnie pomógł już blisko 470 tys. przedsiębiorców pokonać barierę kosztową oraz poznawczą związaną z akceptacją płatności bezgotówkowych. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie, zrealizowano od początku trwania Programu ponad 1,8 mld transakcji płatniczych. Wśród beneficjentów Fundacji są przede wszystkim mali i mikroprzedsiębiorcy. Program rozszerzył również możliwości dokonywania płatności w urzędach i sądach poprawiając tym samym dostęp do płatności bezgotówkowych w administracji i sektorze publicznym.

Chcesz wziąć udział w Programie i otrzymać bezpłatny terminal lub skorzystać z terminala w telefonie? Więcej informacji znajdziesz na: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-firm/oferta/