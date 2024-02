BGK będzie mógł udzielać gwarancji spłaty kredytów mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 29 marca 2024 r.

BGK będzie mógł gwarantować kredyty dla MŚP w ramach programu InvestEU. Jaka pomoc dla MŚP?

Jest projekt rozporządzenia

W środę (21.02.2024 r.) na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU, który powstał w ramach programu Invest EU. Zgodnie z projektem, BGK będzie mógł udzielać gwarancji spłaty kredytów mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, a także podmiotom ekonomii społecznej. Bank będzie wydawać gwarancję – w ramach Funduszu InvestEU – bankowi udzielającemu kredytu, która to gwarancja będzie wykorzystywać regwarancję udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Z projektu wynika, że mikro-, małe i średnie firmy będą mogły skorzystać z gwarancji do kwoty 1,6 mln euro, o zakresie do 80 proc. kredytu, zaś zakres regwarancji ze strony EFI będzie wynosić nie mniej niż 50 proc. i nie więcej niż 80 proc. wartości gwarancji. Z kolei w przypadku podmiotów ekonomii społecznej m.in. start-upy będą mogły liczyć na gwarancję o wartości do 40 tys. euro, do 80 proc. wartości kredytu, a wysokość regwarancji została ustalona na 80 proc. wsparcia udzielanego przez BGK.

„W przypadku wypłaty środków z gwarancji, różnica pomiędzy kwotą gwarancji a regwarancją EFI będzie pokrywana ze środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (…). Ze środków KFG oprócz wypłat z gwarancji w części, za którą nie odpowiada EFI, będzie również pokrywana opłata administracyjna należna EFI oraz koszty operacyjne, natomiast KFG będzie zasilany wpływami z prowizji za udzielenie gwarancji” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W uzasadnieniu wskazano także, że maksymalna kwota gwarancyjna dla segmentu MŚP wyniesie blisko 1,93 mld zł (w tym z regwarancją EFI 1,35 mln zł), co pozwoli na zabezpieczenie akcji kredytowej o wartości przekraczającej 2,4 mld zł. W ramach segmentu Mikrofinansowanie i finansowanie podmiotów ekonomii społecznej maksymalna akcja gwarancyjna wyniesie blisko 560 mln zł (w tym z regwarancją EFI 450 mln zł), co pozwoli na zabezpieczenie akcji kredytowej o wartości niespełna 700 mln zł.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 29 marca 2024 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj